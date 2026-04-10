Audiența Realitatea Plus a explodat după încercarea CNA de a închide televiziunea. Ce cifre s-au dublat

Bianca Dogaru
Decizia CNA de a închide Realitatea Plus a produs un efect de bumerang. Postul TV a raportat o creștere spectaculoasă de audiență și depășirea principalilor competitori chiar în ziua anunțului privind retragerea licenței.

Lider de audiență în seara deciziei CNA

Marți, 7 aprilie, ziua în care CNA a decis retragerea licenței de emisie, a marcat o mobilizare masivă a publicului în fața televizoarelor. În intervalul orar 21:00 – 23:00, Realitatea Plus a înregistrat o medie de 307.000 de telespectatori la nivel național, o creștere uriașă față de cele 188.000 de persoane din ziua precedentă. Cu aceste cifre, postul a urcat direct pe primul loc în clasamentul televiziunilor de știri, peste Antena 3 CNN (268.000) și România TV (265.000).

  • 6 aprilie – 188.000, media de telespectatori pe minut
  • 7 aprilie – 307.000
  • 8 aprilie – 256.000

Evoluția a fost și mai vizibilă pe segmentul publicului comercial (urban, 21-54 de ani), unde audiența s-a dublat efectiv. De la o medie de 21.000 de telespectatori pe minut înregistrată pe 6 aprilie, postul a sărit la 52.000 în ziua scandalului. Interesul a rămas ridicat și miercuri, 8 aprilie, când 256.000 de români au urmărit edițiile speciale dedicate victoriei obținute în instanță împotriva autorității de reglementare.

  • 6 aprilie – 114.000
  • 7 aprilie – 188.000
  • 8 aprilie – 166.000

Decizia de retragere a licenței de emisie

Pe 7 aprilie, CNA a luat decizia de a retrage licența de emisie a postului. Motivul invocat a fost încălcarea Legii audiovizualului, deoarece societatea nu a depus dovada plății unor amenzi aplicate în perioada ianuarie 2024 – septembrie 2025. Reprezentanții postului au negat acuzațiile și au acuzat un abuz, motiv pentru care s-au adresat imediat justiției.

Deși joi CNA a respins cererea de reanalizare a cazului, postul a obținut victorie majoră la Curtea de Apel București. Instanța a dispus suspendarea executării deciziei de retragere a licenței până la soluționarea definitivă a procesului de fond. Această hotărâre este executorie, fapt care permite televiziunii să emită în continuare fără restricții.

