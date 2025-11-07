Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Ion Cristoiu: „RUTTE este un funcționar. Poți să nu faci sărbătoare națională din vizita lui în România”

Alexandra Anton Marinescu
07 nov. 2025, 10:45, Marius Tucă Show
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, scriitor și publicist, a vorbit despre lipsa de demnitate a politicienilor români și despre felul în care România continuă să se poarte ca o țară „mică”, dependentă de alții. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Ion Cristoiu: „Rutte e un funcționar. Noi suntem o țară”

Ion Cristoiu a amintit un articol scris în 2005, pe vremea când România semna acordurile pentru bazele americane. El a explicat că și în perioada respectivă avertiza asupra lipsei de demnitate a clasei politice.

„Ce bine scriam când eram mai tânăr. Pe măsură ce îmbătrânesc, scriu mai prost. Era foarte interesant. Ce spuneam acolo? Eu spuneam, dom’le, că în istoria României, a țărilor, a moldovalahilor, când venea un trimis — trimisul Înaltei Porți, trimisul Parisului, trimisul nemților, trimisul rușilor, sovieticilor — spuneam așa: bă, am înțeles. Eram fiii ploii. Dar atunci, zic, noi… eram în 2005, decembrie. Și eu spuneam, măi, oameni buni… suntem în 2025, este inadmisibil. Încă o dată, Rutte e un funcționar, da? Noi suntem o țară. Eu nu spun să fii isteric, nu spun să-l scuipi. Dar poți să nu faci sărbătoare națională.”, afirmă invitatul.

 Noi trebuie să ne apărăm singuri

Scriitorul consideră că România si-a marcat istoria prin supunere și cerșetorie politice, în loc să-și asume parteneriatele strategice.

„Condoleezza Rice venea atunci să semneze acordul cu bazele. Ce spuneam în decembrie 2005? Băi, oameni buni. În momentul în care o țară are baze militare pe teritoriul alteia, țara gazdă face o favoare. Nu înțelegi? Ăștia sunt nebuni? Uită-te aici și acum. Vrem trupe străine. Băi, stai mă, nu e vorba de faptul că trupe străine nu e bine să ai, indiferent că sunt rusești, franțuzești sau americane. Dar problema este că o țară care pune pe teritoriul tău baze militare, ea își servește interesul. Călin Georgescu a uimit, dar a avut dreptate. Băi, dar tu ce dai? M-au înnebunit în ultima vreme: fiți liniștiți că ne apără NATO. Nu, fiți liniștiți că ne apărăm noi! Adică, întotdeauna trebuie să ne apere cineva, să ne dea cineva friptură, să ne dea cineva de băut. De ce să ne dea? Și atunci… Stai puțin, nu ne fac o concesie dacă ne apără, suntem nebuni?”, spune Ion Cristoiu.

