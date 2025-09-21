Prima pagină » Pastila lui Cristoiu » Ion Cristoiu: „Incredibil! Alegerile pe București au fost amânate sine die, pentru că PSD nu s-a decis în privința candidatului”

Ion Cristoiu: „Incredibil! Alegerile pe București au fost amânate sine die, pentru că PSD nu s-a decis în privința candidatului”

21 sept. 2025, 11:26, Pastila lui Cristoiu
Ion Cristoiu: „Incredibil! Alegerile pe București au fost amânate sine die, pentru că PSD nu s-a decis în privința candidatului”

În cea mai recentă „pastilă” jurnalistică, Ion Cristoiu remarcă un aspect „incredibil”: alegerile din București, pentru primăria Capitalei, au fost amânate sine die dintr-un motiv uluitor – „PSD nu s-a decis în privința candidatului”.

Situația la nivelul PMB este, într-adevăr, destul de delicată, după ce Nicușor Dan a candidat și a fost „uns” președinte al României, lăsând un „interimar” la „Capitală”.

„A încălcat toate legile”

„Difuzată în această dimineață, știrea că Guvernul a fost dat în judecată deoarece nu a organizat alegeri pentru primăria București în termenul legal de 90 de zile de la vacantarea postului… Guvernul a fost dat în judecată pentru că… dar de cine a fost dat în judecată și unde a fost dat în judecată și ziua când a fost dat în judecată, nu ni se spune. Asta așa, este o remarcă privind profesionalismul presei, privind poate și posibil manipulare a opiniei publice din partea USR, pentru că USR are interesul ca aceste alegeri să se țină cât mai repede”, remarcă Ion Cristoiu.

„Trecând peste aceste, să le spunem, amănunte neplăcute, știrea ne atrage atenția asupra unui nou moment inexplicabil, stupefiant din viața politică a României. După ce Nicușor Dan a ajuns președinte, s-a vacantat postul de primar și, potrivit legii, în termen de 90 de zile trebuiau organizate alegeri la București. Acest termen a fost depășit. Guvernul nu a luat nici măcar decizia de a se ține în decembrie. S-au amânat sine die alegerile din București. Repet, printr-o gravă încălcare a legii! Vă veți întreba cum de s-a ajuns la această încălcare a legii. Nu căutați răspunsul în faptul că România trece printr-o criză, în războiul din Ucraina, în războiul din Gaza, nici în faptul că a venit apocalipsa. Nu!”, afirmă reputatul jurnalist, care mai departe arată și ce s-a întâmplat, de fapt:

„Această gravă încălcare a legii trimite la o încurcătură politică, la o intrigă politică. Partidul Social Democrat s-a opus și se opune ținerii acestor alegeri pentru că încă nu are candidat. În plus, PSD spune că trebuie neapărat să negocieze cu PNL un candidat comun, că dacă PNL îl sprijină pe Drulă, de la USR, în cadrul unei posibile alianțe de Dreapta, atunci coaliția se rupe. Asta vă vine să credeți?!”.

„Să reamintesc, anul trecut, tot la inițiativa PSD, coaliția PSD-PNL a încălcat toate legile în privința alegerilor. A comasat «europarlamentarele» cu «localele». A dat peste cap termenul în care primarii trebuiau să depună jurământul, iar asta a pus «prezidențialele» în septembrie”, mai precizează Ion Cristoiu.

Mediafax
Părinții sunt revoltați: Meta folosește fotografii cu eleve în reclame destinate bărbaților
Digi24
EXCLUSIV De ce se tem politicienii să facă o lege pentru pregătirea populației de război. Explicațiile unui general: Coaliția a greșit
Cancan.ro
Anunț de ULTIMA ORĂ de la Ministerul Educației! Apar noi schimbări
Prosport.ro
FOTO. Aryna Sabalenka, imagini indecente cu sora ei!
Adevarul
Cel mai vechi Spa din România: trei secole de abur, mozaic și povești. Locul care a reinventat igiena urbană
Mediafax
Putin a decis să intensifice atacurile asupra Ucrainei după întâlnirea cu Trump în Alaska
Click
Jurnalistul Charlie Ottley a dezvăluit ce apreciază la țara noastră: „Unul dintre principalele puncte forte”. Ce expresii românești îl amuză
Wowbiz
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Antena 3
Aceasta e cea mai rezistentă creatură din lume. Supraviețuieste în orice scenariu: arsă la 150°C, înghețată și chiar și în spațiu
Digi24
Mărturia românului arestat pe nedrept în Italia, după ce un infractor i-a furat identitatea: „Aveau numele și data mea de naștere
Cancan.ro
Toto Dumitrescu se află în arest de 48 de ore, dar tatăl lui… Ilie Dumitrescu şi-a făcut programul ca într-o vacanţă
Ce se întâmplă doctore
Cum arăta Mara Bănică înainte de operații estetice. Nimeni nu o mai recunoaște! Acum, jurnalista arată diferit!
observatornews.ro
Frații Tate, speriați de un bărbat cu pistol airsoft la vila lor din Voluntari. Ce plănuia individul
StirileKanalD
Viteza i-a curmat viața. Un tânăr de 29 de ani a murit la volanul mașinii, după un accident teribil, în Tecuci
KanalD
Diana și Iulia sunt cele două surori moarte la câteva zile distanță, în Arad. Una era învățătoare, iar cealaltă abia se căsătorise: ,,Un suflet tânăr, blând și luminos”
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Cu câți km/h poți depăși viteza legală în 2025 fără să fii amendat. Regula din noul Cod Rutier
Descopera.ro
Cum se băteau politicienii români la sfârșitul secolului al XIX-lea
Capital.ro
Dezvăluiri din dosarul lui Călin Georgescu. Procurorii descriu o întâlnire secretă după alegeri. A existat un martor
Evz.ro
Cum își cheltuiește tânăra generație banii. Perspectiva financiară, prin ochii a patru tineri
A1
Cum a aflat fiica cea mare a Andreei Antonescu că mama ei a pozat în Playboy: „Avea 2 ani”. Reacția surprinzătoare a micuței
Stirile Kanal D
Iulia a murit la 20 de ani, după câteva zile de la decesul surorii sale, proaspăt măritată. Un accident teribil le-a adus sfârșitul
Kfetele
David Pușcaș are de gând să lupte cu mama lui adoptivă, Luminița Anghel, pentru dreptul la casă? „O să spun prin tot ce am trecut, prin câte nedreptăți.”
RadioImpuls
Reacția EXPLOZIVĂ a lui Călin Donca după ce Dorian Popa a fost condamnat la 8 luni de închisoare. Afaceristul l-a lovit exact unde doare: "Să îți găsești bunul simț, onoarea, demnitatea și bărbăția ca să îți ceri scuze pentru răul pe care mi l-ai făcut"
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Vecina bate la ușa lui Bulă: - Vreau să fac amor toată noaptea! Ești ocupat?
Descopera.ro
PFAs, substanțele „chimice eterne” pot crește riscul de avorturi repetate
EXTERNE Demonstrație de forță militară, într-o țară vecină cu România. Tancuri, avioane, rachete și 10.000 de militari. Care a fost scopul
13:58
Demonstrație de forță militară, într-o țară vecină cu România. Tancuri, avioane, rachete și 10.000 de militari. Care a fost scopul
ACTUALITATE Tragedie pe munte. O persoană a fost găsită decedată, iar Salvamont România a primit mai multe apeluri de urgență
13:48
Tragedie pe munte. O persoană a fost găsită decedată, iar Salvamont România a primit mai multe apeluri de urgență
TURISM „Superofertă” pentru litoralul de toamnă: turiștii, ademeniți cu CIORBE gratis şi reduceri de 30%
13:41
„Superofertă” pentru litoralul de toamnă: turiștii, ademeniți cu CIORBE gratis şi reduceri de 30%
POLITICĂ După Nicușor Dan, Elena Lasconi l-a reevaluat și pe Ilie Bolojan. Primarul din Câmpulung se declară dezamagită și anunță că nu l-ar mai desemna premier: “A lovit în oameni”
13:40
După Nicușor Dan, Elena Lasconi l-a reevaluat și pe Ilie Bolojan. Primarul din Câmpulung se declară dezamagită și anunță că nu l-ar mai desemna premier: “A lovit în oameni”
POLITICĂ Cine este noul prefect al capitalei desemnat de USR. Andrei Nistor „reflectă viziunea USR privind reorganizarea administrativ-teritorială a României”
13:32
Cine este noul prefect al capitalei desemnat de USR. Andrei Nistor „reflectă viziunea USR privind reorganizarea administrativ-teritorială a României”
ULTIMA ORĂ Acțiuni de amploare prin SCHENGEN. Sute de fugari căutați de alte state, depistați în România / Aceeași soartă au avut-o și 149 de români
13:14
Acțiuni de amploare prin SCHENGEN. Sute de fugari căutați de alte state, depistați în România / Aceeași soartă au avut-o și 149 de români