Noua metodă de fraudă în benzinării și stațiile de service

Tarifele ridicate ale combustibililor nu mai reprezintă singura problemă de care trebuie să își facă griji șoferii. În unele state, a apărut o nouă metodă de fraudă în benzinării și stațiile de service. Unii dintre clienți ar putea pica în această capcană și ar putea rămâne fără banii de pe card, atunci când achită la ATM. Autoritățile au detectat recent creșterea acestei noi metode de fraudă care se axează, îndeosebi, pe stațiile de alimentare.

Odată cu utilizarea tot mai frecventă a plăților cu cardul, și infractorii cibernetici adoptă noi modalități de fraudă. De-a lungul ultimilor ani, multe companii s-au adaptat la noul sistem prin adăugarea de facilități de plată, cum ar fi mai multe cititoare de carduri sau plăți rapide fără a fi necesară intervenția unui angajat (casierul, de pildă). Însă, la rândul lor, infractorii cibernetici și-au creat noi idei prin care să intre în posesia unor bani necuveniți.

Cum funcționează metoda de fraudă?

Metoda de fraudă are la bază un dispozitiv de clonare a cardurilor. Acesta este ascuns, de regulă, în spatele bancomatelor sau al automatelor de plată găsite la benzinării. Ele se numesc „skimmere” și sunt dispozitive sau componente instalate pe aceste aparate, adesea într-un mod care nu este vizibil, fiind capabile să copieze datele cardurilor. În multe cazuri, acestea sunt micro-camere sau tastaturi contrafăcute care copiază codul PIN sau clonează direct cardul, oferind atacatorilor controlul asupra banilor tăi fără să-ți dai seama, scrie Eleconomista.es.

Cum te ferești de fraudă?

Însă, cum ar putea clientul să se protejeze în fața unei astfel de situații? De obicei, este dificil să realizezi dacă un astfel de dispozitiv este instalat la stațiile de plată din benzinărie sau service-uri. Specialiștii vin cu o serie de recomandări, și anume:

  • Înainte de a introduce cardul, este recomandat să inspectați bancomatul. Un terminal suspect poate avea componente slăbite sau neregulate. Tastaturile nealiniate sau cu textură neobișnuită pot fi semnale de alarmă.
  • Pe lângă verificarea vizuală, acoperirea tastaturii cu mâna este crucială și extrem de eficientă în prevenirea înregistrării codului de către camerele ascunse.
  • Este recomandat să verificați frecvent plățile de pe card. Dacă observați tranzacții neautorizate, banca ar trebui notificată, precum și forțele de ordine.

Citește și

MEDIA Una dintre publicațiile de marcă ale țării se închide. Mâine e ultima zi de activitate
22:35
Una dintre publicațiile de marcă ale țării se închide. Mâine e ultima zi de activitate
FLASH NEWS Paleologu se ceartă cu fostul soț al Dianei Soșoacă. Ce replici au schimbat cei doi pe Facebook
22:03
Paleologu se ceartă cu fostul soț al Dianei Soșoacă. Ce replici au schimbat cei doi pe Facebook
VIDEO Nicușor Dan nu s-a mai suit la volan de când a ajuns președinte. Dezvăluirea a fost făcută chiar de el. Care este motivul
21:55
Nicușor Dan nu s-a mai suit la volan de când a ajuns președinte. Dezvăluirea a fost făcută chiar de el. Care este motivul
FLASH NEWS Ministrul Apărării spune cum ar putea România să contribuie la deblocarea strâmtorii Ormuz
21:48
Ministrul Apărării spune cum ar putea România să contribuie la deblocarea strâmtorii Ormuz
LIFESTYLE Care este cea mai dăunătoare băutură pentru ficat. Nici berea, nici sucul bogat în zahăr nu se află pe listă
20:59
Care este cea mai dăunătoare băutură pentru ficat. Nici berea, nici sucul bogat în zahăr nu se află pe listă
CONTROVERSĂ Bolojan îl ironizează pe Grindeanu pentru criticile programului SAFE: a fost discutat în interiorul Guvernului, a fost aprobat în CSAT. Grindeanu acuză că nu știe cum se cheltuiesc 12 miliarde de euro
20:45
Bolojan îl ironizează pe Grindeanu pentru criticile programului SAFE: a fost discutat în interiorul Guvernului, a fost aprobat în CSAT. Grindeanu acuză că nu știe cum se cheltuiesc 12 miliarde de euro
Mediafax
Guvernul pregătește reducerea accizei doar pentru motorină. Ilie Bolojan explică de ce benzina nu va fi plafonată
Digi24
„Administrația Trump practic imploră Iranul să vândă petrol”. Efectul paradoxal al războiului din Orientul Mijlociu
Cancan.ro
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă bătrânească cu doar 9.999 de euro. Terenul are 1100 de metri pătrați
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu noua iubită a milionarului care a avut o relație cu Mădălina Ghenea
Adevarul
„Nu pot să ofer un salariu de 5.000 de lei net!” – Mesajul unui antreprenor care a divizat internetul
Mediafax
Primul obuzier K9 „Tunetul” a ieșit de pe linia de producție pentru Forțele Terestre Române
Click
Afacerea cu care a dat lovitura un tânăr de 16 ani, după ce a refuzat o ofertă de 300 de mii de dolari
Digi24
Opoziția din Ungaria preia conducerea chiar și în fiefurile partidului lui Viktor Orban (sondaje)
Cancan.ro
Zodia care primește o veste foarte proastă înainte de Paște, care îi poate schimba viața, spune maestrul Mihai Voropchievici
Ce se întâmplă doctore
Secretul siluetei Corinei Caragea. Cum reușește să se mențină în formă fără diete drastice! Imagini incendiare cu vedeta tv
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Primăria Sector 4 va da 600 de lei pentru carburant sau reducere la transportul public. Cine poate beneficia de acești bani
Descopera.ro
Care este cel mai mare număr?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – Părinte, spune am voie cu femei în post?
Descopera.ro
Povara invizibilă care epuizează femeile: cele opt forme ale „muncii mintale” din viața de zi cu zi

