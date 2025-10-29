Prima pagină » Pastila lui Cristoiu » Ion Cristoiu: Retragerea americanilor din România: Cum a devenit un dezastru o decizie previzibilă

29 oct. 2025, 10:38, Pastila lui Cristoiu
În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a vorbit despre informația legată de retragerea trupelor americane din România.

„Știrea a picat ca un trăsnet în această dimineață, deși nu trebui nici să pice și nici să fie trăsnet. Administrația Trump va reduce jumătate din trupele staționate în România. Spun că deși a picat ca un trăsnet, ea nu trebuia să pice ca un trăsnet. Folosim această metaforă pentru că Ministerul Apărării Naționale a fost informat de luni în legătură cu această decizia, numai că informația a fost ascunsă de noi, românii. (…) Ei sunt atotputernici și de ce să știm noi, proștii. Dar, culmea, n-am fi aflat nici azi, dacă nu dădea Kyiv Post. Ce este Kyiv Post? Este un site ucrainean. Deci un site ucrainean a fost mai bine informat decât toate site-urile și televiziunile din România și dând această știre i-au obligat și pe ai noștri să facă anunțul oficial.

Trec peste faptul că tot mai mult mă conving că noi nu suntem un satelit al Franței, că al Americii nu mai suntem. Noi suntem ai Ucrainei. Deci, tot ce este important în România aflăm din Ucraina. Și de Zelenski ne dă presa ucraineană. Această picare ca un trăsnet a fost catastrofală pentru actuala putere și într-un fel a stârnit și neliniște în rândul românilor”, a spus Ion Cristoiu.

„Noi nu existăm pentru Administrația Trump”

„Evident, această decizie n-are nicio legătură cu poziția Administrației Trump față de România. Noi nu existăm pentru Administrația Trump. Faptul că rămân trupele în Polonia, ba chiar se vor spori, repet, nici asta nu are semnificație pentru relația dintre România și America, deoarece este vorba despre o schimbare spectaculoasă geopolitică, militară. Flancul estic, deci partea de Marea Neagră, care este tot mai mult un lac rusesc, nu mai interesează pe americani. Interesează Baltica, nordul, Polonia și Finlanda sunt în centrul atenției americanilor, (…) și, în același timp, este o concentrare către Asia.

Flancul sud-estic apărat de Turcia, Bulgaria și România nu mai are importanță. Însă, din nenorocire, această decizie, care, repet, nu are nicio legătură cu înăsprirea atitudinii față de noi, cu politica Administrației Trump față de România. (…) A trebuit să aflăm de la Kyiv Post. Doi, dacă vine pe fondul unei imagini publice dezastruoase a relației dintre noi și Statele Unite ale Americii. Dacă alta ar fi fost relația publică. Nu știu, Nicușor Dan ar fi fost invitat acolo sau Trump ar fi scris despre noi, aceasta ar fi părut o chestiune strict militară.

Acum, este clar că trece drept un semnal de neîncredere, de ostilitate a Administrației Trump față de noi. Cireașa de pe tort vine a doua zi. Ilie Bolojan s-a hotărât să o facă vicepremier pe o tefelistă care s-a remarcat, ca orice tefelistă, prin atacarea lui Trump. (…) E bătut în cap? Adică vicepremier… nu putea să fie altcineva? (…) Iată, încă o dată ne arată cât de proastă este politica românească”, a conchis publicistul.

