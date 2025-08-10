Prima pagină » Știri » Pastila lui Cristoiu: Președintele Nicușor Dan nu s-a dus la Broșteni, în schimb a fost în Republica Moldova, într-o vizită privată

Pastila lui Cristoiu: Președintele Nicușor Dan nu s-a dus la Broșteni, în schimb a fost în Republica Moldova, într-o vizită privată

10 aug. 2025, 17:46, Știri
Pastila lui Cristoiu: Președintele Nicușor Dan nu s-a dus la Broșteni, în schimb a fost în Republica Moldova, într-o vizită privată

Scriitorul și publicistul Ion Cristoiu observă și comentează într-un scurt episod că președintele Nicușor Dan nu s-a dus la Broșteni, în România, unde oamenii s-au luptat cu stihiile. S-a dus în schimb la chiolhanul de la Orheiul Vechi, în Republica Moldova, într-o vizită privată. 

 Comentariul lui Ion Cristoiu

Zilele din urmă ne-au adus o premieră, dacă se poate spune, în istoria politicii post-decembriste, și anume vizita privată din weekend a președintelui României, Nicușor Dan, la un festival în Republica Moldova, alături de Maia Sandu, la invitația Maiei Sandu.

Din câte știm noi din politică, din istorie, orice acțiune, chiar și orice vorbă a unui președinte al unei țări are semnificații. În momentul în care ai ajuns președintele României, cam tot ce faci, mă rog, până și în privat, dacă se face public, are semnificație. Are semnificații, de exemplu, dacă nu știu, te duci și pescuiești, chiar dacă-ți place să pescuiești, ai pescuit înainte, acuma te gândești bă, dacă mă duc și pescuiesc, probabil că o să pară ca o publicitate la nu știu cei care pescuiesc.

Am găsit în editorialele mele din Evenimentul zilei. Cred că de prin 95 sau 96 un comentariu de-al meu, intitulat Ion Iliescu face publicitate la berea Ursus. Nu știu, s-au dus la Timișoara, dacă nu mă înșel, și acolo au băut bere Ursus și a lăudat-o și am zis bă, poate că îi place berea Ursus, dar ca președinte, asta e publicitate. Țin minte că am avut și niște contre cu miniștrii sau consilierii domnului Ion Iliescu sau fostului președinte.

Deci orice gest, mai ales când are loc în afara țării, mă rog, hai să spunem vizite private la Vaslui, acolo unde ne-am dus împreună cu tovarășa de viață nu știu, să vedem pe mama soacră și să o ajutăm să pună, să culeagă castraveți. Na interesant, nu știu. Dar să te duci în Republica Moldova să treci granița într-o vizită privată, invitat de președintele țării respective la un festival, am putea să spunem s-a dus și deja prezența sa arată o prețuire adusă culturii populare din Republica Moldova. Asta este semnificația.

Și zic ce e aia vizită privată, deci și de ce privată? Cu atât mai mult ne întrebăm asta deoarece ne arată o disponibilitate a domnului Nicușor Dan de a călători. Păi, stimați compatrioți, nu demult, niște cetățeni din nordul țării, cu precădere cei de la Broșteni, cum să spun, au fost făcuți pulbere de viituri. Da, glod, case dărâmate, oameni morți, da, normal era ca șeful statului să se ducă acolo în semn de solidaritate, de compasiune. Avea o semnificație. Sigur că până la urmă autoritățile locale rezolvă sau miniștrii de resort. Da, tu te duci acolo ca un semn de compasiune. Asta este normal. Peste tot în lumea civilizată așa se întâmplă, nu s-a dus, bă, noi am zis că mă poate, că e așa e, poate că se deplasează, că îi vine greu.

De exemplu și eu mă hotărăsc greu să mai ales să mă deplasez, să mă mișc, chiar dacă sigur el are SPP. E o mare problemă. Bun, deci la Broșteni nu s-a dus și a arătat că îl doare în c… de suferința românilor. În schimb s-a dus la acest festival, cu Maia Sandu l-o fi invitat Maia Sandu. Ce a fost festivalul? Un chiolhan, o sărbătoare, el nu s-a dus acolo, încă o dată, deci nu s-a dus în sens politic. Adică, bă mă duc deci este un mare festival acolo, dacă dumneavoastră sunteți prezent, va fi semnificația că prețuiți, nu știu ce cântă aia acolo dansul lupilor, urlă, bă, o tradiție. Nu. Deci nu asta a fost sensul că atunci era o vizită oficială, ne-am dus și cu ocazia asta am arătat că în Moldova, Basarabia sunt aceleași tradiții ca și în România.

Nu, el s-a dus să petreacă, a stat la un festival, e o petrecere, te-ai uitat acolo, la călușar, la ce sunt acolo, la dansatoare care-și învârt fustele, mă rog, până când le ajung la brâu, la tipii nițari, care tok-tok-tok-tok. Și sigur s-a făcut și un chiolhan. Bravo, deci la Broșteni nu s-a dus, dar la Chiolhanu din Moldova s-a dus. Bravo, domnule președinte!

