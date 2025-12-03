Curtea Constituțională a României (CCR) a validat rezultatele înregistrate în turul întâi al alegerilor prezidențiale, desfășurat în data de 24 noiembrie 2024. Călin Georgescu și Elena Lasconi sunt finaliști, iar România se pregătește pentru turul al doilea – programat pentru data de 8 decembrie 2024.

Părea că se (re)intră într-o normalitate politică, dar – după ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT), care fusese convocată de Klaus Iohannis în data de 29 noiembrie – exista un mare semn de întrebare care nu primise, încă, răspunsul.

Georgescu și Lasconi își savurează victoria, dar în CSAT se discutase despre ingerințe în alegeri, atacuri cibernetice la adresa României care ar fi influențat rezultatul și o controversată campanie electorală – desfășurată pe TikTok – de candidatul independent „apărut de nicăieri”.

În acest context, chiar dacă turul întâi al alegerilor prezidențiale a fost validat de judecătorii CCR, suspansul plutea în aer, iar întreg eșafodajul politic avea să se prăbușească din temelii, în doar câteva zile, ca un castel din cărți de joc.

„Filmul” evenimentelor care au culminat cu anularea alegerilor prezidențiale din 2024

25 noiembrie

26 noiembrie

27 noiembrie

28 noiembrie

29 noiembrie

30 noiembrie

1 decembrie

2 decembrie

3 decembrie 2024. Decizia CCR de validare a primului tur al alegerilor prezidențiale este publicată în Monitoul Oficial

Hotărârea nr 31 din 2 decembrie 2024 – privind rezultatul alegerilor pentru funcția de Președinte al României în cadrul primului tur de scrutin din 24 noiembrie 2024, prin care Curtea Constituțională a confirmat și validat rezultatul acestui prim tur al alegerilor prezidențiale – a fost publicată marți, 3 decembrie 2024, în Monitorul Oficial.

Publicarea în Monitorul Oficial al hotărârii CCR reprezenta, practic, pasul oficial pentru demararea procedurilor privind organizarea celui de-al doilea tur al alegerilor prezidențiale. (mai multe informații AICI)

Înainte de a se pronunța asupra rezultatului alegerilor, CCR a examinat două cereri de anulare a acestora, formulate de Cristian-Vasile Terheș – cerere care a format obiectul Dosarului nr. 3.671F/2024 – și de Sebastian-Constantin Popescu, cerere care a format obiectul Dosarului nr. 3.672F/2024.

„Prin Hotărârea nr. 29 din 28 noiembrie 2024, Curtea Constituțională a respins, ca tardivă, cererea de anulare a alegerilor pentru funcția de Președinte al României din data de 24 noiembrie 2024 formulată de domnul Sebastian-Constantin Popescu, având în vedere că astfel de cereri puteau fi depuse până la data de 26 noiembrie 2024, iar cererea formulată de domnul Sebastian-Constantin Popescu a fost depusă la data de 27 noiembrie 2024”, se arata în documentul publicat.

„Prin Hotărârea nr. 30 din 2 decembrie 2024, Curtea Constituțională a respins, ca neîntemeiată, cererea de anulare a alegerilor pentru funcția de Președinte al României din data de 24 noiembrie 2024 formulată de domnul Cristian-Vasile Terheș. Curtea a observat că nu sunt întrunite condițiile prevăzute de art. 52 alin. (1) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu care Curtea Constituțională anulează alegerile în cazul în care votarea și stabilirea rezultatelor au avut loc prin fraudă de natură să modifice atribuirea mandatului sau, după caz, ordinea candidaților care participă la al doilea tur de scrutin”, a decis CCR.

3 decembrie 2024. POLITICO îl etichetează pe Georgescu drept „Trump al României”

Candidatul independent Călin Georgescu acordă un interviu pentru POLITICO. Are un program pe care ar dori să îl implementeze în România – „Hrană, apă și energie”, declară că dorește o „Românie măreață”, dar afirmă și că își dorește ca țara să nu mai fie „dependentă” de companiile străine.

„Dacă astăzi, la fel ca poporul român, plătesc pentru apă, știți unde plătesc? Plătesc la o firmă franceză care nu a investit, nu a contribuit cu un cui, dar încasează banii. Plătesc și pentru gaze naturale la o firmă străină. Plătesc și pentru electricitate de la o firmă străină. Îmi cumpăr benzină, benzina mea, și unde plătesc? Tot la un străin”, spunea Călin Georgescu.

Întrebat despre apartenența României la UE și NATO, Călin Georgescu a declarat că dorește să rezolve unele dintre standardele duble.

Este o problemă de lungă durată în Europa de Sud și de Est, de exemplu, faptul că țările mari, cum ar fi Franța, par să beneficieze de un tratament preferențial în UE pe subiecte care variază de la datorii la subvenții agricole, a declarat Georgescu pentru Politico.

„Vedem că unele țări sunt mai prezente și mai avantajate, iar altele mai puțin, Vreau să merg – și vreau să țineți cont de acest lucru – și să reprezint poporul român cu capul sus, drept și nu în genunchi”, spunea Călin Georgescu, la momentul respectiv, despre UE.

3 decembrie 2024. Întâlnire între Lasconi și Ciolacu. Intervine Vasile Dîncu: „Doamna Lasconi trebuie să vorbească cu electoratul nostru, să îl convingă”

Elena Lasconi discută telefonicu cu Marcel Ciolacu. Este propusă o întâlnire față în față între cei doi, în contextul în care PSD nu a precizat pe cine urma să susțină în turul al doilea al alegerilor prezidențiale.

„Românii trebuie să hotărască singuri ce este mai bine pentru ei”, spunea Marcel Ciolacu.

În aceeași zi, după ce Lasconi s-a întâlnit cu Marcel Ciolacu, liderul social-democrat a transmis că s-a discutat despre „o majoritate parlamentară pro-europeană”.

„Am avut, astăzi, o întâlnire cu doamna Elena Lasconi, candidatul USR ajuns în turul doi al alegerilor prezidențiale, cu care am discutat despre o majoritate parlamentară pro-europeană și despre soluțiile pentru a putea realiza o guvernare care să susțină aceleași valori”, a scris Marcel Ciolacu pe Facebook.

„Este esențial să păstrăm direcția actuală a României: alături de Uniunea Europeană, NATO și în spațiul Schengen. I-am spus doamnei Lasconi ceea ce le voi spune tuturor liderilor politici cu care urmează să discut și anume că voi căuta să aplic mesajul transmis de români în alegeri: drumul european al țării noastre trebuie să continue doar apărând mult mai hotărât valorile tradiționale, identitatea națională și credința acestui neam”, mai scria Marcel Ciolacu după întâlnirea cu Elena Lasconi.

PSD, prin europarlamentarul Vasile Dîncu, anunță că nu-l va susține pe Călin Georgescu în turul al doilea al alegerilor prezidențiale, programat pentru data de 8 decembrie 2024 (mai multe informații AICI).

Pe de altă parte, Vasile Dîncu a punctat că Elena Lasconi trebuie să îi convingă alegătorii social-democrați că merită să fie susținută de PSD.

„Când candidezi la prezidențiale și te gândești că o să intri în turul doi, dai semnale și spre celălalt electorat, care nu este al tău. În momentul în care o întreagă campanie diabolizezi PSD-ul, spui că este dușmanul României, acum este foarte complicat să negociezi cu electoratul. Doamna Lasconi trebuie să vorbească cu electoratul nostru, să îl convingă”, spunea Vasile Dîncu.

