„Reacția lui Sorin Grindeanu la Scandalul Beijing ne explică de ce PSD e în drum spre Cimitirul Politic”, precizează Ion Cristoiu. La cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul a comentat reacția președintelui interimar al Partidului Social Democrat la scandalul Beijing.

„După ce Oana Țoiu, ministra Afacerilor Externe, membră a Guvernului sprijinit de PSD, a avut o reacție isterică la prezența foștilor miniștri PSD, Adrian Năstase și Viorica Dăncilă, în tribună la parada militară de la Beijing, dând-o și pe proză. Că ea este și prozatoare. Vă imaginați, că aceștia de la USR sunt prozatori, ciobani, fizicieni, atomiști și trotinetiști, că ei se pricep la toate. Ea a reluat o teză a presei nepoțeilor lui Brucan, inclusiv a trustului, a companiei G4Media, care face parte din trustul Gândul, deci colegii noștri de trust, (…) și a apărut expresia «cot la cot cu Putin»”, a spus publicistul.

Ion Cristoiu: „Eu mă așteptam la o reacție din partea conducerii PSD”

„Zău, mă? Dar în Alaska, Donald Trump a fost umăr la umăr, în mașină, cu Putin. Adică Adrian Năstase și Viorica Dăncilă n-au voie să stea în aceeași tribună, pentru că e criminal și că noi, românii, suntem atașați valorilor transatlantice și Trump a avut voie. Nu numai că au stat cot la cot, au stat chiar umăr la umăr, în mașină.

În presa din România, când e slugă, lipsește logica. Sluga nu e logică, spune jupânul: «dă-i, mă, aluia cu făcălețul în cap». Tu, dacă ești bucătăreasă la boier, îi dai cu făcălețul în cap vizitiului, că nu știu ce a făcut.

Eu mă așteptam la o reacție din partea conducerii PSD în care să-i atragă atenția Oanei Țoiu că, totuși, nu ea face politica întregului Guvern. De ce? Pentru că prin această prezență, Adrian Năstase și Viorica Dăncilă, au obținut în rândul pesediștilor un capital politic uriaș. Când ei, și mai ales Adrian Năstase, au încălzit relațiile comerciale cu China, au avut acceptul tuturor pesediștilor care sunt pentru o politică externă mai nuanțată. Ei nu sunt useriști. A venit, apoi, Marcel Ciolacu, (…) acum a venit Sorin Grindeanu și a userizat PSD-ul. Și am vrut să văd și eu ce zice Sorin Grindeanu”, a spus Ion Cristoiu.

Ion Cristoiu: „Este vreo diferență între el și Oana Țoiu?”

„Dacă citiți textul lui Sorin Grindeanu, veți înțelege de ce PSD-ul se duce direct, nici n-are nevoie de alai. Pentru că nu mai putem vorbi de o politică externă de tip PSD mai nuanțată. Nu înseamnă că trebuie să intre în alianță militară cu China. Mai diferită, mai deosebită. Și, iată, Sorin Grindeanu a spus (…) că «linia PSD e pro-europeană». Ce spui, marghioalo? (…) Și, apoi, zice: «dacă aș fi fost în locul lor, aș fi evitat asemenea situații». Păi, nu-l invita nimeni. (…) Apoi, a bătut câmpii. «E loc de relații mai strânse cu China. E loc de relații mai strânse cu SUA și e loc de relații și mai strânse cu Uniune Europeană». Ce legătură au astea? Înțelegeți de ce PSD-ul, sub conducerea lui Grindeanu, se duce…? Pentru că Grindeanu a userizat… Este vreo diferență între el și Oana Țoiu?”, a conchis Ion Cristoiu.

Autorul recomandă:

Prezența a doi foști premieri PSD la Parada de la Beijing – un fapt benefic pentru România