Elena Udrea, scenariul care dă toate calculele politice peste cap: Cristela, candidat la Președinție în locul lui Călin Georgescu

Fostul deputat Elena Udrea a pus în lumină un scenariu care răstoarnă complet calculele politice pentru următoarele alegeri prezidențiale, care vor avea loc în anul 2030. Invitată în emisiunea online realizată de publicistul Ion Cristoiu, fosta ministră a Turismului în Guvernul Boc a explicat că, din punctul său de vedere, Cristela Georgescu, soția fostului prezidențiabil Călin Georgescu – în prezent arestat preventiv pentru o perioadă de 30 de zile în dosarul DIICOT în care este acuzat de înșelăciune – are șanse să fie următorul președinte al României, în contextul în care ar candida la alegeri. Udrea a lăudat demnitatea de care Cristela Georgescu dă dovadă în perioada în care soțul ei se află în spatele gratiilor și consideră că este „o mamă devotată și o femeie elegantă”, care „vorbește bine și știe ce spune”.

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„Are șanse să iasă președinte sau să pună mari probleme unui candidat” / „Vorbește bine, știe ce spune, este o femeie elegantă”

Scenariul evidențiat de Elena Udrea este prezentat în contextul în care soții Georgescu au beneficiat de susținere constantă din partea electoratului, atât în fața arestului central – unde se află, în spatele gratiilor, fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2024 – cât și la sediul DIICOT, acolo unde ambii au fost prezenți, timp de patru zile consecutive, la câte opt ore de percheziții informatice și audieri. Asta fără să mai punem la socoteală zecile de mii de mesaje de încurajare publicate în mediul digital.

„Nu o cunosc (n.r. – pe Cristela Georgescu). Doar de la televizor. Apreciez că este o femeie foarte puternică. Foarte puternică. Am văzut reacțiile susținătorilor. Eu cred că, dacă ar fi alegeri prezidențiale, în contextul acesta și de vicitimizare cu ce se întâmplă cu Călin Georgescu, are șanse să iasă președinte sau, în orice caz, să pună mari probleme unui candidat la Președinția României.

Vorbește bine, știe ce spune, arată bine, este o femeie elegantă. Este o mamă devotată, iar asta contează foarte mult. Are o familie frumoasă. Trece prin această experiență grea, cu demnitate, iar lucrurile acestea contează. Astăzi, dacă ar candida, are șanse să fie președinte”, a explicat Elena Udrea la CristoiuTv.

Peste 65.000 de like-uri și mii de comentarii de încurajare pentru Călin Georgescu, la primul mesaj transmis de după gratii

După 11 nopți petrecute în arestul central, Călin Georgescu a transmis, în noaptea zilei de vineri spre sâmbătă, 10 octombrie, primul mesaj din spatele gratiilor dedicat susținătorilor săi. Fostul candidat la alegerile prezidențiale a publicat, pe pagina personală de Facebook, un text în care se declară „copleșit de iubirea” pe care aceștia i-o arată și și-a declarat, la rândul său, „iubirea” față de ei.