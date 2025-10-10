Vin vești bune pentru fermierii din România. Comisia Europeană a adoptat – vineri – o propunere de a furniza aproape 50 de milioane euro din rezerva pentru agricultură pentru a sprijini fermierii din sectorul fructelor, fructelor cu coajă lemnoasă și legumelor din România, Bulgaria, Ungaria, Letonia, Lituania și Polonia.

Fermierii din aceste state membre UE au suferit, recent, daune semnificative din cauza fenomenelor climatice nefavorabile.

În urma aprobării de către statele membre, propunerea Comisiei alocă 11,5 milioane euro României, 7,4 milioane euro Bulgariei, 10,8 milioane euro Ungariei, 4,2 milioane euro Letoniei, 1,1 milioane euro Lituaniei și 14,8 milioane euro Poloniei.

Aceste țări pot completa acest sprijin al UE cu până la 200 % din fonduri naționale.

„Fermierii sunt coloana vertebral ă a securității noastre alimentare”

„Sprijinim fermierii în momente de nevoie”, a precizat Christophe Hansen, Comisar pentru agricultură și sectorul alimentar, pe platforma X, într-un mesaj adresat fermierilor români.

„Ne bucurăm să anunțăm acordarea unui ajutor de urgență de 11,5 mil.EUR din rezerva agricolă pentru a ajuta fermierii din România. Fermierii sunt coloana vertebrală a securității noastre alimentare și vom continua să vă sprijinim”, a mai scris Christophe Hansen.

Sunt disponibile cel pu țin 450 de milioane euro pe an

În cadrul rezervei pentru agricultură, ca parte a actualei politici agricole comune (2023-2027), sunt disponibile cel puțin 450 de milioane euro pe an pentru a-i ajuta pe fermieri să facă față perturbărilor pieței sau evenimentelor excepționale care afectează producția sau distribuția.

Având în vedere frecvența tot mai mare a fenomenelor climatice nefavorabile, Comisia a subliniat importanța consolidării instrumentelor de gestionare a riscurilor și a promovării utilizării lor pe scară mai largă în întreaga UE, alături de măsuri proactive de abordare a cauzelor profunde și de îmbunătățire a rezilienței fermelor pe termen mediu.

Prin cele mai recente propuneri de simplificare ale Comisiei, vor fi posibile noi plăți în caz de criză în cadrul planurilor strategice PAC pentru fermierii care se confruntă cu dezastre naturale.

„ Ajutorul de astăzi va aduce o mică ușurare fermierilor care și-au pierdut culturile ”

În propunerea sa privind următoarea PAC (2028-2034), Comisia intenționează să dubleze rezerva pentru situații de criză pentru a sprijini reziliența fermierilor europeni și a sectorului agroalimentar în fața perturbărilor pieței.

„Fenomenele meteorologice mai frecvente și extreme, care afectează de această dată fermierii din șase state membre, evidențiază volatilitatea și incertitudinea condițiilor de muncă ale fermierilor. Ajutorul de astăzi va aduce o mică ușurare fermierilor care și-au pierdut culturile și veniturile în acest an. Este mai important ca niciodată să atenuăm schimbările climatice, dar și să ne adaptăm la acestea. Săptămâna aceasta am vizitat proiecte de irigații în România și Bulgaria, înființate pentru a ajuta fermierii să facă față secetei recurente. Actuala PAC conține, de asemenea, dispoziții privind instrumentele de gestionare a crizelor și a riscurilor, care vor fi consolidate în continuare în cadrul următoarei PAC. Mai mult ca niciodată, trebuie să gândim și să lucrăm împreună la soluții durabile”, a mai transmis Christophe Hansen, Comisar pentru agricultură și sectorul alimentar.

