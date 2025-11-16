Prima pagină » Pastila lui Cristoiu » Ion Cristoiu: De ce se leapădă Nicușor Dan de Cătălin Drulă? Ca să se disocieze de dezastrul electoral al candidatului USR

Ion Cristoiu: De ce se leapădă Nicușor Dan de Cătălin Drulă? Ca să se disocieze de dezastrul electoral al candidatului USR

16 nov. 2025, 11:51, Pastila lui Cristoiu

Publicistul Ion Cristoiu explică, în cel mai noi jurnal al său, De ce se leapădă Nicușor Dan de Cătălin Drulă? Ca se disocieze de dezastrul electoral al candidatului USR”.

Aseară, la jurnalul meu video, am sesizat un eveniment, și anume, lepădarea de Cătălin Drulă a lui Nicușor Dan. Am plecat de la un răspuns la conferința de presă ținută de președinte, răspuns în cadrul căruia, mințind, Nicușor Dan a susținut că el a făcut o poză oarecare cu Cătălin Drulă și că nu este implicat în campanie de partea candidatului USR deoarece el face poze cu toată lumea”, și-a început scriitorul jurnalul.

Evident, minciună, din asta completă, minciună înfloritoare, cu sclipici, pentru că, președintele României, spre stupoarea tuturor, a fost present la lansarea candidatului Cătălin Drulă. Nu a fost prezent la nicio altă lansare, să spunem că s-a dus la lansările de candidați proeuropeni, a ținut un discurs, a spus că USR poate conta pe el. Deci nu a fost la un congres al USR, la o dezbatere USR, a fost la principalul eveniment electoral creat de USR, și anume, lansarea candidatului. După aceea, Cătălin Drulă a umplut Bucureștiul și presa cu publicitate, prin care el se prezintă ca un continuator al lui Nicușor Dan, președintele României nu a zis nici miau-miau” la această folosire a imaginii sale, însă o folosire corectă, deoarece el a fost la lansarea candidatului Cătălin Drulă.

Acest apel la o minciună că el nu este implicat în campanie m-a făcut să cred că e o mare disperare la Cotroceni în legătură cu această asumare de către Cătălin Drulă. Ea a mers și i-a convenit președintelui, însă s-a întâmplat ceva și cred că e vorba de prăbușirea lui Cătălin Drulă, surprinzătoare chiar și pentru mine, și atunci, președintele simte nevoia să se disocieze de Cătălin Drulă. După ce am terminat înregistrarea, am citit știrea potrivit căreia, Ludovic Orban, cel mai puternic om de la Cotroceni, poate mai puternic decât președintele României, pentru că Nicușor Dan are, în continuare, imaginea aceasta de neisprăvit, a criticat într-o declarație la o televiziune de știri folosirea de către Drulă a imaginii lui Nicușor Dan, spunând că asta îi enervează pe nicușoriști”.

Nicușoriști în București sunt tot mai puțini de când Nicușor Dan a a ajuns președinte, nu cred că asta e cauza lepădării, cauza este că eșecul tot mai previzibil al lui Cătălin Drulă a făcut ca la Cotroceni, probabil sub influența lui Ludovic Orban, să se pornească o campanie de lepădare de Cătălin Drulă, pentru că un eșec, un dezastru al lui Cătălin Drulă este un dezastru pentru Nicușor Dan. Poate să fie și această sesizare/semnalare că prăbușirea lui Cătălin Drulă își are una din cauze tocmai prezentarea sa drept un candidat care are nevoie de cârje. Deci cred că a fost o greșeală a lui Cătălin Drulă, enormă, săși axeze campania pe sprijinul dat de Nicușor Dan și pe continuarea celor făcute la Primărie, deoarece românii l-au ales președinte pe Nicușor Dan, dar bucureștenii n-au uitat că a fost un primar prost. Pe de altă parte, bucureștenii au zis: noi avem nevoie de un primar, nu avem nevoie de un surogat al președintelui României. După părerea mea, lepădarea este unul dintre cele mai importante evenimente ale campaniei electorale”, a spus, în continuare, scriitorul.

