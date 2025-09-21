În cea mai recentă „pastilă” jurnalistică, Ion Cristoiu remarcă un aspect „incredibil”: alegerile din București, pentru primăria Capitalei, au fost amânate sine die dintr-un motiv uluitor – „PSD nu s-a decis în privința candidatului”.

Situația la nivelul PMB este, într-adevăr, destul de delicată, după ce Nicușor Dan a candidat și a fost „uns” președinte al României, lăsând un „interimar” la „Capitală”.

„A încălcat toate legile”

„Difuzată în această dimineață, știrea că Guvernul a fost dat în judecată deoarece nu a organizat alegeri pentru primăria București în termenul legal de 90 de zile de la vacantarea postului… Guvernul a fost dat în judecată pentru că… dar de cine a fost dat în judecată și unde a fost dat în judecată și ziua când a fost dat în judecată, nu ni se spune. Asta așa, este o remarcă privind profesionalismul presei, privind poate și posibil manipulare a opiniei publice din partea USR, pentru că USR are interesul ca aceste alegeri să se țină cât mai repede”, remarcă Ion Cristoiu.

„Trecând peste aceste, să le spunem, amănunte neplăcute, știrea ne atrage atenția asupra unui nou moment inexplicabil, stupefiant din viața politică a României. După ce Nicușor Dan a ajuns președinte, s-a vacantat postul de primar și, potrivit legii, în termen de 90 de zile trebuiau organizate alegeri la București. Acest termen a fost depășit. Guvernul nu a luat nici măcar decizia de a se ține în decembrie. S-au amânat sine die alegerile din București. Repet, printr-o gravă încălcare a legii! Vă veți întreba cum de s-a ajuns la această încălcare a legii. Nu căutați răspunsul în faptul că România trece printr-o criză, în războiul din Ucraina, în războiul din Gaza, nici în faptul că a venit apocalipsa. Nu!”, afirmă reputatul jurnalist, care mai departe arată și ce s-a întâmplat, de fapt:

„Această gravă încălcare a legii trimite la o încurcătură politică, la o intrigă politică. Partidul Social Democrat s-a opus și se opune ținerii acestor alegeri pentru că încă nu are candidat. În plus, PSD spune că trebuie neapărat să negocieze cu PNL un candidat comun, că dacă PNL îl sprijină pe Drulă, de la USR, în cadrul unei posibile alianțe de Dreapta, atunci coaliția se rupe. Asta vă vine să credeți?!”.

„Să reamintesc, anul trecut, tot la inițiativa PSD, coaliția PSD-PNL a încălcat toate legile în privința alegerilor. A comasat «europarlamentarele» cu «localele». A dat peste cap termenul în care primarii trebuiau să depună jurământul, iar asta a pus «prezidențialele» în septembrie”, mai precizează Ion Cristoiu.