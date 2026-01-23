Anna Paulina Luna, congressmană SUA, ironizează reacțiile de la București după ce George Simion a tăiat tortul în formă de Groenlanda: „Trebuie să vă relaxați”

Scandalul în care George Simion tăia o felie din „tortul Groenlanda, cucerit de SUA”, în timp ce era în Washington DC a ajuns înapoi la americani. Congressmana republicană Anna Paulina Luna a comentat episodul într-o postare în care a ironizat reacțiile din presă.

”Am o mărturisire de făcut: le-am dat prăjiturele decorate cu steagul Germaniei membrilor AfD, prăjiturele cu steagul SUA mai multor ambasadori germani pe care i-am întâlnit săptămâna trecută și s-ar putea să fi (sau să nu fi) mâncat o felie din tortul decorat ca Groenlanda aseară împreună cu RNRenewal (Republicans for National Renewal n.n.), Mâine voi găzdui membri ai delegației române, așa că le voi da și prăjiturele cu steagurile americano-române. Sper sincer ca războinicii justiției sociale din presă să nu facă din asta o poveste „CookieGate”. Ar putea fi foarte dăunător. Serios acum, relaxați-vă cu tortul Groenlanda. S-ar putea să-l jigniți pe decoratorul de tort angajat de Republicans for National Renewal!”, scrie Anna Paulina Luna.

Congressmana Anna Paulina Luna a comentat episodul într-o postare în care a făcut haz de reacțiile din presă, vorbind despre un posibil „CookieGate”. Ea a explicat, pornind chiar de la imaginea cu delegația adunată în jurul mesei, că astfel de momente sunt obișnuite la întâlnirile oficiale de la Washington. Torturile sau prăjiturile decorate cu drapele apar frecvent ca mici gesturi de curtoazie pentru delegațiile străine. În acest cadru, harta Groenlandei acoperită de steagul american, din care se taie prima felie sub privirile celor prezenți, nu ar avea nimic misterios sau provocator. Ar fi doar un desert tematic, ales pentru a marca întâlnirea, nu un mesaj politic ascuns. Imaginea ar trebui privită mai degrabă ca un episod de protocol, insinuează republicana.

Simion, acuzat de trădare

Un val de critici s-a format după ce liderul AUR, George Simion, a fost surprins tăind un tortul în forma Groenlandei, decorat cu steagul Statelor Unite ale Americii, la un eveniment organizat în Washington. Gestul, făcut de către Simion și o delegație de 47 de membri ai partidului său aflați în SUA, a stârnit reacții dure atât în rândul clasei politice românești, cât și în rândul societății civile.

Pe fondul controverselor, o petiție online a strâns peste 10.000 de semnături în ultimele zile, în care semnatarii cer instituțiilor statului să investigheze și să îl acuze pe Simion de „trădare a intereselor naționale”. Inițiatorii susțin că gestul simbolic din SUA contravine pozițiilor oficiale ale României privind respectul suveranității și dreptului la autodeterminare ale țărilor, într-un context geopolitic delicat legat de statutul Groenlandei.

USR l-a catalogat drept „trădător de țară”. Ei spun că Simion „a dovedit că nu dă doi bani pe suveranitatea unei țări” și că gesturile sale simbolice pot afecta relațiile strategice ale României.

De asemenea, deputați PNL au criticat acțiunea, unii au mers chiar până la a-l numi „chelner geopolitic”, acuzându-l că gesturile sale sunt contradictorii cu pozițiile României ca membru NATO și UE.

Critici au venit și din partea unor personalități publice, precum europarlamentarul Nicu Ștefănuță, care, într-o postare online, a spus: „Să-ți stea în gât acel tort”.

