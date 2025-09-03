Prima pagină » Pastila lui Cristoiu » Reacția lui Sorin Grindeanu la Scandalul Beijing ne explică de ce PSD e în drum spre Cimitirul Politic

Reacția lui Sorin Grindeanu la Scandalul Beijing ne explică de ce PSD e în drum spre Cimitirul Politic

03 sept. 2025, 14:15, Pastila lui Cristoiu
Reacția lui Sorin Grindeanu la Scandalul Beijing ne explică de ce PSD e în drum spre Cimitirul Politic

„Reacția lui Sorin Grindeanu la Scandalul Beijing ne explică de ce PSD e în drum spre Cimitirul Politic”, precizează Ion Cristoiu. La cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul a comentat reacția președintelui interimar al Partidului Social Democrat la scandalul Beijing. 

„După ce Oana Țoiu, ministra Afacerilor Externe, membră a Guvernului sprijinit de PSD, a avut o reacție isterică la prezența foștilor miniștri PSD, Adrian Năstase și Viorica Dăncilă, în tribună la parada militară de la Beijing, dând-o și pe proză. Că ea este și prozatoare. Vă imaginați, că aceștia de la USR sunt prozatori, ciobani, fizicieni, atomiști și trotinetiști, că ei se pricep la toate. Ea a reluat o teză a presei nepoțeilor lui Brucan, inclusiv a trustului, a companiei G4Media, care face parte din trustul Gândul, deci colegii noștri de trust, (…) și a apărut expresia «cot la cot cu Putin»”, a spus publicistul.

Ion Cristoiu: „Eu mă așteptam la o reacție din partea conducerii PSD”

„Zău, mă? Dar în Alaska, Donald Trump a fost umăr la umăr, în mașină, cu Putin. Adică Adrian Năstase și Viorica Dăncilă n-au voie să stea în aceeași tribună, pentru că e criminal și că noi, românii, suntem atașați valorilor transatlantice și Trump a avut voie. Nu numai că au stat cot la cot, au stat chiar umăr la umăr, în mașină.

În presa din România, când e slugă, lipsește logica. Sluga nu e logică, spune jupânul: «dă-i, mă, aluia cu făcălețul în cap». Tu, dacă ești bucătăreasă la boier, îi dai cu făcălețul în cap vizitiului, că nu știu ce a făcut.

Eu mă așteptam la o reacție din partea conducerii PSD în care să-i atragă atenția Oanei Țoiu că, totuși, nu ea face politica întregului Guvern. De ce? Pentru că prin această prezență, Adrian Năstase și Viorica Dăncilă, au obținut în rândul pesediștilor un capital politic uriaș. Când ei, și mai ales Adrian Năstase, au încălzit relațiile comerciale cu China, au avut acceptul tuturor pesediștilor care sunt pentru o politică externă mai nuanțată. Ei nu sunt useriști. A venit, apoi, Marcel Ciolacu, (…) acum a venit Sorin Grindeanu și a userizat PSD-ul. Și am vrut să văd și eu ce zice Sorin Grindeanu”, a spus Ion Cristoiu.

Ion Cristoiu: „Este vreo diferență între el și Oana Țoiu?”

„Dacă citiți textul lui Sorin Grindeanu, veți înțelege de ce PSD-ul se duce direct, nici n-are nevoie de alai. Pentru că nu mai putem vorbi de o politică externă de tip PSD mai nuanțată. Nu înseamnă că trebuie să intre în alianță militară cu China. Mai diferită, mai deosebită. Și, iată, Sorin Grindeanu a spus (…) că «linia PSD e pro-europeană». Ce spui, marghioalo? (…) Și, apoi, zice: «dacă aș fi fost în locul lor, aș fi evitat asemenea situații». Păi, nu-l invita nimeni. (…) Apoi, a bătut câmpii. «E loc de relații mai strânse cu China. E loc de relații mai strânse cu SUA și e loc de relații și mai strânse cu Uniune Europeană». Ce legătură au astea? Înțelegeți de ce PSD-ul, sub conducerea lui Grindeanu, se duce…? Pentru că Grindeanu a userizat… Este vreo diferență între el și Oana Țoiu?”, a conchis Ion Cristoiu.

Autorul recomandă:

Prezența a doi foști premieri PSD la Parada de la Beijing – un fapt benefic pentru România

Mediafax
Năstase și Dăncilă au ajuns în poză prin niște rețele de influență, spune Sorin Șipoș, reprezentantul USR
Digi24
Elena Lasconi îl atacă pe Nicușor Dan: „După ce am avut 10 ani un dulap călător la Cotroceni, ne-am trezit cu o noptieră”
Cancan.ro
Maria Avram de la Insula Iubirii 2025 a vrut să se sinucidă când a văzut că a fost înșelată de soțul Marius
Prosport.ro
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie
Adevarul
Vacanță de coșmar la 5 stele. Pățania unei turiste românce a stârnit scandal pe internet: „Nu mai poți face nimic”
Mediafax
Dăncilă răspunde la atacul Oanei Țoiu: Aș vrea să o văd pe doamna Țoiu că interacționează cu lideri importanți
Click
Ce delicatese au avut în meniu invitații de la cina de 500 de euro cu Eric Roberts?! „Nu beau și nu consum carne” VIDEO! Mesaj de suflet pentru români!
Wowbiz
Doliu în lumea boxului! A murit Joe Bugner, fostul campion la categoria grea. Și-a dat ultima suflare la 75 de ani, la azil
Antena 3
Indignare mare după ce o turistă aflată pe litoral s-a uitat pe nota de plată și a văzut că a fost taxată pentru încărcarea telefonului
Digi24
Prima reacție a lui Adrian Năstase după ce s-a pozat, la Beijing, cu dictatorii lumii
Cancan.ro
Singura condiție în care Ilie Bolojan și-ar da demisia din funcție: 'Sper să găsim o soluție pentru că…
Ce se întâmplă doctore
Ce mai face Laura Andreșan! E cu totul altă femeie. Ce meserie practică acum! Mulți NU o mai recunosc deloc
observatornews.ro
Copilul electrocutat din Vaslui își ținea tatăl de mână. Și bărbatul a simțit curentul
StirileKanalD
Ascunzătoarea lui Emil Gânj, găsită de polițiști! Ucigașul și-a construit un „adăpost” sub pământ
KanalD
Un român a dispărut după ce a plecat cu mașina spre Italia! Gheorghe este de negăsit de aproape două săptămâni
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Chinezii au adus în România Geely Cityray - „Dacia Duster killer” – prețuri și dotări
Descopera.ro
Întrebare de cultură generală. Câte fusuri orare există în lume?
Capital.ro
Statul vrea bani de la români. Trebuie să achitați minim 500 de lei începând de vineri. Termenul final este 12 septembrie
Evz.ro
Trupa românească care a cucerit topurile, dar s-a destrămat cu scandal
A1
Detaliile picante din viața ei de cuplu pe care Maria i le-a spus lui Cătălin. „Când sărută...” Ce nu s-a difuzat la TV
Stirile Kanal D
NEWS ALERT. Bolojan a făcut anunțul
Kfetele
S-a descoperit locul în care Emil Gânj s-a ținut departe de polițiștii care sunt pe urmele lui, încă de când a săvârșit crima tragică! Acesta a intrat în pământ, la propriu
RadioImpuls
Ultimele pregătiri pentru concertul trupei SCORPIONS de la București! Ce condiții au pus membrii formației pentru a cânta în România? Organizatorii nu au voie să se abată de la cererile lor
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Vezi că diseară la 18:00 ne vedem la hotel! - Sunt soțul ei...
Descopera.ro
Iubire, scandal și libertate. D.H. Lawrence, scriitorul care a schimbat sexualitatea în literatură