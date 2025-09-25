Prima pagină » Pastila lui Cristoiu » Austeritatea s-a încheiat. PSD va impune Coaliției ceea ce știe el să facă: Să dea, fără a se gândi că n-are de unde

25 sept. 2025, 09:44, Pastila lui Cristoiu
În cel mai nou reportaj, Ion Cristoiu vorbește despre prestația președintelui Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, care este în prezent lider interimar al Partidului Social Democrat. Publicistul îi caracterizează activitatea politicianului ca fiind „mediocră”.

„Președintele interimar PSD și președinte al Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, a acordat un interviu Antenei 3. Este al treilea demnitar important care participă la un asemenea interviu. Din ce am văzut, acest interviu a fost la fel de mediocru cum a fost și la celelalte două interviuri. Întrebările….am mai spus, Mihai Gâdea n-are nicio treabă cu meseria de jurnalist. Este bun de pastor, poate de politician. Dar el nu pune întrebări, el își expune punctele lui de vedere. Ca și în cazul lui Ilie Bolojan și Nicușor Dan, n-am avut întrebări, nu incomode, ci să-l facă pe interlocutor să zică „bă, ce deștepte răspunsuri”. Răspunsurile lui Grindeanu au fost la fel  de mediocre, de aceeași nevolnicie ca la Nicușor Dan și Ilie Bolojan. Ce am remarcat la Grindeanu și la ceilalți doi este zborul jos. Ei nu sunt avioane, ei sunt PLANOARE. Să zicem că Nicușor Dan nu a intrat în pâine, că Bolojan nu e un bun politician. Grindeanu care vrea să candideze și sigur va deveni președinte al PSD, m-aș aștepta de la el ceva viziune. Este Ilie Bolojan un socotitor care taie. Sorin Grindeanu e și el un socotitor, dar care folosește +. Aceeași vorbă lungă. Noi, la ora actuală, avem CEI MAI PROȘTI LIDERI POLITICI din România post-decembristă și din România modernă. Probabil Constantin Dăscălescu (fostul premier al României Socialiste între anii 1982-1989) era așa. Nimic. Și era președintele PSD. Nu am văzut nimic în acest interviu despre STÂNGA, despre problemele stângii, despre cum coabitează un partid de stânga cu aripa USR-istă. Nici Mihai Gâdea nu a pus întrebări….a fost interviul al unui socotitor cu +. În timp ce Bolojan numai a tăiat în primele două pachete, Grindeanu spune că în pachetul 3 nu mai tăiem, ci dăm. După atâtea vești rele, să venim cu legi bune, noi, Pesedeul, dăm din nou. Ce facem domnule Grindeanu? Marea problemă a României și care a determinat criza uriașă e că PSD a dat tot timpul. Iar dă Pesedeul? Dacă voia să rămână în această voință a coaliției să tăiem privilegii, să curățăm, să scurtăm cheltuielile nesăbuite, și când am asanat finanțele țării, ne apucăm să dăm.”

