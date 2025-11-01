Prima pagină » Pastila lui Cristoiu » Ion Cristoiu: Decizia de retragere a americanilor adâncește ruptura din Coaliție

Ion Cristoiu: Decizia de retragere a americanilor adâncește ruptura din Coaliție

01 nov. 2025, 10:28, Pastila lui Cristoiu
Ion Cristoiu: Decizia de retragere a americanilor adâncește ruptura din Coaliție

În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a precizat că decizia de retragere a americanilor adâncește ruptura din Coaliție.

„Prezent la conferința extraordinară a filialei PSD Hunedoara, Sorin Grindeanu a tras, din nou, atenția asupra faptului că Ilie Bolojan refuză să vină în fața Parlamentului pentru a da explicații în chestiunea retragerii trupelor americane din România. Reamintesc faptul că PSD, împreună cu AUR, au cerut ca premierul să vină în Parlament și să dea seamă, în fața aleșilor poporului, dar și a poporului, de ceea ce face România în urma acestei decizii și chiar să o explice.

E mai mult decât interesant că, după anunțul făcut de partea americană, în cadrul controversei din România, o controversă care poate fi simplificată astfel: o parte, opoziția, a evidențiat dramatismul acestei decizii, a scos în evidență semnificațiile negative, iar cealaltă parte, întruchipată de putere, având în frunte pe Nicușor Dan și pe Ilie Bolojan, a încercat să minimalizeze această decizie importantă, spunând că este o rotație normală.

În cadrul acestei controverse, puterea este schizofrenică. Pe de-o parte, încearcă să minimalizeze importanța acestei decizii pentru siguranța României. Pe de altă parte, pune cărbuni pe foc în chestiunea dramatizării”, a spus Ion Cristoiu.

„În această controversă, PSD, prin Sorin Grindeanu, este categoric de partea opoziției”

„Văd că apar… presa puterii face din doi congresmeni, care au fost de acord cu decizia, reprezentanții SUA. Deja titrează SUA că sunt de acord. Acum au apărut și niște veterani. În această controversă, PSD, prin Sorin Grindeanu, este categoric de partea opoziției. Domnia sa consideră că decizia americană este foarte gravă pentru România și sugerează că este o sancțiune administrată de Administrația Trump, pentru politica antitrumpistă dusă de Guvernul României, Guvern din care face parte și PSD.

Nu e prima dată când PSD face figuri aparte în cadrul coaliției de guvernare, semnalând o rupere a acestei coaliții între PSD, PNL și USR. Dar, de fapt, PNL este userizat, pe de altă parte USR, să zicem. UDMR e, ca de obicei, partid „balama”. Această chestiune, dramatizarea deciziei americane, dar mai ales acuzarea guvernului a puterii că este antitrumpist, că duce o politică proastă, că promovează antitrumpiști. Oana Georgescu, în structurile Guvernului, această poziție este cea mai clar anti-guvernamentală”, a continuat publicistul.

„Suntem pe un drum fără întoarcere al ruperii coaliției”

„Suntem pe un drum fără întoarcere al ruperii coaliției. La toate aceste întâmplări, Nicușor Dan, mai ales, care se teme ca de moarte de o criză guvernamentală, pentru că ar fi obligat să ia o decizie și el, din câte știți, analizează și i-ar trebui vreun an să se decidă pe cine desemnează să fie premier. Deci, contrat acestor fonfleuri, eu cred că ceea ce face Sorin Grindeanu nu e o chestiune în perspectiva congresului, pentru că el sigur va fi ales.

Dar e un fel de prefață la ce se va întâmpla după ce va fi aleasă noua conducere a PSD. Așa cum se vede și din lista de candidați și din ascensiunea Olguței Vasilescu, va fi o conducere mult mai fermă, față de dictatura lui Ilie Bolojan decât cea de până acum.

Așadar, eu cred că actualul guvern se îndreaptă, cu pași siguri, către prăbușire”, a conchis publicistul.

Autorul recomandă:

Ion Cristoiu: Adevărata semnificație a retragerii americane: Rusia nu reprezintă un pericol pentru România

Ion Cristoiu: Răspunsul lui Donald Trump confirmă: Suntem irelevanți pentru America. Punct!

Ion Cristoiu: „De ce e pusă la colț Justiția? Pentru că nu mai vrea să fie obiala Sistemului!”

Mediafax
Moșii de Toamnă – zi de pomenire a morților, într-un cosmos care se deschide acum / Au fost ființe totemice, acum sunt ființe din duh / Ce este coliva și de ce o împărțim?
Digi24
Cel mai bogat om din Rusia își vede imperiul petrolier destrămându-se după sancțiunile americane. „Lukoil este terminat”
Cancan.ro
Fostul soț al doctoriței Ștefania Szabo, dat în judecată! Care este motivul pentru care ajunge iar la tribunal
Prosport.ro
FOTO. Simona Halep, cu abdomenul la vedere, a atras toate privirile la Dubai! Cum arată fostul lider WTA la 8 luni după retragere
Adevarul
Cei doi români care și-au dublat averea într-un singur an i-au luat fața lui Ion Ţiriac în topul miliardarilor
Mediafax
Misterul câinilor albaștri de la Cernobîl ar fi fost rezolvat
Click
Scandal de pomină pe „Hai-Hui”, numele emisiunii Marinei Almășan, de la TVR 2. Ce acuzații i se aduc: „Nu e o invenție a TVR”. Replica vedetei: „N-a furat nimeni de la nimeni!”
Digi24
România are o nouă staţiune turistică de interes naţional. „Un loc de care orice român ar trebui să se îndrăgostească”
Cancan.ro
Marii ABSENȚI de la priveghiul Ștefaniei Szabo. Nimeni nu se aștepta ca ei să lipsească!
Ce se întâmplă doctore
Imagini incendiare! Vedeta a făcut furori în bikini! Nici nu zici că are 44 de ani
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Rușii se joacă din nou cu mințile fanilor Dacia! Așa ar putea arăta noul Sandero
Descopera.ro
Predicția făcută în 1903 care a fost spulberată 69 de zile mai târziu
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Medicul către Bulă: – 120 de lei pilula, dacă faceți amor cu soția. Și 80 de lei, dacă faceți cu amanta
Descopera.ro
De ce dinții nu sunt oase?
VIDEO Inaugurarea spectaculoasă a Marelui Muzeu din Egipt se va vedea și la București. Unde și la ce oră se va putea urmări transmisiunea live
11:30
Inaugurarea spectaculoasă a Marelui Muzeu din Egipt se va vedea și la București. Unde și la ce oră se va putea urmări transmisiunea live
INEDIT Fotografia rară, premiată dintre alte 4.000 de imagini, care a devenit virală. Cum arată „Fotografia de mediu a anului 2025”
11:29
Fotografia rară, premiată dintre alte 4.000 de imagini, care a devenit virală. Cum arată „Fotografia de mediu a anului 2025”
ECONOMIE Ce salariu ar trebui să încasezi pentru a putea face un împrumut la bancă, după ce prețurile locuințelor s-au dublat în România
11:16
Ce salariu ar trebui să încasezi pentru a putea face un împrumut la bancă, după ce prețurile locuințelor s-au dublat în România
ACTUALITATE De GROAZĂ. Un copil din Ilfov ar fi înjunghiat un bărbat pentru că nu i-a dat bomboane de Halloween
11:01
De GROAZĂ. Un copil din Ilfov ar fi înjunghiat un bărbat pentru că nu i-a dat bomboane de Halloween
EXTERNE Donald Trump a fost tratat regește în Asia. Cele mai spectaculoase momente ale călătoriei sale de cinci zile
11:00
Donald Trump a fost tratat regește în Asia. Cele mai spectaculoase momente ale călătoriei sale de cinci zile