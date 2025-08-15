Prima pagină » Pastila lui Cristoiu » Pastila lui Cristoiu de la ora 14:00: Nicușor Dan a dat un nou mesaj de politician Conservator

Pastila lui Cristoiu de la ora 14:00: Nicușor Dan a dat un nou mesaj de politician Conservator

15 aug. 2025, 14:37, Pastila lui Cristoiu
Pastila lui Cristoiu de la ora 14:00: Nicușor Dan a dat un nou mesaj de politician Conservator

La cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a comentat  absența lui Nicușor Dan, președintele României, de la parada organizată de Ziua Marinei.

„De dimineață, în redacțiile inexistente ale presei românești, deoarece astăzi este Sfânta Maria și nu lucrează nimeni în redacții și, oricum, nu se mai lucrează demult în redacții. Cuconițele, cucuvelele, ghiorțomanii stau în chiloți, în capot, pot să stea și pe veceu și, de acolo, dau copy paste și trimit la redacție. (…) Cum să faci gazetărie, dacă tu stai în capot, acasă, sau în chiloți?

Și a venit un vânt – Nicușor Dan nu participă la Ziua Marinei. Și a venit domnul Moșteanu, care e de la USR, partidul domnului Nicușor Dan, și a zis: «Nu a venit la Ziua Marinei, dar o să-l vedeți în altă parte!». În altă parte l-a găsit Antena 3. La ora actuală, este într-o perioadă de șantajare a conducerii PSD, pentru că domnul Dan Voiculescu vrea să obțină niște posturi în Guvern”, a spus Ion Cristoiu.

Ion Cristoiu: „Mesajul pe care vrea să ni-l transmită Nicușor Dan este de familist, iubitor de copii”

„Acum, PSD-ul este cocoșat de cât i-a dat lui Dan Voiculescu. Bani, a pus pe listele de parlamentari cameristele ale familiei Voiculescu, în general. Era la mănăstire cu copiii și cu tovarășa de viață (…) Mirabela Grădinaru și Nicușor Dan sunt asemenea familiei lui Lenin. (…) Și, cu ocazia asta, noi l-am văzut pe Nicușor Dan, din nou, într-o imagine pe care ne-o vâră pe gât de 2 luni. E cu familia, cu copiii și au fost în Austria, pe covorul roșu, au fost în drumeție, în Moldova. Acum e la mănăstire. El spune că e în concediu.

El s-a dus la mănăstire ca să vedem noi că el s-a dus acolo cu familia. Și care era cel mai bun truc ca noi să ne interesăm unde e și să vedem? E cu familia la mănăstire, cu copiii, ca să nu se duc la Ziua Marinei. Dacă se ducea la Ziua Marinei, trebuia să țină mâinile mai normale. (…) Era riscul să fie huiduit. (…) Mesajul pe care vrea să ni-l transmită Nicușor Dan este de familist, iubitor de copii, deci familist tradițional. Încă un mesaj către tradiționaliștii români sau către cei care vor vota viitorul partid conservator din România, care va fi al lui”, a mai spus publicistul.

Autorul recomandă:

Pastila lui Cristoiu de la ora 10:00: Megalomania lui Donald Trump va face ca întâlnirea din Alaska să fie un fiasco

Pastila lui Cristoiu de la ora 14:00: „PSD rămâne la guvernare, dar nu merge la ședințele Coaliției. Nu divorțează, dar nu mai fac sex”

Citește și

POLITICĂ Pastila lui Cristoiu de la ora 10:00: Megalomania lui Donald Trump va face ca întâlnirea din Alaska să fie un fiasco
10:36
Pastila lui Cristoiu de la ora 10:00: Megalomania lui Donald Trump va face ca întâlnirea din Alaska să fie un fiasco
ACTUALITATE Pastila lui Cristoiu de la ora 15:00: O ciudățenie: Moralistul Cătălin Tolontan justifică afacerea profund imorală G4media
15:35
Pastila lui Cristoiu de la ora 15:00: O ciudățenie: Moralistul Cătălin Tolontan justifică afacerea profund imorală G4media
POLITICĂ Pastila lui Cristoiu de la ora 10:00: Cea mai bună dovadă că în Alaska se va decide Armistițiul: Formidabilă ofensivă a Armatei ruse din ultimele zile
10:23, 14 Aug 2025
Pastila lui Cristoiu de la ora 10:00: Cea mai bună dovadă că în Alaska se va decide Armistițiul: Formidabilă ofensivă a Armatei ruse din ultimele zile
ACTUALITATE Pastila lui Cristoiu de la ora 20:00: Liderii europeni se laudă cu o mare victorie: Au reușit să stea de vorbă cu Trump la telefon!
20:09, 13 Aug 2025
Pastila lui Cristoiu de la ora 20:00: Liderii europeni se laudă cu o mare victorie: Au reușit să stea de vorbă cu Trump la telefon!
VIDEO Pastila lui Cristoiu, ora 14:00: O nouă lovitură dată românului simplu: Taxa pe coletele de la Temu!
15:11, 13 Aug 2025
Pastila lui Cristoiu, ora 14:00: O nouă lovitură dată românului simplu: Taxa pe coletele de la Temu!
VIDEO Pastila lui Cristoiu de la ora 10:00. „Nicușor Dan transmite un mesaj suveraniștilor: «Sunt ca voi, adept al familiei tradiționale»”
10:46, 13 Aug 2025
Pastila lui Cristoiu de la ora 10:00. „Nicușor Dan transmite un mesaj suveraniștilor: «Sunt ca voi, adept al familiei tradiționale»”
Mediafax
Beznă peste partidul lui Nicușor Dan! USR, chemată în instanță pentru o factură restantă de energie
Digi24
VIDEO Amenzi de până la 100.000 de lei pentru cei care construiesc fără autorizație, în propria curte, garaje, șoproane sau alte anexe
Cancan.ro
Se schimbă anotimpurile? Vreme bizară în septembrie 2025, anunțată de climatologi
Prosport.ro
Maria, clona lui Kim Kardashian, a atras toate privirile. Cum și-a făcut apariția prezentatoarea TV
Adevarul
15 august, Sfânta Maria Mare. Tradiții și ce nu este bine să faci de Adormirea Maicii Domnului. Ce semnifică Paștele verii
Mediafax
Un deputat PSD atacă Guvernul Bolojan: Educaţia pierde aproape 20% din fondurile PNRR
Click
Horoscop rune 15 august - 1 septembrie. Zodiile ce vor depăși orice greutate în următoarele 2 săptămâni și vor primi sprijin neașteptat din partea destinului. Vor fi răsplătite pentru răbdarea lor
Wowbiz
Accident grav pe Autostrada Soarelui! Nouă mașini au fost implicate, iar traficul blocat. Breaking news
Antena 3
Unde este Nicușor Dan. Imagini cu Președintele și familia lui la mănăstire, de Sfânta Maria
Digi24
Un fost gardian la o închisoare pentru femei din California a fost condamnat la 224 de ani de închisoare. De ce a fost acuzat
Cancan.ro
BREAKING | Soția unui fotbalist de la Craiova, ruptă cu bătaia într-un supermarket: 'Am fost lovită și după ce am leșinat'
Ce se întâmplă doctore
Iubita lui Mircea Badea a făcut furori într-un costum de baie minuscul! Arată senzațional la plajă
observatornews.ro
Alertă de caniculă în 24 de judeţe şi în Capitală. Temperaturile vor ajunge până la 37°C
StirileKanalD
Cine sunt soții implicați în accidentul de la Tg Frumos: Andrei a murit, Cătălina și cele două fetițe sunt în stare critică
KanalD
Cătălina și Andrei sunt cei doi soți implicați în accidentul grav din Târgu Frumos. Bărbatul a murit pe loc, iar soția sa și cele două fetițe se luptă acum pentru viața lor
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
VIDEO – Frustrarea unui proprietar de Toyota. Și-a dus furia pe TikTok
Descopera.ro
Cum slăbești și mănânci bine în același timp? Trucul negreșit!
Evz.ro
Pe ce și-au dat Dan Alexa și Gabi Tamaș primii bani primiți. Motivul este unul total neașteptat
A1
Ce mașini are Mattia Carnessali de la Insula Iubirii sezonul 9. Ispita conduce bolizi de lux
Stirile Kanal D
Scene de coșmar la cumpărături! Trei morți, între care un copil, după ce un bărbat a deschis focul în fața unui magazin
Kfetele
Nicușor Dan nu a fost prezent la ceremoniile organizate la Constanța, de Ziua Marinei! Care este motivul și unde s-a aflat președintele României, în acest timp?
RadioImpuls
Nicușor Dan, absent de la festivitățile organizate de Ziua Marinei! Care este motivul și ce mesaj a transmis: „Atât timp cât stăm împreună în jurul valorilor noastre naționale suntem mai puternici”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța face autostopul. Oprește lupul...
Descopera.ro
Ce filme vezi în luna august?
ACTUALITATE Situație fără precedent! PROSUMATORII, principala sursă de energie a țării, azi la orele prânzului. Care sunt cauzele
14:59
Situație fără precedent! PROSUMATORII, principala sursă de energie a țării, azi la orele prânzului. Care sunt cauzele
POLITICĂ Guvernul declară război COLETELOR Temu și Shein. Noua taxă pentru românii care comandă pe internet
14:59
Guvernul declară război COLETELOR Temu și Shein. Noua taxă pentru românii care comandă pe internet
ACTUALITATE Român suspectat de ABUZ sexual asupra unei fetițe în Germania, căutat în toată Europa
14:55
Român suspectat de ABUZ sexual asupra unei fetițe în Germania, căutat în toată Europa
ACTUALITATE Grup Servicii Petroliere (GSP) este unul dintre marii datornici la stat, conform datelor fiscale. Restanțe fiscale de peste 100 de milioane de euro
14:54
Grup Servicii Petroliere (GSP) este unul dintre marii datornici la stat, conform datelor fiscale. Restanțe fiscale de peste 100 de milioane de euro
VIDEO George Simion anunță că AUR construiește un centru comunitar la Broșteni: „Pentru ca zona să redevină prosperă și oamenii să aibă locuri de muncă”
14:52
George Simion anunță că AUR construiește un centru comunitar la Broșteni: „Pentru ca zona să redevină prosperă și oamenii să aibă locuri de muncă”
EDUCAȚIE Ministerul Educației și-a redus penalizarea cu un MILIARD de euro, în urma negocierilor dintre Guvern și Comisia Europeană
14:23
Ministerul Educației și-a redus penalizarea cu un MILIARD de euro, în urma negocierilor dintre Guvern și Comisia Europeană