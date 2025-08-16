Un cartier din București cu frecvente avarii la TERMOFICARE primește apă caldă printr-o zonă mică de rețea nouă

Stelian Bujduveanu, primarul interimar al Capitalei, a anunțat finalizarea și darea în exploatare a unui tronson de 500 de metri de conductă magistrală de termoficare.

Această conductă va alimenta cu apă caldă o parte din zona Bucur Obor.

„Dăm în exploatare un nou tronson de 500 m conductă magistrală de termoficare, după ce zilele acestea am finalizat probele de presiune. Acest tronson alimentează cu agent termic o parte din zona Bucur Obor, între Strada Chiristigiilor și Șoseaua Colentina.

Lucrarea face parte din Obiectivul 3 – Magistrala II SUD, cu o lungime totală a conductelor de 9 km, din care Compania Municipală Energetica Servicii a înlocuit până acum 3 km”, a scris Stelian Bujduveanu pe pagina sa de Facebook.

„Avem deschise 28 de șantiere pentru modernizarea sistemului de termoficare”

Stelian Bujduveanu a menționat că această magistrală are o importanță foarte mare fiindcă „asigură distribuția apei calde inclusiv în cartiere cu furnizare deficitară”, dând ca exemplu cartierul Aviației.

„Această magistrală este extrem de importantă întrucât asigură distribuția apei calde inclusiv în cartiere cu furnizare deficitară, precum Aviației, iar vechile conducte au dus la zeci de avarii în ultimii ani.

În prezent, avem deschise 28 de șantiere pentru modernizarea sistemului de termoficare”, a mai precizat Stelian Bujduveanu, primarul interimar al Capitalei.

Sursa foto – Stelian Bujduveanu/Facebook

