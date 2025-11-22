Ion Cristoiu: „Planul de pace al lui Donald Trump a fost respins de Volodimir Zelenski în chip agresiv și INSULTĂTOR”

În ultimul număr al pastilei jurnalistice pe care GÂNDUL.RO o difuzează zilnic, Ion Cristoiu remarcă un aspect esențial din geopolitca ultimelor 24 de ore. „Planul de pace al lui Donald Trump a fost respins de Volodimir Zelenski în chip agresiv și insultător”, susține reputatul om de presă.

Cristoiu analizează reacția președintelui ucrainean la planul de pace formulat în 28 de puncte de Donald Trump.

„Între demnitate și pierderea unui partener-cheie”

Concluzia publicistului este una tranșantă: liderul de la Kiev nu doar că a respins propunerea lui Trump, dar a făcut-o într-un mod care poate fi calificat drept „agresiv și insultător”.

„Indiscutabil, avem de-a face cu o respingere a planului, dar nu o respingere oarecare, ci o respingere agresivă, după părerea mea, chiar insultătoare la adresa lui Donald Trump.

Ucrainenii consideră acest plan de pace al americanilor ca o propunere, dacă nu chiar impunere să-și piardă demnitatea. Deci, asta înseamnă a considera planul de pace ca fiind umilitor pentru Ucraina, că e vorba de coborârea americanilor la nivel de partener-cheie”, spune Ion Cristoiu.

Mai departe, jurnalistul remarcă un aspect interesant: Zelenski le-a transmis americanilor că nu este interesat de planu lor de pace fiindcă are o serie de asigurări venite din partea liderilor Marii Britanii, Franței și Germaniei. Aceștia i-au garantat că sprijinul european va continua:

„Zelenski a primit asigurări de la liderii Franței, Marii Britanii și Germaniei că țărilor vor continua să sprijine Ucraina. Așadar, locul americanilor va fi luat de cele trei țări și, desigur, restul statelor membre ale Uniunii Europene, evident că și România. Zelenski a mai zis că liderii principalelor puteri europene se vor întâlni, azi (n.r. – sâmbătă, 22 noiembrie), în marja summit-ului G20, din Africa de Sud. Zelenski a respins planul american spunând că nu mai e nevoie de SUA deoarece… Occidentul european e alături de el”.

Ion Cristoiu merge mai departe și anticipează o redesenare a raportului de forțe. În condițiile în care Donald Trump a transmis Kievului un ultimatum, iar răspunsul primit de la Zelenski a fost „o ușă trântită în nas”, Cristoiu anticipează retragerea treptată a Statelor Unite din războiul Occident vs. Rusia:

„Avem de-a face cu o continuare a războiului, pentru că Donald Trump a dat și un ultimatum… Avem de a face cu o continuare a războiului, dar într-o formulă nouă și anume, pe de o parte, Federația Rusă, pe de alta, puterile protectoare europene care se află în spatele lui Volodimir Zelenski. Războiul se va europeniza, în sfârșit! Mai mult ca sigur, dacă nu se produce o diversiune sângeroasă, pe care eu o tot profețesc, America se va retrage din această mustărie și vor rămâne puterile protectoare, care sunt și puterile României”.

România va continua să finanțeze Ucraina

Ion Cristoiu avertizează că, într-un astfel de scenariu, autoritățile de la București vor continua să redirecționeze fonduri către Ucraina, contribuind, astfel, la escaladarea conflictului:

„Așadar, România va continua să ia de la Sănătate, de la Educație, chiar dacă e stupid, vorba «Nevolnicului», și va da, în continuare, ajutor militar Ucrainei și sigur că se va implica și în escaladarea acestui război.

De ce a eșuat planul de pace? Pentru că Rusia vrea să continue războiul, este deja în ofensivă, iar dincolo, puterile europene nu au pierdut. Ucrainenii, din câte văd, lor le cresc pensiile, le cresc salariile, nu este cartelată viața, iar bărbații vlăjgani sunt la Nisa, Tenerife…”.