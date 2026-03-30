Noua metodă de fraudă în benzinării și stațiile de service

Tarifele ridicate ale combustibililor nu mai reprezintă singura problemă de care trebuie să își facă griji șoferii. În unele state, a apărut o nouă metodă de fraudă în benzinării și stațiile de service. Unii dintre clienți ar putea pica în această capcană și ar putea rămâne fără banii de pe card, atunci când achită la ATM. Autoritățile au detectat recent creșterea acestei noi metode de fraudă care se axează, îndeosebi, pe stațiile de alimentare.

Odată cu utilizarea tot mai frecventă a plăților cu cardul, și infractorii cibernetici adoptă noi modalități de fraudă. De-a lungul ultimilor ani, multe companii s-au adaptat la noul sistem prin adăugarea de facilități de plată, cum ar fi mai multe cititoare de carduri sau plăți rapide fără a fi necesară intervenția unui angajat (casierul, de pildă). Însă, la rândul lor, infractorii cibernetici și-au creat noi idei prin care să intre în posesia unor bani necuveniți.

Cum funcționează metoda de fraudă?

Metoda de fraudă are la bază un dispozitiv de clonare a cardurilor. Acesta este ascuns, de regulă, în spatele bancomatelor sau al automatelor de plată găsite la benzinării. Ele se numesc „skimmere” și sunt dispozitive sau componente instalate pe aceste aparate, adesea într-un mod care nu este vizibil, fiind capabile să copieze datele cardurilor. În multe cazuri, acestea sunt micro-camere sau tastaturi contrafăcute care copiază codul PIN sau clonează direct cardul, oferind atacatorilor controlul asupra banilor tăi fără să-ți dai seama, scrie Eleconomista.es.

Cum te ferești de fraudă?

Însă, cum ar putea clientul să se protejeze în fața unei astfel de situații? De obicei, este dificil să realizezi dacă un astfel de dispozitiv este instalat la stațiile de plată din benzinărie sau service-uri. Specialiștii vin cu o serie de recomandări, și anume:

Înainte de a introduce cardul, este recomandat să inspectați bancomatul. Un terminal suspect poate avea componente slăbite sau neregulate. Tastaturile nealiniate sau cu textură neobișnuită pot fi semnale de alarmă.

Pe lângă verificarea vizuală, acoperirea tastaturii cu mâna este crucială și extrem de eficientă în prevenirea înregistrării codului de către camerele ascunse.

Este recomandat să verificați frecvent plățile de pe card. Dacă observați tranzacții neautorizate, banca ar trebui notificată, precum și forțele de ordine.

