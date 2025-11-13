Prima pagină » Pastila lui Cristoiu » Ion Cristoiu: O nouă năzbâtie periculoasă: Nicușor Dan vrea ca o știre să fie interzisă în 15 minute!

Ion Cristoiu: O nouă năzbâtie periculoasă: Nicușor Dan vrea ca o știre să fie interzisă în 15 minute!

13 nov. 2025, 10:49, Pastila lui Cristoiu

În cel mai nou jurnal al său, publicistul Ion Cristoiu face o comparație între Ecaterina a II-a a Rusiei, care a rămas virgină timp de 7 ani, deși se măritase, și Nicușor Dan, spunând că și el este virgin” din punct de vedere politic: Habar nu are ce e aia dezinformarea și manipularea”, spune scriitorul.

Deși măritată, Ecaterina a II-a zisă Ecaterina cea Mare, celebra împărăteasă a Rusiei, a rămas virgină timp de 7 ani, pentru că soțul, cum zicea ea, nu și-a făcut datoria. Nicușor Dan are cinci ani de mandat și, din câte am înțeles, vrea să mai obțină cinci ani, deci în cazul lui, există riscul să fie virgin din punct de vedere al funcției prezidențiale, vreo 10 ani. De ce? Pentru că el nu și-a făcut datoria sau cei care l-au pus nu și-au făcut datoria de a-l umple de conținut, de a-l iniția. El nu are niciun fel de experiență. Eu, când spun că e virgin, spun că habar nu are de funcția de președinte”, a spus scriitorul.

„La Cotrceni, deci, asupra acestui președinte virgin, din punct de vedere politic are un creier de grădiniță, s-au năpustit tot felul de grupuri de interese, inclusiv la Cotroceni, care îi vâră în cap tot felul de prostii. El, neputând filtra, deci neavând minimă experiență, minimă cultură, el le ia de bune pe toate. Pentru mine a fost convingător, nu mai am nevoie de alt exemplu, cel cu domnitorul Grigore Ghica: au venit niște șmecheri și i-au vârât în cap: vedeți, a venit domnitorul, aveți posibilitatea?… Iar el, care e încă la faza de copilaș, spune, vai ce frumos e soldățelul de plumb. Și a înghițit asta.

Un grup de interese i-a vârât în cap chestia cu războiul hibrid, care război are drept componentă, zice el, dezinformarea. Și conferința de presă de ieri, ceva groaznic, pentru că el continuă să nască vorbele limbii române prin cezariană, și destul de greu, nu are pic de talent. Consilier de comunicarepână și televiziunile prezidențiale s-au plictisit. E mult pentru că, dacă te lași în voia tuturor tiriplicilor de presă, pentru că am văzut acolo reprezentanți ai unor site-uri de care eu nu am auzit, și pun întrebările alea. Se chinuie el, dar totuși răspunde. Deci, domnia-sa s-a ocupat din nou de manipulare și dezinformare. Asistăm la o rafinare a procesului de manipulare și dezinformare, e chiar un război pe zona de manipulare și dezinformare, trebuie să dezvoltăm tehnologia și colaborarea instituțiilor pentru ca o știre falsă să nu stea mai mult de 15 minute”.

Nicușor Dan habar nu are ce e ăla război hibrid, ce e aia dezinformare, manipulare. Termenul de război trebuie să stai o zi să îl dezbați, pentru că prima întrebare e: ce e aia dezinformare? Și mai ales un război de dezinformare. Asta înseamnă că un actor statal, vezi Rusia, creează în spațiul public/mediatic românesc știri false, care apoi sunt rostogolite cu diferite scopuri. Și domnul Nicușor Dan, virginal prezidențial, ne spune că trebuie să facem în așa fel încât o știre falsă să nu stea mai mult de 15 minute bănuiesc că pe rețelele sociale. Păi… prima întrebare: cine stabilește falsitatea unei știri. Cu ceva timp în urmă, o știre falsă și care ar fi fost scoasă după 15 minute era acea cu retragerea trupelor americane. Deci, întreb cine? Teoretic, presa lucrează cu știri false, false în sensul că caută să dea informații pe care autoritățile nu vor să le dea, le ascund, și atunci, sigur că, întrebate, autoritățile spun: nu, e fals. Deci este o prostie asta cu știrea falsă, pe care trebuie s-o dai în 15 minute”, mai spune Ion Cristoiu.

Ion Cristoiu: Oana Gheorghiu n-a realizat că nu mai e fetișcană, ci nevastă

