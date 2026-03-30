La ora 10:00 a expirat informarea meteorologică emisă de Administrația Națională de Meteorologie (ANM). De asemenea, a expirat și prognoza specială pentru Municipiul București, care prevedea ploi însemnate cantitativ.
La solicitarea Gândul, meteorologul de serviciu al ANM a precizat cum va fi vremea la început de săptămână.
„Astăzi vor fi înorări și, temporar, ploi are extinse în partea de vest, est și sud a țării.
Temperaturile maxime se vor situa între 8 și 17 grade, iar minimele între 2 și 8 grade”, a precizat, pentru Gândul, meteorologul de serviciu al ANM.
În această dimineață, la ora 07:00, potrivit ANM, ploua pe litoral – erau 10 grade la Sulina și Constanța -, burnița la Timișoara, erau averse de ploaie la Târgu Mureș și tot burniță la Brașov.
A plouat și la Sibiu, la aceeași oră, iar termometrele arătau 7 grade Celsius.
