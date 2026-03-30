Ion Cristoiu: „Cum îi strigă PSD lui Ilie Bolojan să demisioneze și cum pe acesta îl doare-n cot”

În cea mai recentă pastilă video, scriitorul și publicistul Ion Cristoiu vorbește despre „cum îi strigă PSD lui Ilie Bolojan să demisioneze și cum pe acesta îl doare-n cot”.

„Finele săptămânii trecute, mai precis ultimele trei zile, au fost marcate -ca să mă exprim într-un perfect limbaj de lemn – de acțiuni colective ale Partidului Social Democrat, intitulate «întâlniri regionale». A avut loc o întâlnire regională Sud-Vest Oltenia, la Slatina, după asta o întâlnire regională Sud-Muntenia, la Târgoviște, și ultima la Brăila, întâlnire regională Sud-Est. (…) Este vorba de faptul că în aceste localități s-au reunit lideri de la centru, miniștri PSD, lideri locali, primari, președinte consilii județene, consilieri din mai multe județe, dar se adună într-o anumită zonă, având drept temă dacă să rămână sau nu PSD la guvernare în actuala formulă, adică având de premier pe Ilie Bolojan.

Sigur, am înțeles că vom avea (…) până după 20 aprilie, după Paște, aceste întâlniri regionale care au fost convocate de conducerea PSD, de Sorin Grindeanu, președintele PSD, pentru a se consulta cu activul PSD dacă partidul să mai rămână sau nu la guvernare. În sine… așa, pe hârtie, e o consultare, adică președintele partidului nu-și poate permite să ia el o decizie, nici măcar Biroul Național, nici măcar Consiliu Politic Național, nici măcar congresul în legătură cu rămânerea la guvernare… și atunci merge și stă de vorbă cu poporul PSD-ist. Numai că, în realitate, aceste așa-zise consultări sunt un spectacol cu concluziile știute dinainte. Adică, toți cei care au cuvântul sunt pentru plecarea de la guvernare sau de la o guvernare în care premier este Ilie Bolojan, adică formarea unei noi coaliții cu PNL, dar în niciun caz cu premier Ilie Bolojan și fără USR. Toți cei care iau cuvântul îl critică pe Ilie Bolojan, de fapt îl fac pulbere și, în final, concluzia este că Partidul Social Democrat trebuie să îl răstoarne pe Ilie Bolojan. Adică să îl facă pe Ilie Bolojan să demisioneze sau PNL să-l oblige să demisioneze din funcția de premier. Fiind vorba de consultări, normal ar fi ca Sorin Grindeanu să nu-și dea cu părerea, adică să vină și spună… «Eu nu știu, hotărâți voi și, în funcție de ce hotărâți voi, eu pun în practică!», deși Sorin Grindeanu este ales, la Congresul PSD, preedintele PSD. Să spună că el este modest. Așa ar trebui să fie, numai că Sorin Grindeanu ia cuvântul și îl face pulbere pe Ilie Bolojan și spune că nu-și mai poate guverna cu el.

„Cum îi strigă PSD lui Ilie Bolojan să demisioneze și cum pe acesta îl doare-n cot”

Deci, de fapt, avem de-a face cu niște mitinguri în genul celor făcute pe vremuri de Ceaușescu în care, de fapt, se știe concluzia, se știe sensul. Semnificația lor era, pe vremuri, ca poporul să știe că PCR a decis așa cum a decis deja Nicolae Ceaușescu, iar acum poporul să știe că Partidul Social Democrat face consultații pentru ieșirea de la guvernare. Și asta va dura, vor fi, până după 20. Păi… ceva este în neregulă. Noi deja, după trei din ele desfășurate, știm deja că ele sunt convocate pentru ca noi să știm că PSD pleacă de la guvernare. (…) Există două variante: s-a decis și Partidul Social Democrat face aceste acțiuni doar, doar l-o intimida pe Ilie Bolojan, care susține că nu demisionează, sau altă variantă este că e un teatru. Întrebat de Antena 3, domnul Crin Antonescu, care este specialist în PSD, a spus că este un teatru, că PSD nu va pleca de la guvernare”, spune Ion Cristoiu.