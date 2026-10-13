Cezar Cătălin Avrămuță, cunoscut în spațiul public drept Stegarul Dac, a reacționat după ce fostul candidat la prezidențiale, Călin Georgescu, a scăpat de arestul preventiv. Acesta va fi plasat în arest la domiciliu.

Călin Georgescu va fi plasat în arest la domiciliu, după ce Tribunalul București a anulat mandatul de arestare preventivă. Decizia nu este definitivă. DIICOT a contestat-o, iar Georgescu va rămâne în arest până la judecarea contestației de către Curtea de Apel București. Toate detaliile AICI. Printre cei care au reacționat la aflarea acestei vești se numără și Cezar Cătălin Avrămuță, cunoscut drept Stegarul Dac.

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Cezar Avrămuță: „Arestul la domiciliu este tot arest”

Stegarul Dac spune că arestul la domiciliu oferă condiții mai bune, dar rămâne o măsură privativă de libertate. El avertizează că măsurile preventive nu trebuie să devină pedepse înainte de stabilirea vinovăției. Acesta susține că statul trebuie să justifice necesitatea restrângerii libertății și avertizează că transformarea excepției în regulă poate afecta drepturile tuturor. Mesajul său a fost însoțit de o fotografie în care apare trapperul Ian, care a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile după un gest controversat pe scena de la Arenele Romane.

„Arestul la domiciliu este tot arest. Nu mai sunt ploșnițele, patru oameni înghesuiți într-o celulă minusculă, zgomotul și degradarea arestului. Ești acasă, în condiții omenești, cu familia aproape. Dar nu ești liber. Din punct de vedere juridic, rămâi sub o măsură privativă de libertate, deși ești încă prezumat nevinovat. Statul îți spune că libertatea ta trebuie restrânsă înainte ca o instanță să fi stabilit definitiv că ești vinovat. Tocmai de aceea măsurile preventive n-ar trebui să devină pedepse executate în avans. Fiecare zi de privare de libertate trebuie justificată concret prin necesitate și proporționalitate, nu prin formule repetate mecanic dintr-o încheiere în alta. Când excepționalul devine rutină, iar libertatea este tratată ca un beneficiu pe care trebuie să-l recâștigi, se inversează însăși logica procesului penal: nu omul trebuie să demonstreze că merită să fie liber; statul trebuie să demonstreze de ce este indispensabil să-i ia libertatea. Iar când justiția uită această ordine a lucrurilor, problema nu mai privește doar un inculpat. Privește garanția libertății fiecăruia dintre noi”, a notat Stegarul Dac pe Facebook.

Vezi AICI și reacția susținătorilor care au primit vestea eliberării lui Călin Georgescu chiar în fața Arestului Central.

De altfel, vă reamintim că Stegarul Dac a fost arestat pentru 30 de zile de autorități, după ce ar fi împins un jandarm în timpul protestelor organizate în fața Arestului Central. Mai multe detalii AICI.

Sursă foto: Facebook, Mediafax Foto