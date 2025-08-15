Pastila lui Cristoiu de la ora 14:00: Nicușor Dan a dat un nou mesaj de politician Conservator

La cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a comentat absența lui Nicușor Dan, președintele României, de la parada organizată de Ziua Marinei.

„De dimineață, în redacțiile inexistente ale presei românești, deoarece astăzi este Sfânta Maria și nu lucrează nimeni în redacții și, oricum, nu se mai lucrează demult în redacții. Cuconițele, cucuvelele, ghiorțomanii stau în chiloți, în capot, pot să stea și pe veceu și, de acolo, dau copy paste și trimit la redacție. (…) Cum să faci gazetărie, dacă tu stai în capot, acasă, sau în chiloți?

Și a venit un vânt – Nicușor Dan nu participă la Ziua Marinei. Și a venit domnul Moșteanu, care e de la USR, partidul domnului Nicușor Dan, și a zis: «Nu a venit la Ziua Marinei, dar o să-l vedeți în altă parte!». În altă parte l-a găsit Antena 3. La ora actuală, este într-o perioadă de șantajare a conducerii PSD, pentru că domnul Dan Voiculescu vrea să obțină niște posturi în Guvern”, a spus Ion Cristoiu.

Ion Cristoiu: „Mesajul pe care vrea să ni-l transmită Nicușor Dan este de familist, iubitor de copii”

„Acum, PSD-ul este cocoșat de cât i-a dat lui Dan Voiculescu. Bani, a pus pe listele de parlamentari cameristele ale familiei Voiculescu, în general. Era la mănăstire cu copiii și cu tovarășa de viață (…) Mirabela Grădinaru și Nicușor Dan sunt asemenea familiei lui Lenin. (…) Și, cu ocazia asta, noi l-am văzut pe Nicușor Dan, din nou, într-o imagine pe care ne-o vâră pe gât de 2 luni. E cu familia, cu copiii și au fost în Austria, pe covorul roșu, au fost în drumeție, în Moldova. Acum e la mănăstire. El spune că e în concediu.

El s-a dus la mănăstire ca să vedem noi că el s-a dus acolo cu familia. Și care era cel mai bun truc ca noi să ne interesăm unde e și să vedem? E cu familia la mănăstire, cu copiii, ca să nu se duc la Ziua Marinei. Dacă se ducea la Ziua Marinei, trebuia să țină mâinile mai normale. (…) Era riscul să fie huiduit. (…) Mesajul pe care vrea să ni-l transmită Nicușor Dan este de familist, iubitor de copii, deci familist tradițional. Încă un mesaj către tradiționaliștii români sau către cei care vor vota viitorul partid conservator din România, care va fi al lui”, a mai spus publicistul.

