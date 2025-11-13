Prima pagină » Știri politice » MESAJUL ambasadorului SUA la NATO, în cadrul vizitei în România, după retragerea trupelor americane. Complezență sau realitate?

MESAJUL ambasadorului SUA la NATO, în cadrul vizitei în România, după retragerea trupelor americane. Complezență sau realitate?

Ruxandra Radulescu
13 nov. 2025, 17:01, Știri politice
MESAJUL ambasadorului SUA la NATO, în cadrul vizitei în România, după retragerea trupelor americane. Complezență sau realitate?
Galerie Foto 4

Ambasadorul Statelor Unite ale Americii la NATO, Matthew Whitaker, și-a exprimat aprecierea față de implicarea României în cadrul Alianței Nord-Atlantice, în cadrul vizite oficiale la București, de joi, 13 noiembrie. Oficialul american, însoțit de generalul Christopher Donahue și oficialul Michael Dickerson au purtat discuții cu ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, și Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, despre consolidarea flancului estic. 

Matthew Whitaker, ambasadorul SUA la NATO și generalul Christopher Donahue, comandantul Forțelor Terestre aliate și al Forțelor Terestre Americane în Europa și Africa, s-au întâlnit cu ministrul apărării naționale, Ionuț Moșteanu, ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, ministrul economiei, Radu Miruță, șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, și consilierul prezidențial pentru securitate națională, Marius-Gabriel Lazurca.

„Ambasadorul Whitaker a lăudat leadershipul României în cadrul NATO și progresul aliaților europeni în îmbunătățirea capacităților de apărare”, se arată în mesajul publicat pe Facebook de către Ambasada SUA din București.

MESAJUL ambasadorului SUA la NATO, după discuțiile cu oficialii români despre securitatea României FOTO: Facebook

MESAJUL ambasadorului SUA la NATO, după discuțiile cu oficialii români despre securitatea României FOTO: Facebook

Delegația americană a discutat despre principalele priorități ale parteneriatului strategic SUA–România, cu accent pe consolidarea prezenței trupelor aliate în regiune și întărirea capacităților de apărare pe flancul estic al NATO.

MESAJUL ambasadorului SUA la NATO, după discuțiile cu oficialii români despre securitatea României FOTO: Facebook

MESAJUL ambasadorului SUA la NATO, după discuțiile cu oficialii români despre securitatea României FOTO: Facebook

De asemenea, s-a discutat despre exercițiul multinațional DACIAN FALL 2025, care va reuni peste 5.000 de militari și 1.200 de mijloace tehnice din zece state aliate.

„Statele Unite rămân ferm angajate în ceea ce privește securitatea României și puterea Alianței noastre”, conchide mesajul.

Foto: Facebook

Recomandarea autorului:

Citește și

EXCLUSIV Nicușor Dan și-a mutat „omul cu țevile din București” de la Primărie la Cotroceni. Șerban Iftime a avut în 2022 contracte de 150 de milioane de euro cu Primăria condusă de actualul președinte. Firma lui Iftime Jr. și-a mărit profitul de 40 de ori în 4 ani
16:35
Nicușor Dan și-a mutat „omul cu țevile din București” de la Primărie la Cotroceni. Șerban Iftime a avut în 2022 contracte de 150 de milioane de euro cu Primăria condusă de actualul președinte. Firma lui Iftime Jr. și-a mărit profitul de 40 de ori în 4 ani
POLITICĂ Dosarul lui Liviu Dragnea cu vizita la Trump, clasat de DNA: „Fapta nu există”
15:59
Dosarul lui Liviu Dragnea cu vizita la Trump, clasat de DNA: „Fapta nu există”
POLITICĂ Sorin Grindeanu: „România este principalul avocat al aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană”
15:36
Sorin Grindeanu: „România este principalul avocat al aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană”
POLITICĂ Nicuşor Dan: „Peste 5.000 de militari români și din alte 9 state aliate NATO. Consolidăm postura de descurajare și apărare la Marea Neagră”
14:23
Nicuşor Dan: „Peste 5.000 de militari români și din alte 9 state aliate NATO. Consolidăm postura de descurajare și apărare la Marea Neagră”
FLASH NEWS Alexandru Munteanu, premierul Republicii Moldova, la Palatul Victoria: „Altădată se puneau garduri de fier între noi, azi ne construim punți trainice”
13:57
Alexandru Munteanu, premierul Republicii Moldova, la Palatul Victoria: „Altădată se puneau garduri de fier între noi, azi ne construim punți trainice”
EXCLUSIV “Dăruiește viață” și… adevăr. Vicepremierul lui Bolojan, Oana Gheorghiu susține că NICIODATĂ n-a plătit vreo vedetă pentru a-i face imagine. Gândul o contrazice și DEZVĂLUIE asocierea în firme cu vedete ProTV care au promovat-o intens, ani la rândul
13:42
“Dăruiește viață” și… adevăr. Vicepremierul lui Bolojan, Oana Gheorghiu susține că NICIODATĂ n-a plătit vreo vedetă pentru a-i face imagine. Gândul o contrazice și DEZVĂLUIE asocierea în firme cu vedete ProTV care au promovat-o intens, ani la rândul
Mediafax
Legătura periculoasă dintre poluare și infarct, confirmată de cercetători
Digi24
Vladimir Putin pregătește o invazie pe scară largă în Europa în 2029-2030, avertizează Volodimir Zelenski
Cancan.ro
MAI a oprit filmările producției lui Pavel Bartoș în Oradea. DECIZIA luată după investiția de 1,5 milioane €: 'Am venit și cu bani de acasă'
Prosport.ro
FOTO. Tânăra de 22 de ani arată spectaculos, dar milionarul de 59 de ani a părăsit-o
Adevarul
Descoperire ADN: Hitler ar fi avut Sindromul Kallmann. Ce este și cum afectează dezvoltarea sexuală
Mediafax
Ce pot face românii care rămân fără casă în urma unei explozii? „Demolarea unui bloc nu înseamnă automat pierderea definitivă a investiției”. Sfaturile avocaților
Click
Nu-l iartă nici după moarte?! Mariana Moculescu refuză să meargă la înmormântarea fostului soț! Unde și când va fi înmormântat maestrul?
Digi24
Noi detalii despre traseul lui Dani Mocanu în Italia: S-a distrat câteva luni într-o localitate exclusivistă, apoi a fugit lângă Napoli
Cancan.ro
Prognoză Crăciun + Revelion 2025 | Meteorologii Accuweather anunță iarnă crâncenă de Sărbători în București
Ce se întâmplă doctore
De ce boală RARĂ suferea Horia Moculescu? L-a chinuit în ultimii 17 ani: „Mă chinuiește cu o durere permanentă”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Lista neagră a mașinilor SH: Care sunt cele mai periculoase și stricăcioase mașini la mâna a doua
Descopera.ro
Ce a detectat Telescopul Webb în atmosfera unei planete îndepărtate?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ospătar, eu am cerut o friptură de porc cu os…
Descopera.ro
Charlie Dunn, „Michelangelo al cizmelor de cowboy”
INEDIT Antikithera, paradisul în care poți începe o nouă viață. Ce stimulente oferă grecii pentru noii rezidenți
17:45
Antikithera, paradisul în care poți începe o nouă viață. Ce stimulente oferă grecii pentru noii rezidenți
ACTUALITATE Alcoolul ucide un român în fiecare oră. Noi terapii pentru tratarea dependenței 
17:22
Alcoolul ucide un român în fiecare oră. Noi terapii pentru tratarea dependenței 
VIDEO Un alt livrator a fost la un pas să fie jefuit în București. Un tânăr a fost prins în flagrant în timp ce voia să-i fure scuterul
17:16
Un alt livrator a fost la un pas să fie jefuit în București. Un tânăr a fost prins în flagrant în timp ce voia să-i fure scuterul
BREAKING NEWS Gândul publică, în exclusivitate, plângerea penală a Justiției împotriva vicepremierului lui Bolojan. CSM a denunțat-o pe Oana Gheorghiu la Parchetul General pentru incitare la violență, ură și discriminare împotriva magistraților
17:06
Gândul publică, în exclusivitate, plângerea penală a Justiției împotriva vicepremierului lui Bolojan. CSM a denunțat-o pe Oana Gheorghiu la Parchetul General pentru incitare la violență, ură și discriminare împotriva magistraților
ACTUALITATE Dani Mocanu și fratele său au fost plasați în arest la domiciliu. Cei doi se află în casa din Italia a tatălui manelistului
17:04
Dani Mocanu și fratele său au fost plasați în arest la domiciliu. Cei doi se află în casa din Italia a tatălui manelistului