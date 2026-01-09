Rețeta cu varză și orez pregătită de călugării de pe Muntele Athos. Se prepară rapid și este sățioasă

Există o multitudine de rețete pregătite la mănăstiri, de către măicuțe, precum și de călugării de pe Muntele Athos, majoritatea dintre acestea având la bază legume proaspete. Iată în articol, mai jos rețeta cu varză și orez pregătită de călugării de pe Muntele Athos. Preparatul este unul sățios, gustos și poate fi pregătit rapid.

Călugării de pe Muntele Athos duc o viață simplă, construită în jurul credinței și rugăciunii. De altfel, traiul simplu este reflectat și în alimentația lor, care are la bază alimente precum: cereale, fructe, legume și pește. O rețetă pregătită de călugări este cea cu orez și varză, arată b1tv.ro

Ingredientele necesare pentru această rețetă călugărească

O varză mare;

O cană de orez;

Patru tulpini de țelină;

Două cepe;

Patru căței de usturoi;

Două foi de dafin;

300 ml ulei;

Un pahar de vin roșu;

Două linguri de bulion;

Scorțișoară, după gust;

Sare, după gust;

Piper, după gust;

Chimen, după gust;

Oregano, după gust.

Mod de preparare

Mai înainte de toate, trebuie ca frunzele exterioare ale verzei să fie îndepărtate, cotorul să fie curățat, iar varza să fie tăiată în fâșii subțiri. Apoi, țelina, ceapa și usturoiul se vor curăța și vor fi mărunțite. Apoi, se pun la fiert într-o oală suficient de mare. Se adaugă orezul, foile de dafin, sarea și uleiul, iar apa trebuie să acopere toate ingredientele. Se lasă la fiert.

Sosul din bulion, oregano, chimen, piper, scorțișoară și vin roșu se prepară rapid, apoi se adaugă peste legumele fierte. Poftă bună!

Autorul recomandă:

Sursă foto: colaj Gândul/Envato