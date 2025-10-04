Prima pagină » Pastila lui Cristoiu » Ion Cristoiu: Decizia de anulare a alegerilor s-a luat înainte de Ședința CSAT din 28 noiembrie 2024!

04 oct. 2025, 11:31, Pastila lui Cristoiu
În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a adus în atenție documentul care a fost prezentat de AUR și PNȚCD la Palatul Parlamentului, ieri, 3 octombrie, dar și raportul prezentat de Nicușor Dan la întâlnirea cu liderii europeni.

„AUR și PNȚCD au prezentat, ieri, la Palatul Parlamentului documentul intitulat «Raport privind lovitura de stat din România, 24 noiembrie 2024 – 18 mai 2025». E un document care merită citit, chiar și studiat. E scris limpede, pentru că spune adevărul. Are raționamente perfecte, nuanțe, nu aduce din punctul de vedere al investigațiilor, pentru că nici nu aveau cum, o comisie parlamentară sau o comisie alcătuită sau inițiată de Departamentul de Stat al SUA ar putea să aducă noi amănunte”, spune Ion Cristoiu.

„Nu aduce noutăți în materie de investigații”

„Evident, spre deosebire de tochitura aia pe care Nicușor Dan o prezintă ba cercetare, ba dosar, ba raport, ba material, realizată prin efracție de către procurorul Alex Florența, care a luat un fragment din rechizitoriul făcut de Marius Iacob și l-a ilustrat cu poze și cu grafice.

Spre deosebire de pretinsul raport pe care Nicușor Dan l-a prezentat în numele României, la o reuniune europeană, acest document convinge și pentru faptul că este coerent, logic și chiar interesant scris. Nu aduce noutăți în materie de investigații”, a spus Ion Cristoiu.

Ion Cristoiu: „Ambasada SUA a acceptat schimbarea”

„Sintetizează cam tot ce se știa și revăzând toate întâmplările în legătură cu anularea alegerilor, eu care am scris și am vorbit atât de mult despre lovitura de stat din 6 decembrie 2024, chestiune unică în istoria României, minim democratice, răpirea dreptului românilor de a vota pe cine vor ei. Eu, totuși, mi-am reamintit, cu această ocazie, citind raportul, evenimentele și, acum, am semnalat un lucru care mie mi-a scăpat. Și anume, reacția Administrației Biden la anularea alegerilor.

Așa cum se vede din acest raport, la început imediat după primul tur, Ambasada SUA a acceptat schimbarea. A fost un text care spunea, chiar a doua zi după, pe 25, că românii au votat pentru schimbare. Eu spun că au votat pentru o ruptură care, evident, anulându-se alegerile nu a mai avut loc. Și pentru că a venit la putere aceeași coaliție și a venit la președinție nevolnicul, și el un om al aceleiași coaliții și al aceleiași nomenclaturi jefuitoare și care încearcă să-și păstreze puterea în România de azi”, a continuat publicistul.

Acest raport prezentat de nevolnicul de la Cotroceni este o comandă din afară”

„După asta au venit declarațiile oficialilor americani, în frunte cu Secretarul de Stat al SUA, care toate vorbeau despre amestecul rusesc. (…) Pe șest, Administrația Biden i-a zis lui Klaus Iohannis să facă o ședință în care să pregătească propagandistic (…) și, apoi, ei ai invocat ședința CSAT. Așa cum, acum, acest raport prezentat de nevolnicul de la Cotroceni este o comandă din afară, cred că de la francezi, de la Macron, pentru că ei au nevoie de a-și justifica, în perioada următoare, atacul împotriva rețelelor sociale.

Și atunci, spui că în România, chiar oficial a dovedit că prin rețelele sociale au intervenit rușii. Acesta este patentul pe care îl semnalează raportul. Raport care merită citit și studiat chiar cu creionul în mână”, a conchis publicistul.

