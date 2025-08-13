Pastila lui Cristoiu de la ora 10:00. „Nicușor Dan transmite un mesaj suveraniștilor: «Sunt ca voi, adept al familiei tradiționale»”

Ion Cristoiu a comentat, în stilul atât de binecunoscut, filmulețul cu președintele Nicușor Dan aflat într-o drumeție prin Republica Moldova.

„Filmulețul cu drumeția, nu știu, pe coclaurile Republicii Moldova, făcut de administrația prezidențială. Deci, filmulețul cu Nicușor Dan bătând coclaurilor Republicii Mldova, regizat de administrația prezidențială, finanțat de administrația prezidențială, având drept interpret pe Nicușor Dan, a stârnit mii de comentarii ironice, de postări ironice pe rețelele sociale.

Decizia sau hotărârea lui Nicușor Dan de a-și face un film, încă o dată, nu aș face o drumeție, că putea să facă o drumeție și, nu știu, dacă ținea neapărat așa, să aibă amintiri, nu știu, eu de exemplu nu țin să am asemenea amintiri. Nu știu, putea filma cu telefonul mobil pe tovarășa de viață sau un prieten. Sau unul din copii.

Însă, avem de-a face cu o producție publicitară, de publicitate politică. Acțiunea, drumeția cu copiii și mai ales filmarea, profesioniste, care au fost costisitoare, cu echipă, cu tot ce ține de asta, tot ce ține de producția unui filmuleț.

Deci, toate aceste lucruri aparțin unei acțiuni politice.

A circulat și zvonul că, de fapt, așa cum Klaus Iohannis avea boala fotografiilor, să o țină de mână sau de mijloc, de mijlocul subțirel, pe răvășitoarea, că această boală ținea ca ei să-și facă un album și nopțile de iarnă în fața caloriferului a șemineului, da, să-și amintească de vremurile când erau împreună.

„Nicușor Dan nu transmite nimic”

Voi comenta realizarea cinematografică în calitate de critic cinematografic. Este catastrofală, vă spun! Nicușor Dan n-are talent, cum să zic, nu că nu are talent de actor, că e clar că nu are deloc, dar în materie de emoții nu transmite nimic!

Eu, însă, am căutat dedesubturile acestei decizii. Decizia de a face un filmuleț cu drumeția lui cu cei doi copii și publicitatea făcută acestui film, publicarea lui, difuzarea lui, tot pe banii administrației prezidențiale. Și, analizând această decizie, mi-am reamintit că Nicușor Dan a fost în Austria într-o călătorie oficială, tot cu cei doi copii, pe care chiar i-a expus presei.

Mesajul este «Eu sunt un familist, sunt mort după copii, fac orice pentru copii». Poate fi o chestiune de creștere a ratingului, a capitalului politic. Eu cred că mesajul mai este «Nu sunt USR-ist, nu sunt progresist, eu sunt familist»”. Asta este a face cu ochiul românilor suveraniști, care pun deasupra familia tradițională, copiii. Mesajul transmis suveraniștilor este «Sunt ca voi»”.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

