Pastila lui Cristoiu de la ora 10:00: Megalomania lui Donald Trump va face ca întâlnirea din Alaska să fie un fiasco

15 aug. 2025, 10:36, Pastila lui Cristoiu
La cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a vorbit despre întâlnire dintre Donald Trump și Vladimir Putin care are loc vineri, 15 august 2025. Întâlnirea între cei doi președinți are loc în Alaska.

„Cinci minute îmi va trebui, a spus Donald Trump, ca să-mi dau seama că întâlnirea cu Putin este un fiasco sau un succes. Am menționat această precizare, deoarece este una din numeroasele intervenții verbale și în scris ale lui Donald Trump pe măsură se apropie ora acelei întâlniri, care mă face să cred că această întâlnire va fi un fiasco. De ce? Pentru că această afirmație, cu 5 minute, și altele, că va fi o a doua întâlnire în care el îi va aduce pe Zelenski și pe Putin, ne arată că în Alaska nu va veni președintele american, ci un megaloman”, a spus Ion Cristoiu.

Ion Cristoiu:  „Acestea nu sunt declarații normale ale unui șef de stat care se duce să rezolve o problemă”

Publicistul a continuat să explice faptul că declarațiile lui Donald Trump nu sunt „normale” pentru un șef de stat care se întâlnește cu un alt lider de stat, pentru a rezolva o problemă. Mai susține că președintele american a transformat întâlnirea „într-un show mediatic”.

„Acestea nu sunt declarații normale ale unui șef de stat care se duce să rezolve o problemă. Așa am crezut cu toții, pentru că, din punct de vedere teoretic, aceast întâlnire trebuie să constituie o detensionare a relațiilor dintre Moscova și Washington. Și un început, să-i zicem, de încheiere a războiului din Ucraina.

America este o mare concurentă, cumplită, și militară, și economică, în China. Trebuie oprit acest conflict, această stare de tensiune cu Rusia, care chiar dacă nu va reuși să ducă la ruperea Rusiei de China, totuși, măcar ca imagine, va da posibilitatea Americii să se concentreze pe China. Asta dacă în Alaska nu se duce un megaloman, ci un om. Pentru că dacă s-ar duce un mare politician, un mare președinte, ar tăcea din gură.

El a transformat această întâlnire într-un show mediatic având ca temă «bă, ce mare sunt eu. Eu rezolv în 5 minute. Dacă Putin mă nemulțumește, cum să zic eu, îi dau 2 pumni»”, a continuat publicistul.

„Asta este o manipulare genială, ținând cont de megalomania lui”

„Aceste declarații megalomanie arată că omul nu are intenția să meargă acolo să rezolve o problemă. Altfel, ar acționa. (…) Această megalomanie, care este catastrofală pentru America, în acest moment, pentru că este nevoie mai mult ca niciodată de luciditate, este speculată de adepții războiului în Ucraina. În ultima vreme, presa mainstream, nu zic în România, liderii politici au ca temă să îl avertizeze pe Donald Trump că el va fi manipulat de Putin. Asta este tema. Care este o prostie. Trebuie să fii ticălos sau prost ca să poți să crezi că, la o asemenea întâlnire, e vorba de influența psihologică. Asta este o manipulare genială, ținând cont de megalomania lui”, a mai spus publicistul.

