Ion Cristoiu: Decizia de retragere a americanilor adâncește ruptura din Coaliție

În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a precizat că decizia de retragere a americanilor adâncește ruptura din Coaliție.

„Prezent la conferința extraordinară a filialei PSD Hunedoara, Sorin Grindeanu a tras, din nou, atenția asupra faptului că Ilie Bolojan refuză să vină în fața Parlamentului pentru a da explicații în chestiunea retragerii trupelor americane din România. Reamintesc faptul că PSD, împreună cu AUR, au cerut ca premierul să vină în Parlament și să dea seamă, în fața aleșilor poporului, dar și a poporului, de ceea ce face România în urma acestei decizii și chiar să o explice.

E mai mult decât interesant că, după anunțul făcut de partea americană, în cadrul controversei din România, o controversă care poate fi simplificată astfel: o parte, opoziția, a evidențiat dramatismul acestei decizii, a scos în evidență semnificațiile negative, iar cealaltă parte, întruchipată de putere, având în frunte pe Nicușor Dan și pe Ilie Bolojan, a încercat să minimalizeze această decizie importantă, spunând că este o rotație normală.

În cadrul acestei controverse, puterea este schizofrenică. Pe de-o parte, încearcă să minimalizeze importanța acestei decizii pentru siguranța României. Pe de altă parte, pune cărbuni pe foc în chestiunea dramatizării”, a spus Ion Cristoiu.

„În această controversă, PSD, prin Sorin Grindeanu, este categoric de partea opoziției”

„Văd că apar… presa puterii face din doi congresmeni, care au fost de acord cu decizia, reprezentanții SUA. Deja titrează SUA că sunt de acord. Acum au apărut și niște veterani. În această controversă, PSD, prin Sorin Grindeanu, este categoric de partea opoziției. Domnia sa consideră că decizia americană este foarte gravă pentru România și sugerează că este o sancțiune administrată de Administrația Trump, pentru politica antitrumpistă dusă de Guvernul României, Guvern din care face parte și PSD. Nu e prima dată când PSD face figuri aparte în cadrul coaliției de guvernare, semnalând o rupere a acestei coaliții între PSD, PNL și USR. Dar, de fapt, PNL este userizat, pe de altă parte USR, să zicem. UDMR e, ca de obicei, partid „balama”. Această chestiune, dramatizarea deciziei americane, dar mai ales acuzarea guvernului a puterii că este antitrumpist, că duce o politică proastă, că promovează antitrumpiști. Oana Georgescu, în structurile Guvernului, această poziție este cea mai clar anti-guvernamentală”, a continuat publicistul.

„Suntem pe un drum fără întoarcere al ruperii coaliției”

„Suntem pe un drum fără întoarcere al ruperii coaliției. La toate aceste întâmplări, Nicușor Dan, mai ales, care se teme ca de moarte de o criză guvernamentală, pentru că ar fi obligat să ia o decizie și el, din câte știți, analizează și i-ar trebui vreun an să se decidă pe cine desemnează să fie premier. Deci, contrat acestor fonfleuri, eu cred că ceea ce face Sorin Grindeanu nu e o chestiune în perspectiva congresului, pentru că el sigur va fi ales. Dar e un fel de prefață la ce se va întâmpla după ce va fi aleasă noua conducere a PSD. Așa cum se vede și din lista de candidați și din ascensiunea Olguței Vasilescu, va fi o conducere mult mai fermă, față de dictatura lui Ilie Bolojan decât cea de până acum. Așadar, eu cred că actualul guvern se îndreaptă, cu pași siguri, către prăbușire”, a conchis publicistul.

