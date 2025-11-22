Prima pagină » Pastila lui Cristoiu » Ion Cristoiu: „Planul de pace al lui Donald Trump a fost respins de Volodimir Zelenski în chip agresiv și INSULTĂTOR”

Ion Cristoiu: „Planul de pace al lui Donald Trump a fost respins de Volodimir Zelenski în chip agresiv și INSULTĂTOR”

22 nov. 2025, 10:56, Pastila lui Cristoiu

În ultimul număr al pastilei jurnalistice pe care GÂNDUL.RO o difuzează zilnic, Ion Cristoiu remarcă un aspect esențial din geopolitca ultimelor 24 de ore. „Planul de pace al lui Donald Trump a fost respins de Volodimir Zelenski în chip agresiv și insultător”, susține reputatul om de presă.

Cristoiu analizează reacția președintelui ucrainean la planul de pace formulat în 28 de puncte de Donald Trump.

„Între demnitate și pierderea unui partener-cheie”

Concluzia publicistului este una tranșantă: liderul de la Kiev nu doar că a respins propunerea lui Trump, dar a făcut-o într-un mod care poate fi calificat drept „agresiv și insultător”.

„Indiscutabil, avem de-a face cu o respingere a planului, dar nu o respingere oarecare, ci o respingere agresivă, după părerea mea, chiar insultătoare la adresa lui Donald Trump.

Ucrainenii consideră acest plan de pace al americanilor ca o propunere, dacă nu chiar impunere să-și piardă demnitatea. Deci, asta înseamnă a considera planul de pace ca fiind umilitor pentru Ucraina, că e vorba de coborârea americanilor la nivel de partener-cheie”, spune Ion Cristoiu.

Mai departe, jurnalistul remarcă un aspect interesant: Zelenski le-a transmis americanilor că nu este interesat de planu lor de pace fiindcă are o serie de asigurări venite din partea liderilor Marii Britanii, Franței și Germaniei. Aceștia i-au garantat că sprijinul european va continua:

„Zelenski a primit asigurări de la liderii Franței, Marii Britanii și Germaniei că țărilor vor continua să sprijine Ucraina. Așadar, locul americanilor va fi luat de cele trei țări și, desigur, restul statelor membre ale Uniunii Europene, evident că și România. Zelenski a mai zis că liderii principalelor puteri europene se vor întâlni, azi (n.r. – sâmbătă, 22 noiembrie), în marja summit-ului G20, din Africa de Sud. Zelenski a respins planul american spunând că nu mai e nevoie de SUA deoarece… Occidentul european e alături de el”.

Ion Cristoiu merge mai departe și anticipează o redesenare a raportului de forțe. În condițiile în care Donald Trump a transmis Kievului un ultimatum, iar răspunsul primit de la Zelenski a fost „o ușă trântită în nas”, Cristoiu anticipează retragerea treptată a Statelor Unite din războiul Occident vs. Rusia:

„Avem de-a face cu o continuare a războiului, pentru că Donald Trump a dat și un ultimatum… Avem de a face cu o continuare a războiului, dar într-o formulă nouă și anume, pe de o parte, Federația Rusă, pe de alta, puterile protectoare europene care se află în spatele lui Volodimir Zelenski. Războiul se va europeniza, în sfârșit!

Mai mult ca sigur, dacă nu se produce o diversiune sângeroasă, pe care eu o tot profețesc, America se va retrage din această mustărie și vor rămâne puterile protectoare, care sunt și puterile României”.

România va continua să finanțeze Ucraina

Ion Cristoiu avertizează că, într-un astfel de scenariu, autoritățile de la București vor continua să redirecționeze fonduri către Ucraina, contribuind, astfel, la escaladarea conflictului:

„Așadar, România va continua să ia de la Sănătate, de la Educație, chiar dacă e stupid, vorba «Nevolnicului», și va da, în continuare, ajutor militar Ucrainei și sigur că se va implica și în escaladarea acestui război.

De ce a eșuat planul de pace? Pentru că Rusia vrea să continue războiul, este deja în ofensivă, iar dincolo, puterile europene nu au pierdut. Ucrainenii, din câte văd, lor le cresc pensiile, le cresc salariile, nu este cartelată viața, iar bărbații vlăjgani sunt la Nisa, Tenerife…”.

Citește și

VIDEO Ion Cristoiu: „O Diversiune sângeroasă – singura soluție a Europei Occidentale pentru a respinge Planul de pace al lui Donald Trump”
10:47, 21 Nov 2025
Ion Cristoiu: „O Diversiune sângeroasă – singura soluție a Europei Occidentale pentru a respinge Planul de pace al lui Donald Trump”
VIDEO Ion Cristoiu: Vasta operațiune americană „Frăgezirea lui Zelenski prin Scandalul WC-ul de aur”
11:10, 20 Nov 2025
Ion Cristoiu: Vasta operațiune americană „Frăgezirea lui Zelenski prin Scandalul WC-ul de aur”
VIDEO Ion Cristoiu: Pentru a se uita pur și simplu la o dronă rusească, Armata Română a ridicat patru avioane de luptă!
11:24, 19 Nov 2025
Ion Cristoiu: Pentru a se uita pur și simplu la o dronă rusească, Armata Română a ridicat patru avioane de luptă!
VIDEO Ion Cristoiu: „D-ale TeFeLiștilor: Vlad Voiculescu și Ioana Ene Dogioiu sunt principiali doar când e vorba de alții”
11:06, 18 Nov 2025
Ion Cristoiu: „D-ale TeFeLiștilor: Vlad Voiculescu și Ioana Ene Dogioiu sunt principiali doar când e vorba de alții”
VIDEO Ion Cristoiu: „De ce cred că e un eveniment candidatura lui Marcel Ciolacu la șefia Consiliului Județean Buzău”
11:26, 17 Nov 2025
Ion Cristoiu: „De ce cred că e un eveniment candidatura lui Marcel Ciolacu la șefia Consiliului Județean Buzău”
VIDEO Ion Cristoiu: De ce se leapădă Nicușor Dan de Cătălin Drulă? Ca să se disocieze de dezastrul electoral al candidatului USR
11:51, 16 Nov 2025
Ion Cristoiu: De ce se leapădă Nicușor Dan de Cătălin Drulă? Ca să se disocieze de dezastrul electoral al candidatului USR
Mediafax
Zelenski, pregătit să lucreze la planul susținut de SUA: „Suntem gata să colaborăm”
Digi24
Zelenski, mesaj către popor după publicarea planului Trump-Putin: „Fie pierdem demnitatea, fie pierdem un partener esențial”
Cancan.ro
S-a terminat pentru Andrei Zaharescu! După 12 ani, a primit lovitura de grație
Prosport.ro
Dezvăluiri care pun pe jar circuitul WTA! Fosta rivală a Simonei Halep dă în vileag schema
Adevarul
Cât de gravă e în realitate situația economiei României. Dezvăluirea unui analist despre criza cu care ne confruntăm
Mediafax
Copiii care numără pe degete sunt mai buni la matematică, potrivit unui studiu
Click
Cel mai norocos cuplu din istorie! Cum au reușit doi soți să câștige de două ori la loto în decurs de 6 luni
Digi24
Senatoarea POT Valentina Aldea a fost atacată cu ranga de o altă femeie. Agresoarea a fost reținută pentru 24 de ore
Cancan.ro
Gemenele de la Cheeky Girls au ajuns de nerecunoscut. Cum arată acum, la 42 de ani, și ce au ajuns să facă pentru bani
Ce se întâmplă doctore
Mihaela Rădulescu, imagini senzuale la prima apariție televizată după moartea lui Felix Baumgartner! Fosta prezentatoare a întors toate privirile!
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Ce a găsit ADAC la Dacia Bigster și a stârnit atâtea reacții?
Descopera.ro
15 lucruri pe care poate nu le știai despre LIAM NEESON
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă se confesează: - Am o relație cu soția ta!
Descopera.ro
Mit sau adevăr: antrenamentele pe stomacul gol ard mai multe grăsimi?
POLITICĂ Victor Ponta compară USR cu Partidul Comunist: „1945 – un grup minuscul, cu slabă susținere populară, cu lideri fără personalitate, dar bine organizat și sprijinit din afară, a început să ocupe România”
12:46
Victor Ponta compară USR cu Partidul Comunist: „1945 – un grup minuscul, cu slabă susținere populară, cu lideri fără personalitate, dar bine organizat și sprijinit din afară, a început să ocupe România”
UTILE Ce se întâmplă cu bunurile obținute la partaj în cazul recăsătoriei. Ce prevede Codul Civil și ce spun juriștii
12:32
Ce se întâmplă cu bunurile obținute la partaj în cazul recăsătoriei. Ce prevede Codul Civil și ce spun juriștii
LIVE UPDATE RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 777. Președintele libanez Joseph Aoun cere dezarmarea grupării Hezbollah
12:25
RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 777. Președintele libanez Joseph Aoun cere dezarmarea grupării Hezbollah
POLITICĂ Daniel Băluţă a inagurat o stradă care scurtează timpul şoferilor în trafic. Proiectul a fost realizat în doar 4 luni
12:22
Daniel Băluţă a inagurat o stradă care scurtează timpul şoferilor în trafic. Proiectul a fost realizat în doar 4 luni
ACTUALITATE Fără precedent. Mașinile care nu mai pot trece de ITP în Germania, deși sunt în stare perfectă. Care este motivul
12:04
Fără precedent. Mașinile care nu mai pot trece de ITP în Germania, deși sunt în stare perfectă. Care este motivul
MARIUS TUCĂ SHOW Gigi Nețoiu: „Burleanu era consilierul lui Băsescu și a ajuns mare președinte al FRF”
12:00
Gigi Nețoiu: „Burleanu era consilierul lui Băsescu și a ajuns mare președinte al FRF”