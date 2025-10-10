Prima pagină » Actualitate » 12 milioane de euro pentru fermierii ROMÂNI. Cum se alocă banii europeni din rezerva pentru agricultură

12 milioane de euro pentru fermierii ROMÂNI. Cum se alocă banii europeni din rezerva pentru agricultură

Cristian Lisandru
10 oct. 2025, 14:06, Actualitate
12 milioane de euro pentru fermierii ROMÂNI. Cum se alocă banii europeni din rezerva pentru agricultură

Vin vești bune pentru fermierii din România. Comisia Europeană a adoptat – vineri – o propunere de a furniza aproape 50 de milioane euro din rezerva pentru agricultură pentru a sprijini fermierii din sectorul fructelor, fructelor cu coajă lemnoasă și legumelor din România, Bulgaria, Ungaria, Letonia, Lituania și Polonia.

Fermierii din aceste state membre UE au suferit, recent, daune semnificative din cauza fenomenelor climatice nefavorabile.

În urma aprobării de către statele membre, propunerea Comisiei alocă 11,5 milioane euro României, 7,4 milioane euro Bulgariei, 10,8 milioane euro Ungariei, 4,2 milioane euro Letoniei, 1,1 milioane euro Lituaniei și 14,8 milioane euro Poloniei.

Aceste țări pot completa acest sprijin al UE cu până la 200 % din fonduri naționale.

„Fermierii sunt coloana vertebrală a securității noastre alimentare”

„Sprijinim fermierii în momente de nevoie”, a precizat Christophe Hansen, Comisar pentru agricultură și sectorul alimentar, pe platforma X, într-un mesaj adresat fermierilor români.

„Ne bucurăm să anunțăm acordarea unui ajutor de urgență de 11,5 mil.EUR din rezerva agricolă pentru a ajuta fermierii din România. Fermierii sunt coloana vertebrală a securității noastre alimentare și vom continua să vă sprijinim”, a mai scris Christophe Hansen.

Sunt disponibile cel puțin 450 de milioane euro pe an

În cadrul rezervei pentru agricultură, ca parte a actualei politici agricole comune (2023-2027), sunt disponibile cel puțin 450 de milioane euro pe an pentru a-i ajuta pe fermieri să facă față perturbărilor pieței sau evenimentelor excepționale care afectează producția sau distribuția.

Având în vedere frecvența tot mai mare a fenomenelor climatice nefavorabile, Comisia a subliniat importanța consolidării instrumentelor de gestionare a riscurilor și a promovării utilizării lor pe scară mai largă în întreaga UE, alături de măsuri proactive de abordare a cauzelor profunde și de îmbunătățire a rezilienței fermelor pe termen mediu.

Prin cele mai recente propuneri de simplificare ale Comisiei, vor fi posibile noi plăți în caz de criză în cadrul planurilor strategice PAC pentru fermierii care se confruntă cu dezastre naturale.

Ajutorul de astăzi va aduce o mică ușurare fermierilor care și-au pierdut culturile

În propunerea sa privind următoarea PAC (2028-2034), Comisia intenționează să dubleze rezerva pentru situații de criză pentru a sprijini reziliența fermierilor europeni și a sectorului agroalimentar în fața perturbărilor pieței.

„Fenomenele meteorologice mai frecvente și extreme, care afectează de această dată fermierii din șase state membre, evidențiază volatilitatea și incertitudinea condițiilor de muncă ale fermierilor. Ajutorul de astăzi va aduce o mică ușurare fermierilor care și-au pierdut culturile și veniturile în acest an. Este mai important ca niciodată să atenuăm schimbările climatice, dar și să ne adaptăm la acestea. Săptămâna aceasta am vizitat proiecte de irigații în România și Bulgaria, înființate pentru a ajuta fermierii să facă față secetei recurente. Actuala PAC conține, de asemenea, dispoziții privind instrumentele de gestionare a crizelor și a riscurilor, care vor fi consolidate în continuare în cadrul următoarei PAC. Mai mult ca niciodată, trebuie să gândim și să lucrăm împreună la soluții durabile”, a mai transmis Christophe Hansen, Comisar pentru agricultură și sectorul alimentar.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Mediafax
Un bărbat a turnat benzină pe el și pe mașină într-o stație de carburanți din Timișoara
Digi24
Aliații pregătesc riposta pentru Rusia. NATO ia în considerare o reacție armată la „războiul hibrid” al lui Vladimir Putin
Cancan.ro
Doina Teodoru și-a găsit un nou 'chef' care-i face poftele! După despărţirea de Cătălin Scărlătescu, celebra actriţă confirmă că dragostea trece prin stomac
Prosport.ro
FOTO. Ce s-a ales de fata considerată cel mai frumos copil de pe Pământ
Adevarul
Cine mai poate salva România din prăpastie. Răspunsul surprinzător al unui reputat expert în fiscalitate
Mediafax
Un bărbat a turnat benzină pe el și pe mașină într-o stație de carburanți din Timișoara
Click
Românii care au vizitat una dintre cele mai izolate și ieftine țări din lume. Ce i-a impresionat cel mai mult: „Un gest simplu, dar cu o semnificație profundă”
Wowbiz
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
Antena 3
Scandal ireal cu prințesa Norvegiei și soțul ei, șamanul care spune că a înviat din morți: „Normalitatea nu e stilul nostru”
Digi24
Investitorul american care l-a promovat pe Călin Georgescu susține că e implicat în construcția unui aeroport cu Primăria Sectorului 4
Cancan.ro
Cine a fost tatăl lui Serghei Mizil, de fapt: mâna dreaptă a lui Ceaușescu + moartea suspectă din 2008
Ce se întâmplă doctore
Ce operații estetice are Mara Bănică de la Asia Express? Cum arăta înainte de îmbunătățirile fizice. E total schimbată acum
observatornews.ro
Cod galben de vânt puternic în mai multe regiuni din ţară. Rafale de până la 120 km/h la munte
StirileKanalD
Emil Gânj a ieșit din locul în care s-a ascuns. Unde i-au găsit polițiștii urmele
KanalD
Un fotbalist care a jucat la FCU Craiova și-a rupt gâtul în timpul meciului VIDEO
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
„Așa îți salvezi mașina!” – mecanicul român care a dezvăluit secretul regenerării DPF
Descopera.ro
Locul „misterios” de unde a venit obiectul interstelar 3I/ATLAS
Capital.ro
România a pierdut cea mai mare voce a țării. Cântăreața s-a stins prea devreme. Lumea a iubit-o enorm
Evz.ro
Zi de tristețe pentru Direcția 5. Marius Keseri, condus pe ultimul drum
A1
Iubita lui Toto Dumitrescu este însărcinată! Actorul are un motiv de bucurie, deși trece printr-o perioadă extrem de grea
Stirile Kanal D
Un seism puternic de 7,4 a lovit Filipine. Autoritățile au emis alertă de tsunami
Kfetele
Cristian Botgros, primele declarații despre fiica lui Igor Cuciuc, care a murit în fața lui: „Recent la balul ăsta, am fost și am dansat împreună.”
RadioImpuls
LIVE-ul în care s-a dat singură de gol! Veronica a uitat că este FILMATĂ: "E vorba de altceva aici". Concurenta din Casa Iubirii, devastatoare la adresa lui Ahmed! Ce a spus l-a făcut de rușine în fața tuturor. Toți au auzit ce NU trebuia să se audă 
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI: Alinuţa: – Mamă trebuie să-ți mărturisesc că mi-am pierdut virginitatea
Descopera.ro
Mihai Gruia Sandu, invitat la „Altceva cu Adrian Artene”: „După 35 de ani, se întoarce Arlechino”
Sari la bara de unelte