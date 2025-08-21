Ora 10:00 | Putin bombardează Ucraina pentru a o prăbuși moral. Bolojan bombardează România. Tot pentru a o prăbuși moral

Ora 10:00. În „Pastila” de la această oră, publicistul Ion Cristoiu face o paralelă între situația din Ucraina și realitatea politică și administrativă românească. „Putin bombardează Ucraina pentru a o prăbuși moral. Bolojan bombardează România. Tot pentru a o prăbuși moral”, spune seniorul presei românești.

„Rusia a bombardat azi noapte localități din Ucraina, mult departe de linia frontului, de zona frontului, printre care și Liov. Este limpede că, prin aceasta, Rusia urmărește două obiective.

Primul, să arate Europei, lui Donald Trump, lumii că ea își vede de războiul ei și că aceste tratative de pace nu interesează decât în măsura în care câștigă războiul. Ea știe că pe teren se câștigă războiul și nu la tratativele de pace, astfel că titlurile neghioabe gen «Deși se desfășoară tratative de face, Rusia continuă bombardamentele» sunt expresia unei neînțelegeri a ce s-a întâmplat în istorie până acum.

În al doilea rând, prin aceste bombardamente, Rusia vizează terorizarea ucrainienilor, terorizare morală, nu este o noutate. În Al 2-lea Război Mondial, anglo-americanii au pisat Germania cu bombardamente și România, vezi 4 aprilie 1944, chiar dacă orașele respective din Germania sau Bucureștiul nu aveau nicio legătură cu linia frontului.

Era vorba de civili și s-a numit terorizarea morală, de exemplu, la noi, a poporului român, în așa fel încât românii să facă presiuni asupra puterii de la vremea respectivă într-o chemare să iasă din război. Până la urmă, în cazul nostru, la nemți nu a mers, că erau nemți, la noi, români fiind, și supuși învățăturii, scapă cine poate. Și la noi a mers pentru că s-a petrecut lovitura de stat de la 23 august 1944”.

„Corespondentul lui Putin, premierul Ilie Bolojan”

„Găsim o corespondentă a ceea ce face Vladimir Putin cu Ucraina, l-am găsit pe premierul Ilie Bolojan.

Premierul Ilie Borojan, de când a fost instalat premier, profitându-se de paralizia PSD-istă, o paralizie ivită dintr-o digestie grea a fripturilor, a ciolanelor pe care PSD-ul le-a făcut la guvernare, cum să spun, le înfulecă de dimineață până seara.

De când a fost desemnat premier, Ilie Bolojan nu face altceva decât terorizează poporul român. În fiecare zi, el lansează o nouă măsură menită să-i îngrozească pe români. Ieri, a anunțat o ordonanță de urgență că nu se mai cumulează pensia cu salariile și asta a provocat groază în rândul cadrelor didactice”.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Bolojan merge în Republica Moldova. „Discuțiile se vor axa pe aspecte legate de integrarea europeană a Republicii Moldova”

Ora 11:00 | Donald Trump vrea să scoată America din Război fără a risca acuzația că lasă Ucraina pe mâna Rusiei

Ora 14:00 | Washington: Cumplita umilire a Europei

Ora 14:00 | Irinel Columbeanu joacă din nou într-un reality show. Sub numele de Nicușor Dan