Prima pagină » Pastila lui Cristoiu » Ion Cristou: Carmen Uscatu versus Oana Gheorghiu: Nu e o simplă păruială, e ditamai războiul în lumea TeFeLiștilor

Ion Cristou: Carmen Uscatu versus Oana Gheorghiu: Nu e o simplă păruială, e ditamai războiul în lumea TeFeLiștilor

12 nov. 2025, 11:30, Pastila lui Cristoiu

Publicistul Ion Cristoiu vorbește despre situația dintre Carmen Uscatu și Oana Gheorghiu, o situație pe care acesta o numește o bătălie”, un război în lumea tefeliștilor”. Acest scandal poate fi numit păruială în lumea tefeliștilor”, mai spune scriitorul.

Evenimentul numărul 1 pe plan intern îl reprezintă, indiscutabil, conflictul public ajuns în faza de scandal dintre Carmen Uscatu și Oana Gheorghiu. Se impune o scurtă prezentare a faptelor: celor două doamne sau domnișoare, eu le spun domnișoaretuturor femeilor, inclusiv celor de 80 de ani, au fondat și apoi au condus împreună un ONG, Dăruiește viață”, care a fost mult cultivat de presă, de sistem, pe plan extern, nu mă vâr în această poveste. Mie, din punctul meu de vedere, eu nu cred în donații de zeci de mii de euro facute de companii, fără publicitate”, își începe Ion Cristoiu cel mai nou jurnal.

Citește și

VIDEO Ion Cristoiu: Oana Gheorghiu n-a realizat că nu mai e fetișcană, ci nevastă
11:08
Ion Cristoiu: Oana Gheorghiu n-a realizat că nu mai e fetișcană, ci nevastă
VIDEO Ion Cristoiu: Scandalul de la BBC: Nu e vorba de încălcarea deontologiei. E vorba de banditism
11:54, 10 Nov 2025
Ion Cristoiu: Scandalul de la BBC: Nu e vorba de încălcarea deontologiei. E vorba de banditism
VIDEO Ion Cristoiu: Incredibila gafă de la Cotroceni… Nicușor Dan omagiază pe Grigore Ghica, un Înalt funcționar al Rusiei
11:32, 09 Nov 2025
Ion Cristoiu: Incredibila gafă de la Cotroceni… Nicușor Dan omagiază pe Grigore Ghica, un Înalt funcționar al Rusiei
VIDEO Ion Cristoiu: De ce noi, românii, trebuie să aflăm ce-au discutat Nicușor Dan și Volodomir Zelenski doar de la președintele Ucrainei?
11:45, 08 Nov 2025
Ion Cristoiu: De ce noi, românii, trebuie să aflăm ce-au discutat Nicușor Dan și Volodomir Zelenski doar de la președintele Ucrainei?
VIDEO Ion Cristoiu: În Scandalul Vaslui, Ilie Bolojan a comis un abuz în serviciu. De ce nu l-a înhățat DNA?
10:46, 07 Nov 2025
Ion Cristoiu: În Scandalul Vaslui, Ilie Bolojan a comis un abuz în serviciu. De ce nu l-a înhățat DNA?
VIDEO Ion Cristoiu: Așa zisul Război hibrid – un mijloc periculos de tragere pe sfoară a propriului popor
11:23, 06 Nov 2025
Ion Cristoiu: Așa zisul Război hibrid – un mijloc periculos de tragere pe sfoară a propriului popor
Mediafax
Tânără obligată să se prostitueze s-a sinucis în Austria. Doi suspecți, reținuți de procurorii DIICOT
Digi24
Măsuri dure pentru românii care nu-și plătesc taxele și amenzile. Explicațiile ministrului Cseke Attila
Cancan.ro
Ce spun medicii de la Spitalul din Timișoara, după ce o adolescentă de 17 ani a murit. Ce probleme ar fi avut
Prosport.ro
FOTO. Tânăra de 22 de ani arată spectaculos, dar milionarul de 59 de ani a părăsit-o
Adevarul
Omul de la care Gigi Becali a luat Steaua se dezvăluie publicului după multă vreme. Pe masă are un obiect dispărut din comerț
Mediafax
Ce pedeapsă a primit un român care a furat două perechi de șosete în Italia / „Îmi cer scuze, îmi era frig”
Click
Cu cine și-ar fi înșelat dr. Cristian Andrei prima soție: „L-am filmat în patul nostru”
Digi24
Rusia și-a prezentat primul robot umanoid cu AI. A intrat triumfal pe scenă, dar a căzut în cap după doar 15 secunde
Cancan.ro
Dr. Cristian Andrei spune că el este victima, de fapt! Detalii de ultimă oră: a fost la un pas de a se căsători cu
Ce se întâmplă doctore
Imagini RARE cu Monica Gabor după ce a revenit în România! Ce a făcut în orașul natal?
Ciao.ro
S-au despărţit cu scandal! Cele mai scurte căsnicii ale vedetelor din România
Promotor.ro
Cele patru tipuri de alerte Poliție din Waze, explicate pe înțelesul tuturor
Descopera.ro
Cum egiptenii antici luau legătura cu zeii și cu viața de apoi
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă vrea tatuaj într-un loc intim: - Numele iubitei mele acolo, jos!
Descopera.ro
Test de cultură generală. Care este cea mai slabă valută din lume?