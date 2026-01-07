Carlo Ancelotti a ajuns ținta glumelor românului care a jucat la AC Milan, dar care a ajuns paznic la aeroport: „Te pup Carleto. Mai ții minte asta?”

Carlo Ancelotti (66 de ani) a ajuns ținta glumelor românului care a jucat la AC Milan, dar care a ajuns paznic la aeroport. Reacția vine în urma mesajului postat de actualul selecționer al naționalei Braziliei de Anul Nou, pe o platformă de socializare.

Cristian Daminuță, românul în vârstă de 35 de ani care a jucat la Inter și AC Milan și care a decis să se retragă din cariera sportivă, l-a luat în „vizor” pe Carlo Ancelotti. Selecționerul naționalei Braziliei a ajuns ținta glumelor fostului fotbalist, la o postare pe social media, de Anul Nou, scrie ProSport.

Carlo Ancelotti, luat în „vizor” de Daminuță

În anul 2023, Cristian Daminuță a ales să se retragă din lumea fotbalului. El a evoluat atât la Inter și AC Milan, cât și la alte echipe din Italia, Republica Moldova, Irak sau Israel. Fostul fotbalist îi consideră vinovați pe frații Becali pentru declinul său în lumea sportului, după semnarea contractului din 2010 cu AC Milan. În prezent, fostul fotbalist lucrează ca agent de pază în Aeroportul Internațional „Traian Vuia” din Timișoara.

În secțiunea de comentarii a unei postări de-ale lui Carlo Ancelotti, Cristian Daminuță i-a lăsat un mesaj fostului antrenor de la AC Milan, Juventus sau Real Madrid. Selecționerul naționalei Braziliei nu a fost scutit de ironiile internauților, printre aceștia aflându-se și fostul fotbalist. Cristian Daminuță a făcut referire, în mesajul lăsat de el, la un moment din trecut.

„La mulți ani tuturor! Așteptăm cu nerăbdare un 2026 super interesant”, notase Carlo Ancelotti pe Instagram.

„Te pup Carleto! Mai ții minte asta, când am fost în Bamboo cu băieții?”, i-a scris fostul fotbalist.

Autorul recomandă:

Sursă foto: Mediafax Foto