Ion Cristoiu: Contrar aparențelor, decizia lui Călin Georgescu o ajută pe Anca Alexandrescu

În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a precizat „decizia lui Călin Georgescu o ajută pe Anca Alexandrescu”. Jurnalista candidează la Primăria București din partea partidului AUR.

„Cel mai important eveniment al bătăliei electorale pentru București îl reprezintă decizia AUR de a o sprijini pe Anca Alexandrescu la candidatura pentru Primăria București. Este cel mai important eveniment, pentru că s-a discutat mult în cadrul acestei uriașe manipulări în implicare aproape întregii prese. O manipulare pentru ca deja alesul Cătălin Drulă să nu aibă probleme. Și s-a discutat mult dacă AUR va susține chiar și relatările din presa tefelistă din interiorul ședinței, care a fost o ședință tensionată… (…) AUR nu avea altă șansă decât să susțină candidatura Ancăi Alexandrescu, și nu pentru cum s-a spus, că George Simion era dator Ancăi. Nu, nu era o altă soluție.

AUR nu stă bine în București, însă Anca Alexandrescu poate să ia alegători și de la alte partide, cum ar fi PSD. A fost un eveniment, AUR s-a decis că îi pune la dispoziție mașinăria, nu atât pentru scoaterea oamenilor la vot, asta va depinde mult de Anca Alexandrescu, cât partea financiară, de comunicare, sediul de campanie”, a spus Ion Cristoiu.

„ S-a văzut în asta o dezicere a lui Călin Georgescu de Anca Alexandrescu”

„Este un eveniment și pentru că această decizie a venit după anunțul lui Călin Georgescu că nu sprijină pe nimeni în această bătălie și că georgiștii din București să boicoteze scrutinul. S-a văzut în asta o dezicere a lui Călin Georgescu de Anca Alexandrescu și o lovitură dată… E o prostie manipulatoare, pentru că dacă domnul Călin Georgescu nu făcea această declarație, Anca Alexandrescu ar fi pornit o campanie cu un handicap uriaș, s-ar fi concentrat ceilalți candidați, ziși pro-europeni, Ciucu, Băluță și cu Drulă, și sprijiniți de presa puterii. Că, de fapt, Călin Georgescu vrea să pună mâna pe București, care este pro-rus, pro-fascist, pro-legionar, musoliant, hitlerist, de toate. Sau, mai ales, pro-rus, cum spun nepoții lui Burcan, burcăniții din presa tefelistă. Așa că îndemnul la boicot nu cred că o afectează pe Anca Alexandrescu, pentru că, totuși, georgiștii au văzut și văd în Anca Alexandrescu marea lor sprijinitoare”, a continuat publicistul.

„Anca Alexandrescu are șanse importante, dacă depășește discursul suveranist”

„Nu e vorba că dacă merg la vot se dezic de Călin Georgescu, pentru că ei și-au dat seama că este o mișcare a lui Călin Georgescu, culmea, de a o ajuta pe Anca Alexandrescu. Dacă nu făcea această declarație, ar fi avut o campanie electorală asemănătoare campaniei dintre cele 2 tururi la prezidențile, cu isterii. (…) Ar fi legat pe Anca Alexandrescu mult de Călin Georgescu. Anca Alexandrescu are șanse importante, dacă depășește discursul suveranist. Am văzut și, acum, la AUR. Ei trebuie să-i fie clar că una este postura de moderator și una este cea de candidat. Dacă ea depășește și se referă și la problemele Bucureștiului, sigur, în contextul bătăliei cu actuala putere, ea poate să ia mulți alegători de la PSD. De fapt, principala victimă a înscrierii Ancăi Alexandrescu în campanie este Daniel Băluță, care nu e perceput în București ca PSD-ist, ba chiar și el pe panou și-a trecut, acolo, mic. Anca Alexandrescu, sigur, noi cei care am lucrat în presă n-o știm de suveranistă, ci de PSD-istă. Deci, are șanse să ia electoratul PSD”, a conchis publicistul.

Autorul recomandă:

Ion Cristoiu: Puterea de la București minimalizează retragerea americanilor. Puterea de la Kiev o exagerează

Ion Cristoiu: „Incredibil! Președintele României e folosit de USR pe post de prezervativ electoral”

Ion Cristoiu: Decizia de retragere a americanilor adâncește ruptura din Coaliție

Ion Cristoiu: „De ce e pusă la colț Justiția? Pentru că nu mai vrea să fie obiala Sistemului!”