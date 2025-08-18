Pastila lui Cristoiu de la ora 14:00: Irinel Columbeanu joacă din nou într-un reality show. Sub numele de Nicușor Dan

La cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a adus în atenție evenimentele din ultima perioadă. A pus, inițial, accent pe întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin, dar a adus în discuție și rolul României în această ecuație. Apoi, a adus în atenție activitatea lui Nicușor Dan, președintele României.

„Din câte știți, întreaga planetă este tulburată de evenimentele care țin de procesul de pace sau de continuare a războiului în Ucraina. În aceste condiții, noi toți ne-am fi așteptat ca președintele României, Nicușor Dan, să fie la Cotroceni și să mimeze preocuparea… Tot ce se întâmplă acum vizează și România. Să cheme ministrul Apărării, liderii politici, pentru că se pune și problema dacă și România se va înscrie în garanții de securitate”, a spus Ion Cristoiu.

Ion Cristoiu: „La ora actuală, Irinel Columbeanu de atunci a înviat în persoana lui Nicușor Dan”

„Să stea de vorbă cu ministra de Externe, cu premierul. Primim știri… Nicușor Dan a avut o discuție cu Ilie Bolojan despre situația internațională, dar și despre situația internă, măsurile de austeritate. Nu. Unde este președintele? Președintele joacă într-un reality show. Ce înseamnă reality show? Cu reality show-ul au făcut cunoștință românii prin 2007, 2008, când un bărbat, Irinel Columbeanu, a acceptat să fie transmis public, în direct, cu tot e făcea el.

Era și cu o femeie, Monica Columbeanu. Care era problema acelui reality show? Problema a fost pusă de mine, într-un interviu cu domnul Irinel Columbeanu. I-am zis următorul lucru: «Domnule Columbeanu, eu am făcut și eu interviuri în care, la un moment dat, m-a pus să dau pe stepper. Adică să vezi tot timpul cum te urmăresc camerele de luat vederi… N-aș putea! Nici măcar să mă filmeze în timp ce citesc la bibliotecă. N-aș putea citi».

La ora actuală, Irinel Columbeanu de atunci a înviat în persoana lui Nicușor Dan. De ceva vreme, se filmează cu resursele Administrației Prezidențiale, nu cu telefonul mobil. Deci, într-un reality show numit «Drumețul cu copilul în spate». Deci, a fost la festival, a stat pe pătură cu Maia Sandu, s-a filmat în timp ce merge cu copilul în spate, în drumeție. Acum, ne-am pomenit cu președintele României, cu copilul în spate, jucând în filmul acesta”, a continuat publicistul.

„Toți șefii de stat, toți conducătorii evită să se filmeze în momentele lor personale”

„E clar, ești în concediu, că ești șef de stat… în drumeție… Nu. Nicușor Dan, în loc să fie la Cotroceni, a luat o mașinărie întreagă cu el, SPP-iști, cei cu drone de filmare, pe banii statului. Consumă mai mult decât Klaus Iohannis, pentru a ne face un reality show cum merge el prin pădure. Dacă îmi amintesc, acest domn a chemat o tanti de la România TV și s-a dezvăluit în timp ce mânca mici, în casă. După asta, în campanie a făcut clipuri cu soacra.

Deci, eu cred că omul are o problemă, este exhibiționist. Toți șefii de stat, toți conducătorii evită să se filmeze în momentele lor personale”, a mai spus publicistul.

