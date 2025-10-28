Ion Cristoiu: Ascultă Nicușor Dan de ordinele lui Macron prin campania scandaloasă împotriva rețelelor sociale?

În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a vorbit despre dezbaterea pe care Emmanuel Macron dorește să o lanseze marți, 28 octombrie 2025, privind impactul rețelelor sociale și al internetului asupra „destructurării” dezbaterii publice și a democrației.

„Suntem informați că Emmanuel Macron inițiază o dezbatere publică despre rețelele sociale. În sine, inițiativa unei dezbateri publice era necesară pentru că rețelele sociale au schimbat și vor continua să schimbe, din temelii, lumea de azi. Au influențat, influențează și vor influența votul, dar mai ales constituie cel mai mare pericol pentru dictaturi și pentru democrațiile care, în practică, sunt dictaturi. Rețelele sociale prin capacitatea de a spune adevărul, într-o lume în care presa clasică a intrat în posesia bogătașilor, a elitei, a minorității de lux care mai conduce încă în Occident.

Să nu uităm că rețelele sociale au adus victoria lui Donald Trump. Dacă nu ar fi existat rețelele sociale, America ar fi fost, în continuare, sub democrație și sub sistemul, sub statul paralel. Numai că Emmanuel Macron a anunțat că dezbaterea va fi despre influența internetului asupra destructurării dezabaterii publice și a democrației. Deci nici vorbă de dezbatere. E vorba despre debutul spectaculos al unei campanii pentru cenzurarea rețelelor sociale și pentru blocarea adevărului pe care îl spun aceste rețele sociale”, a precizat Ion Cristoiu.

„Este liderul european care stă cel mai prost la încrederea populației”

„În cazul lui Emmanuel Macron nu trebuie să ne mire. Este liderul european care stă cel mai prost la încrederea populației. Mai are 2 ani, dar 2 ani sunt de agonie politică. A renunțat la reforma pensiilor, soția lui are probleme în liber spațiu și Emmanuel Macron este una din principalele victime europene din cadrul elitei ale noii realități create de internet, de rețelele sociale. El este explicabil de ce este atât de înverșunat împotriva rețelelor sociale. Dacă mă întrebați, vă voi spune că nici Dumnezeu nu va reuși să schimbe această realitate. E o descoperire, o evoluție a omenirii, n-are ce să facă. Poate să vină Emmanuel Macron să danseze împreună cu Ursula și Merz din Germania, și cu Starmer, victimele acestei noi realități. Ea, așa cum ne-a arătat istoria omenirii, s-a impus și va rămâne. Nu știu, poate că dacă se descoperă un alt mijloc de comunicare, e posibil ca rețele sociale să cadă în plan secund”, a continuat publicistul.

Autorul recomandă:

Ion Cristoiu: Jandarmii lui Cătălin Predoiu continuă să-i vâneze pe călingeorgiști

Ion Cristoiu: „La Sfințirea Catedralei Neamului trebuia să participe Călin GEORGESCU și nu Nicușor Dan”

Ion Cristoiu: „De ce e pusă la colț Justiția? Pentru că nu mai vrea să fie obiala Sistemului!”