Pastila lui Cristoiu de la ora 11:00: „Mai sunt câteva zile până la întâlnirea istorică dintre Donald Trump și Vladimir Putin”

La cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a oferit o perspectivă asupra situației politice actuale, incluzând viitoarea întâlnire dintre Donald Trump și Vladimir Putin.

Peste 3 zile, pe 15 august 2025, Vladimir Putin și Donald Trump urmează să se întâlnească în Alaska, la summit. O astfel de întâlnire între președintele american și președintele rus marchează un moment crucial, mărturisește publicistul Ion Cristoiu.

„Mai sunt câteva zile până la întâlnirea istorică dintre Donald Trump și Vladimir Putin. Sunt aproape sigur că, în culise, cele 2 părți pregătesc documente, înțelegeri, pentru că, contrar a ce ar putea să credă infantilii, în materie de politică externă, întâlnirea propriu-zisă nu poate să rezolve un punct care nu a putut fi rezolvat anterior.

În mod obișnuit, încă de la Iulius Cezar încoace, asemenea întâlniri între împărați, regi, președinți, dictatori oficializează sau confirmă niște înțelegeri deja făcute de echipe. În cazul în care echipele n-au reușit să ajungă la o înțelegere, se tranșează direct în cadrul acestei discuții. Dar, în general, întâlnirea are un rol uriaș, simbolic”, a spus Ion Cristoiu.

Ion Cristoiu: „Acest război a declanșat o mare învolburare în Europa”

„Faptul că au putut să se întâlnească președintele american cu președintele rus după o perioadă în care toți credeam că ne îndreptăm către Apocalipsă, acum acest fapt are o semnificație crucială pentru scena politică a lumii, pentru stabilitate și pentru minima liniștire a cetățenilor.

Cred că toți nu vor să fie cenușă radioactivă sau să rătăcească pe o planetă care va fi cheală, că asta este principalul efect al unui război nuclear. Poate să reziste o lună, două, trei în buncăre, dar după asta trebuie să ieși la suprafață și dacă nu mori de radiații, mori de foame.

Și, având în vedere, după părerea mea, războiul din Ucraina este unul din puncte, însă acest război a declanșat o mare învolburare în Europa din simplul motiv că Europa se vede exclusă de la aceste negocieri”, a continuat publicistul.

„România, din nou, lipsește de pe harta politicii externe a Europei”

„Se întâlnesc ei, dacă e vorba de Ucraina. Are loc o serie întreagă de manifestări. Una dintre ele foarte importantă este convocarea de către Cancelarul Germaniei, devenit, acum, el șeful Europei în locul lui Macron. Pe 13 august va fi o întâlnire virtuală cu mai mulți șefi de stat, la discuții despre situația actuală din Ucraina și despre această întâlnire Trump – Putin.

Citez: «Șefii de stat și de guvern invitați sunt din Germania, Finlanda, Franța, Marea Britanie, Italia, Polonia, Ucraina, președintele Comisiei Europene, președintele Consiliului European, secretarul general NATO și președintele american și adjunctul său».

Sigur, românii sunt foarte atenți la această bătălie, să zicem, confruntare între Europa și Administrația Trump. În această listă există România? Nu. De ce nu a fost invitată România? Orice altă speculație este o prostie. De fapt, România nu există. Nu are semnificație. Sigur, veți spune, că se vor aduna și vor discuta și ce vor face?

La ora actuală, pentru noi, românii, este groaznic să vedem că am ajutat Ucraina, că ne considerăm cei mai buni prieteni, că vorbim de politică externă. Și, iată, că suntem lipsiți de importanță. Statele acelea care sunt invitate sunt evidențiate în plan european ca importante pentru Europa. România nu este. Unde e România? E pe pătură cu Republica Moldova. Are o chestie provincială a ei, acolo. România, din nou, lipsește de pe harta politicii externe a Europei”, a mai precizat Ion Cristoiu.

