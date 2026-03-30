Prima pagină » Știri » Ce urmează la început de săptămână, după repriza de ploaie și vânt. ANM, informații de ultimă oră pentru Gândul

Cristian Lisandru
La ora 10:00 a expirat informarea meteorologică emisă de Administrația Națională de Meteorologie (ANM). De asemenea, a expirat și prognoza specială pentru Municipiul București, care prevedea ploi însemnate cantitativ.

La solicitarea Gândul, meteorologul de serviciu al ANM a precizat cum va fi vremea la început de săptămână.

Astăzi vor fi înorări și, temporar, ploi are extinse în partea de vest, est și sud a țării.

  • În zona montană înaltă – în general la altitudini de peste 1.600 m – vor fi precipitații, predominant, sub formă de ninsoare.
  • Izolat vor fi cantități de apă de 10-15 l/m², iar vântul va sufla slab și moderat, local cu intensificări în mare parte din Moldova, Dobrogea, local în jumătatea estică a Munteniei, precum și în vestul și sud-vestul Olteniei.
  • Vor fi viteze, în general, de 45-50 km/h.

Temperaturile maxime se vor situa între 8 și 17 grade, iar minimele între 2 și 8 grade”, a precizat, pentru Gândul, meteorologul de serviciu al ANM.

Ce temperaturi s-au înregistrat în această dimineață

În această dimineață, la ora 07:00, potrivit ANM, ploua pe litoral – erau 10 grade la Sulina și Constanța -, burnița la Timișoara, erau averse de ploaie la Târgu Mureș și tot burniță la Brașov.

  • În București, la aceeași oră, termometrele arătau 9 grade Celsius și bătea vântul.

  • La Suceava și Botoșani, la ora 07:00, se înregistrau 8 grade Celsius, iar la Vaslui și Iași au fost 9 grade și vânt.
  • 9 grade Celsius au fost și la Baia Mare și Oradea, cu ceață.

A plouat și la Sibiu, la aceeași oră, iar termometrele arătau 7 grade Celsius.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Recomandarea video

Cele mai noi

Trimite acest link pe