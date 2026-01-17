Prima pagină » Știri » ANM, informare meteorologică de ultimă oră și prognoză specială pentru București

Cristian Lisandru
17 ian. 2026, 13:18, Știri
Începând de astăzi, 17 ianuarie 2026 și până în data de 21 ianuarie 2026, România se află – potrivit ANM – sub o informare meteorologică. Vremea va fi vreme deosebit de rece, va fi ger îndeosebi în timpul nopților și dimineților și se vor înregistra intensificări ale vântului.

 Vremea va fi deosebit de rece astăzi (17 ianuarie) în jumătatea estică a țării, iar de duminică (18 ianuarie) în toate regiunile.

  • Noaptea și dimineața va fi ger în majoritatea zonelor, astfel că temperaturile minime se vor situa în general între -20 și -10 grade.
  • În nordul și estul Moldovei și izolat în Transilvania, gerul va persista și pe parcursul zilelor, maximele urmând a se încadra între -15 și -9 grade.

Până la începutul săptămânii viitoare temporar vor fi intensificări ale vântului în sudul Banatului și pe arii restrânse în regiunile sud-estice, cu viteze în general de 40…60 km/h, amplificând senzația de frig”, transmite ANM.

Sursa – ANM

„În nordul și estul Moldovei, precum și în estul Transilvaniei va fi ger, cu temperaturi maxime de -15…-10 grade, iar local în centrul și sudul Moldovei, în estul Munteniei și în Dobrogea vor fi temperaturi deosebit de scăzute (în medie, cu 7…9 grade mai mici decât cele normale datei), cu valori ce se vor încadra în general între -7 și -5 grade”, au mai precizat meteorologii ANM.

Sursa – ANM

Prognoză specială pentru Municipiul București

Vremea va fi deosebit de rece, geroasă dimineața și noaptea. Cerul, mai mult senin ziua va avea înnorări în a doua parte a intervalului, iar vântul va sufla în general moderat. Temperatura maximă va fi -4…-3 grade, iar cea minimă de -11…-9 grade.

  • 18.01.2026, ora 08:00 – 19.01.2026, ora 08:00

Vremea va fi în continuare deosebit de rece, geroasă dimineața și noaptea. Cerul va avea înnorări, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de -7… -6 grade, iar cea minimă va fi -10…-9 grade.

  • 19.01.2026, ora 08:00 – 20.01.2026, ora 08:00

Vremea se va menține deosebit de rece, geroasă dimineața. Cerul va fi noros ziua, apoi se va degaja treptat. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de -5 grade, iar cea minimă va fi de -12…-10 grade.

