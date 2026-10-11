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Elena Udrea, scenariul care dă toate calculele politice peste cap: Cristela, candidat la Președinție în locul lui Călin Georgescu

Flavius Niculescu
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Fostul deputat Elena Udrea a pus în lumină un scenariu care răstoarnă complet calculele politice pentru următoarele alegeri prezidențiale, care vor avea loc în anul 2030. Invitată în emisiunea online realizată de publicistul Ion Cristoiu, fosta ministră a Turismului în Guvernul Boc a explicat că, din punctul său de vedere, Cristela Georgescu, soția fostului prezidențiabil Călin Georgescu – în prezent arestat preventiv pentru o perioadă de 30 de zile în dosarul DIICOT în care este acuzat de înșelăciune – are șanse să fie următorul președinte al României, în contextul în care ar candida la alegeri. Udrea a lăudat demnitatea de care Cristela Georgescu dă dovadă în perioada în care soțul ei se află în spatele gratiilor și consideră că este „o mamă devotată și o femeie elegantă”, care „vorbește bine și știe ce spune”.

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„Are șanse să iasă președinte sau să pună mari probleme unui candidat” / „Vorbește bine, știe ce spune, este o femeie elegantă”

Scenariul evidențiat de Elena Udrea este prezentat în contextul în care soții Georgescu au beneficiat de susținere constantă din partea electoratului, atât în fața arestului central – unde se află, în spatele gratiilor, fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2024 – cât și la sediul DIICOT, acolo unde ambii au fost prezenți, timp de patru zile consecutive, la câte opt ore de percheziții informatice și audieri. Asta fără să mai punem la socoteală zecile de mii de mesaje de încurajare publicate în mediul digital.

Cristela Georgescu, la sediul DIICOT – marți, 6 octombrie 2026 | Sursa foto: Mediafax

„Nu o cunosc (n.r. – pe Cristela Georgescu). Doar de la televizor. Apreciez că este o femeie foarte puternică. Foarte puternică. Am văzut reacțiile susținătorilor. Eu cred că, dacă ar fi alegeri prezidențiale, în contextul acesta și de vicitimizare cu ce se întâmplă cu Călin Georgescu, are șanse să iasă președinte sau, în orice caz, să pună mari probleme unui candidat la Președinția României.

Vorbește bine, știe ce spune, arată bine, este o femeie elegantă. Este o mamă devotată, iar asta contează foarte mult. Are o familie frumoasă. Trece prin această experiență grea, cu demnitate, iar lucrurile acestea contează. Astăzi, dacă ar candida, are șanse să fie președinte”, a explicat Elena Udrea la CristoiuTv.

Elena Udrea

Peste 65.000 de like-uri și mii de comentarii de încurajare pentru Călin Georgescu, la primul mesaj transmis de după gratii

După 11 nopți petrecute în arestul central, Călin Georgescu a transmis, în noaptea zilei de vineri spre sâmbătă, 10 octombrie, primul mesaj din spatele gratiilor dedicat susținătorilor săi. Fostul candidat la alegerile prezidențiale a publicat, pe pagina personală de Facebook, un text în care se declară „copleșit de iubirea” pe care aceștia i-o arată și și-a declarat, la rândul său, „iubirea” față de ei.

„Copleșit de iubirea voastră, v-o întorc înmiit! Mulțumesc. Vă iubesc. Sus inimile!”, a scris Călin Georgescu în postarea publicată pe Facebook. Postarea a devenit virală în foarte scurt timp și, în mai puțin de 24 de ore, a adunat peste 65.000 de aprecieri, mii de comentarii și mii de distribuiri.

Postare publicată de Călin Georgescu, aflat în arest, pe pagina personală de Facebook – 10 octombrie 2026, ora 00:36

Călin Georgescu, arestat preventiv din data de 29 septembrie 2026

Călin Georgescu a fost reținut inițial pe 21 septembrie 2026, pentru 24 de ore, într-un dosar instrumentat de DIICOT, în care este cercetat pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.

Pe 22 septembrie, Tribunalul București a respins propunerea procurorilor de arestare preventivă și a dispus plasarea acestuia sub control judiciar pentru 60 de zile. DIICOT a contestat hotărârea.

La 29 septembrie, Curtea de Apel București a admis contestația procurorilor și a dispus arestarea preventivă a lui Călin Georgescu pentru 30 de zile. Aceeași măsură a fost luată și în cazul omului de afaceri Ionel Rusen, cercetat în același dosar. Decizia instanței este definitivă.

Călin Georgescu, la ieșirea din sediul DIICOT – 21 septembrie 2026 | Sursa foto: Mediafax

Percheziții informatice și măsuri asigurătorii, luate de anchetatori în dosarul DIICOT

Potrivit anchetatorilor, dosarul vizează un presupus prejudiciu de 1,1 milioane de euro, în legătură cu promisiunea obținerii unei finanțări pentru un om de afaceri.

În perioada 6-9 octombrie, Călin Georgescu a fost adus în mod repetat din arest la sediul DIICOT, pentru a participa la perchezițiile informatice asupra dispozitivelor electronice ridicate de anchetatori din locuința sa din Mogoșoaia.

Totodată, procurorii au instituit măsuri asigurătorii asupra unor bunuri și conturi bancare. Contestația formulată împotriva sechestrului asupra imobilului din Mogoșoaia a fost respinsă de instanță.

Călin Georgescu pleacă de la DIICOT după a patra zi consecutivă de percheziții informatice – 9 octombrie 2026

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