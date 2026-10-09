Cântărețul de muzică trap Ian, pe numele real Bogdan Anghel Georgian, este acuzat de o tânără că ar fi bătut-o cu pumnii și picioarele, chiar în locuința sa. Potrivit spuselor femeii, incidentul ar fi avut loc în septembrie 2021, iar la agresiune ar fi asistat alte trei persoane, inclusiv o rudă a lui Ian. Surse din poliție au afirmat pentru Gândul că pe numele lui Bogdan Anghel Georgian a fost deschis un dosar penal pentru agresiune, dar ulterior a fost clasat.

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Ce s-a întâmplat în apartamentul artistului din Berceni

Tânăra N.A. *(inițiale schimbate pentru protejarea identității) a relatat în exclusivitate pentru Gândul experiența de coșmar pe care ar fi trăit-o alături de Ian, în urmă cu cinci ani, pe vremea când cariera acestuia se afla în plină ascensiune și devenise idolul a mii de adolescenți.

N.A. și Ian aveau un anturaj comun și au interacționat de mai multe ori, într-o perioadă de timp de câțiva ani. Tânăra spune că apropierea dintre ea și artistul trap ar fi avut loc pe fondul unei vulnerabilități emoționale de care aceasta suferă, în contextul unei afecțiuni depresive. Femeia subliniază, însă, că nu a existat o relație sentimentală între ei.

„Se enerva și mă strângea de gât”

N.A. spune că primele semne ale comportamentului agresiv al lui Ian s-ar fi manifestat, chiar înaintea episodului de violență, care ar fi determinat-o să apeleze la Poliție. În timpul acceselor de furie, artistul ar fi încercat să o strângă de gât de mai multe ori.

„Nu a fost singura agresiune. Au mai existat semne ale comportamentului violent. Câteodată, pur și simplu se enerva și mă strângea de gât, până mi se lua respirația”, mărturisește presupusa victimă.

Ea afirmă că, din cauza caracterului violent, vreme de doi ani, ar fi refuzat să se vadă cu Ian, în ciuda insistențelor acestuia. Totuși, în septembrie 2021, tânăra, în contextul unui anturaj nefavorabil, ar fi ajuns în locuința lui Ian din cartierul Berceni.

„Pe atunci nu ne văzusem de aproximativ doi ani, el mă mai căutase, dar eu nu am vrut să ne vedem. Am ajuns la el acasă, am început să vorbim, să glumim, mai era cu un bărbat în cameră, nu prea zicea nimic. De-a lungul serii a mai apărut o fată, pe care nu o cunoșteam”, afirmă tânăra.

„El a devenit foarte nervos”

Pe parcursul serii, Ian ar fi devenit tot mai iritat. La un moment dat, artistul ar fi răbufnit și, într-un acces de furie, i-ar fi dat un pumn tinerei, potrivit afirmaților acesteia.

Presupusa victimă ar fi fugit, disperată, în sufragerie, unde se afla o rudă în vârstă, în speranța că aceasta va interveni. Din păcate, niciuna dintre cele trei persoane prezente la agresiune nu s-ar fi implicat, ci ar fi asistat, în tăcere, la episodul violent.

„El a devenit foarte nervos, am văzut cum i se întunecă privirea de furie și m-am trezit că a venit un pumn spre mine. Eu am fugit în sufragerie, unde se afla un alt membru al familiei. El a venit după mine, m-a prins, m-a lovit cu piciorul și am căzut la pământ. Toată lumea a făcut loc în jur și se uita. Mai erau trei persoane de față, o fată, un băiat și ruda lui Ian. Nimeni nu zicea și nu făcea nimic. Niciun cuvânt. Era liniște și gemetele mele de durere pentru că dădea cu picioarele în mine. Eu încercam să-mi apăr fața. Bătaia a continuat și mi-a dislocat genunchiul. Atunci m-a durut cel mai tare”, mărturisește femeia.

„Eu chiar credeam că o să mor”

Presupusa victimă ar fi încercat să se apere, însă ar fi fost cu totul copleșită de forța fizica a lui Ian. Într-un moment de neatenție a presupusului agresor, tânăra ar fi reușit să sune la 112.

„Am prins o secundă, când am crezut că va încerca să se oprească, am luat o farfurie și am încercat să o arunc spre el ca să mă apăr. Am crezut că fie fac asta sau mor. Eu chiar credeam că o să mor. El mi-a luat farfuria din mână. În momentul acela am văzut că telefonul meu era pe jos și am sunat la 112. Au răspuns instant… norocul meu”, mărturisește aceasta.

„Se puseseră de acord să mintă pentru el”

Momentul apelului la Poliției, i-ar fi determinat pe Ian și pe cei trei martori ai presupusului episod violent să discute intens și să se pună de acord asupra unui scenariu care să-l favorizeze pe Ian.

„Ian și ceilalți au început să-și facă povestea. Mi-era clar că se puseseră de acord să mintă pentru el”, susține tânăra.

Interacțiunea dintre victimă, Poliție, Ian și cei trei martori ar fi avut loc chiar în fața blocului, unde ar fi avut loc incidentul. Tânăra, extrem de afectată, cu fața tumefiată și vânătătăi vizibile, ar fi încercat să ofere cât mai multe detalii ofițerilor despre modul în care ar fi fost lovită cu bestialitate de către Ian.

„Eu am apucat să spun tot ce s-a întâmplat, dar eram foarte tulburată, plângeam încontinuu și nu mă putea calma. Mă simțeam foarte rău, fizic, după întregul episod și nu mă simțeam în stare să merg la Poliție, să dau declarație”, mai spune presupusa victimă.

Ian ar fi susținut că a reacționat în autoapărare

Ian ar fi negat fapta. Acesta ar fi susținut că el ar fi fost, de fapt, victima și că doar s-ar fi apărat. Mai mult, cei trei martori: ruda artistului, fata și băiatul din anturajul acestuia ar fi sprijinit versiunea lui Ian, cum că el doar s-ar fi apărat și că întreg conflictul ar fi fost generat de tânăra N.A.

Ian nu ar fi avut, însă, nici măcar un semn care să indice că s-ar fi atentat la siguranța sa, în timp ce presupusa victima prezenta urme de violență foarte vizibile, mai susține tânăra.

„Ei toți au dat declarație cum că eu l-am atacat prima cu o farfurie și că el doar s-a apărat în fața mea. El, însă nu avea nicio zgârietură. Nu aveau niciun argument”, mai spune fata.

Reacția medicilor de la INML

La scurt timp, după incident, N.A. a mers la INML (Institutul Național de Medicină Legală „Mina Minovici”) pentru expertiza medicală. Aceasta ar fi fost întâmpinată de medici cu o atitudine centrată pe „învinuirea victimei”. Această atitudine ar fi determinat-o pe presupusa victimă să renunțe la continuarea procedurii de expertiză medicală.

„Am apucat să merg la INML, am cerut să completez un formular. Eram pe o masă albă și, în timp ce completam, răspundeam întrebărilor pe care mi le puneau. Unul dintre bărbații care erau acolo a început să mă ia peste picior și să-mi spună: Uită-te la tine cum ești! Tu crezi că se întâmpla asta oricărei fete? Dacă umbli cu vagabonți și cu ultimii oameni, e normal să ți se întâmple asta, și tu ești ultimul om. Tu ți-ai făcut asta, cu mâna ta. Eu am izbucnit în lacrimi pentru că nu-mi venea să cred că îmi spun asta. N-am putut să continui cu procedura, am plecat imediat de acolo”, mai afirmă tânăra.

Surse din Poliție susțin că ar fi fost deschis dosar penal pe numele lui Anghel Bogdan Georgian

Presupusul episod violent ar fi accentuat starea de vulnerabilitate emoțională a femeii, astfel încât aceasta ar fi avut nevoie de câteva luni pentru a-și reveni după incident.

N.A. ar fi mers, ulterior, la Poliție, pentru a depune plângere penală, însă termenul până la care putea înregistra o astfel de acțiune fusese depășit.

Menționăm că surse din Poliție au afirmat pentru Gândul că pe numele lui Anghel Bogdan Georgian ar fi fost deschis un dosar penal, după ce N.A. ar fi reclamat că ar fi agresat-o. Dosarul pentru fapte de violență pe numele lui Anghel Bogdan Georgian ar fi fost clasat.

Avocata lui Ian: „Nu pot comenta”

Artistul rebel și talentat, adulat de fani, ar manifesta un comportament agresiv față de partenerele sale, a mărturisit, presupusa victimă. Potrivit acesteia, ar mai exista cel puțin alte trei femei, care ar fi fost agresate de Ian.

Contactată de Gândul, avocata lui Anghel Bogdan Georgian a declarat că nu poate comenta situația, având în vedere că dosarul a fost clasat și lipsa altor detalii, considerate relevante din punct de vedere juridic. Totodată, aceasta a precizat că îi va transmite informațiile lui Anghel Bogdan Georgian, pentru formularea unui drept la replică.

„Iau în considerare detaliile pe care mi le-ați dat, i le voi transmite lui Anghel Bogdan Georgian și, dacă va considera de cuviință, va oferi un punct de vedere”, a menționat avocata.

Până la momentul publicării acestui material, nu am primit o reacție din partea lui Anghel Bogdan Georgian, cunoscut sub numele de scenă, Ian.