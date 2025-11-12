Ion Cristou: Carmen Uscatu versus Oana Gheorghiu: Nu e o simplă păruială, e ditamai războiul în lumea TeFeLiștilor

Publicistul Ion Cristoiu vorbește despre situația dintre Carmen Uscatu și Oana Gheorghiu, o situație pe care acesta o numește „o bătălie”, un „război în lumea tefeliștilor”. „Acest scandal poate fi numit păruială în lumea tefeliștilor”, mai spune scriitorul.

„Evenimentul numărul 1 pe plan intern îl reprezintă, indiscutabil, conflictul public ajuns în faza de scandal dintre Carmen Uscatu și Oana Gheorghiu. Se impune o scurtă prezentare a faptelor: celor două doamne sau domnișoare, eu le spun „domnișoare” tuturor femeilor, inclusiv celor de 80 de ani, au fondat și apoi au condus împreună un ONG, „Dăruiește viață”, care a fost mult cultivat de presă, de sistem, pe plan extern, nu mă vâr în această poveste. Mie, din punctul meu de vedere, eu nu cred în donații de zeci de mii de euro facute de companii, fără publicitate”, își începe Ion Cristoiu cel mai nou jurnal.