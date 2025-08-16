Pastila lui Cristoiu de la ora 10:00 | Alaska: Acordul e gata, dar Trump și Putin au convenit să nu-l oficializeze ca să nu pară că sar peste Zelenski

Gazetarul Ion Cristoiu a tras concluzia, la „Pastila lui Cristoiu” de la ora 10.00, pe marginea întâlnirii istorice din Alaska dintre președintele american Donald Trump și omologul său rus, Vladimir Putin.

Astfel, potrivit acestuia, acordul de la Alaska este gata, dar Trump și Putin au convenit să nu-l oficializeze ca să nu pară că sar peste președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.

„Întâlnirea istorică dintre președintele american și președintele rus din Alaska s-a încheiat azi-noapte, după o ceremonie de primire oficială a lui Vladimir Putin în cadrul unei vizite în America. Încă o dată, trebuie precizat acest lucru. Nu a fost o întâlnire pe teren neutru, ci de fapt – teoretic și practic – a fost vorba de o vizită oficială a unui președinte rus în America, ceea ce nu s-a mai întâmplat de 10 ani. Aceasta este, de fapt, și principala semnificație a evenimentului. Indiferent că s-a semnat, nu s-a semnat acord, s-au înțeles, nu s-au înțeles… președintele Rusiei a făcut o vizită oficială, a fost primit cu toate onorurile. Nu s-a ales Casa Albă și este, pun în ghilimele, «al doilea criminal de război» primit de către Trump. Pentru că primul criminal de război este Beniamin Netanyahu, pe care l-a primit la Casa Albă. Mă rog, America nu recunoaște Tribunalul Penal Internațional.

Deci, semnificația principală a acestui moment este că Vladimir Putin, considerat paria și considerat izolat pe plan internațional, face o vizită oficială în America, este primit cu toate onorurile, beneficiază, repet, de covor roșu de tot ce este onorul și în felul acesta Rusia obține o dublă victorie. Pe de o parte, sparge izolarea internațională, ceea ce a făcut ca presa internațională să spumege isteric, de furie, de dezamăgire. Presa nu trebuie să fie nici dezamăgită, nici amăgită… dar, mă rog. Și, în același timp, este situarea Rusiei ca partener planetar al Americii, ceea ce este foarte important. Au avut loc acele discuții și despre semnificațiile acestui moment și despre declarațiile din final am vorbit pe larg într-o pastilă pe care am postat-o pe «Cristoiu TV», în dimineața aceasta. (…) Acolo vorbesc vreo jumătate de oră, aici n-am cum, că nu mă lasă timpul. Sunt obligat pe X și pe Gândul să vorbesc puțin.

S-a făcut mare caz de faptul că nu s-a dat publicități, nu s-a vorbit de un acord și că Donald Trump, când Putin a zis ceva de un acord, a zis că nu este un acord până când nu e semnat un acord. Este cea mai mare viclenie a celor doi. Vă spun de ce: era vorba de un acord privind încetarea focului în Ucraina. Nu poți să semnezi un acord între America și Rusia… fără Ucraina, că e vorba de armistițiu în războiul dintre Ucraina și Rusia. Și asta a fost tema numărul 1, înainte de întâlnire. Nu se poate, nu este invitat Zelenski. Deci, cum e posibil? Cum e posibil să se semneze peste capul lor și era, ca să mă exprim în termeni populari, «ca porcul». Se pot întâlni două puteri și semnează un acord în numele unei a celei de-a treia țări care, de fapt, se războiește cu una din ele. Și atunci s-a ales o șmecherie.

După părerea mea, s-a ajuns la un acord așa, dar nu s-a dat, nu s-a semnat pentru că lipsește punctul. S-au scris trei-patru pagini și acolo, pe ultima pagină, e nevoie de punct. Câtă vreme nu s-a pus punctul și n-a fost semnat, nu-i acord. El este. Și acum am văzut și interviul dat la Fox News de Donald Trump… se discută cu Zelenski și rezultă că Zelenski e cel care va fi de acord. Adică Trump a zis… «băi, eu am discutat cu ăsta în numele tău și tu.. dacă ești de acord. Deci este clar, nu putea să se dea publicității. Dar, dincolo de acord, de dezacord (…), a fost un uriaș succes, o victorie pe toată linia a lui Trump. (…) Este gata un acord, dar nu e cu A mare, pentru că nu e semnat de cei doi. Dar el e gata”, a spus Ion Cristoiu, în pastila sa de la ora 10:00.