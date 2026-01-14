Prima pagină » Actualitate » Statul european în care cetățenii primesc amendă de până la 50.000 de euro, dacă nu își curăță trotuarul de zăpadă și gheață

14 ian. 2026, 12:43, Actualitate
Dacă în România amenda este de câteva sute de lei, în cazul persoanelor care nu curăță trotuarul de gheață și zăpadă, în alte state europene sancțiunea este mai drastică. Într-o anumită țară europeană, cetățenii primesc amendă de până la 50.000 de euro, dacă nu se conformează în fața legii. Cea mai mică amendă pornește de la 500 de euro.

Cetățenii care nu își curăță trotuarul de zăpadă și gheață, în Germania, riscă să primească o amendă de până la 50.000 de euro. Pe timpul iernii, trotuarele din fața locuințelor și a magazinelor trebuie să fie curățate cu simț de răspundere, așa cum arată legea. Altfel, ajung să fie sancționați cu amendă, suma minimă fiind de 500 de euro.

Amendă de până la 50.000 de euro, dacă nu trotuarul nu este curățat de zăpadă și gheață, în Germania / foto: Mediafax Foto 

Amendă de până la 50.000 de euro, în Hamburg

Pe landul Niedersachsen, de pildă, ninsorile au pus stăpânire. Cu această ocazie, autoritățile sunt pregătite să împartă amenzi celor care nu respectă legea și nu își curăță trotuarul din fața casei. În Brandenburg, de exemplu, amenda ajunge la 2.500 de euro. În Saxonia, localnicii sunt amendați cu 500 de euro. O amendă de până la 50.000 de euro se aplică în Hamburg.

Mai mult decât atât, în condițiile în care are loc un incident (un cetățean alunecă pe trotuarul necurățat și se lovește), atunci proprietarul poate fi obligat să plătească daune / despăgubiri morale. Există și un interval orar în care cetățenii trebuie să deszăpezească. În Hannover, trotuarele trebuie curățate între orele 7:00 – 22:00 în zilele lucrătoare și 8:00 – 22:00 în weekend.

Dacă a nins peste noapte, deszăpezirea trebuie să aibă loc a doua zi dimineață. Dacă ninge iar, pe parcursul zilei, atunci cetățenii trebuie să curețe, din nou, trotuarele. De altfel, nu pot folosi sare pe tronson, pentru că pot afecta încălțămintea, animalele și mediul înconjurător, arată Observatornews.ro.

Sursă foto: Mediafax Foto

