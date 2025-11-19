Unde a nins în România în ultimele ore. Imaginile surprind un veritabil episod de iarnă

Episod de iarnă în România. Precipitații, vânt, dar și ninsoare – acestea sunt predicțiile meteorologilor cu privire la vremea din țara noastră. Imaginile din Onești, județul Bacău și cele surprinse în Petru Vodă, Neamț arată un veritabil episod de iarnă.Episodul de vreme rea nu va fi însă unul de lungă durată, deoarece de joi vremea începe să se încălzească.

Potrivit ANM, de luni vremea intră într-un proces de răcire care va continua și pe parcursul zilei de miercuri, când temperaturile maxime se vor situa între 4 și 11 grade, cu cele mai ridicate în regiunile sudice.

A nins, deja, în România, în mai multe localități, dar zăpada căzută marți, 18 noiembrie 2025, a fost doar preambulul pentru iarna care ne așteaptă, spun meteorologii. Accuweather anunță 6 zile consecutive de ninsori în Capitală.

Conform prognozei prezentate pentru București, între 22 și 27 decembrie se anunță șase zile consecutive cu ninsori, unele moderate, altele mai intense cantitativ.

Iată ce arată prognoza Accuweather:

22 decembrie – câteva fulguieli, cu temperaturi cuprinse între 5 grade și –2;

23 decembrie – ninsoare și răcire accentuată, se ajunge la 1 grad ziua și –6 noaptea;

24 decembrie – Ajunul Crăciunului vine cu ninsoare și temperaturi de îngheț;

25 decembrie – ninsoare în prima zi de Crăciun și –5 grade Celsius noaptea;

26 decembrie – o ninsoare slabă și temperaturi negative;

27 decembrie – este așteptată ninsoare abundentă, cu –7 grade în termometre.

Sursă foto: Meteoplus

RECOMANDAREA AUTORULUI: