Ora 15:00 | Banii obținuți din stoparea construcțiilor în România sunt dați pentru Campania electorală a Maiei Sandu

20 aug. 2025, 15:03, Pastila lui Cristoiu
La cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a precizat că sumele obținute din stoparea construcțiilor în România sunt dați pentru campania electorală a Maiei Sandu.

„Printr-o Ordonanță de Urgență inițiată și sprijinită de Dragoș Pîslaru, omul lui Dacian Cioloș în Guvern, și când spui Dacian Cioloș spui omul lui Emmanuel Macron, nici domnia sa nu neagă. Adică reprezentantul, trimisul special al lui Emmanuel Macron, în România, care este Dacian Cioloș. Printr-o Ordonanță de Urgență a Guvernului, aprobată de Guvernul din care face parte și PSD, s-au stopat marea majoritate a lucrărilor de construcții – drumuri, școli, spitale, autostrăzi”, a spus Ion Cristoiu.

Ion Cristoiu: „Prin Ordonanța de Urgență de ieri, se oprește această revenire a României la a construi”

„Este o catastrofă. Inclusiv pentru moralul românilor, deoarece guvernările Ciucă și Marcel Ciolacu, sub influența PSD a lui Marcel Ciolacu, au avansat în România realitatea construcțiilor, după 32 – 33 de ani de neconstrucții. După 1990, România nu a mai construit, pentru că s-a acordat foarte multă atenție consumului.

Desigur, nostalgia după Ceaușescu vine și din faptul că în perioada lui s-au construit metrou, clădiri, blocuri. Prin Ordonanța de Urgență de ieri, sigur că unele vor mai continua, se oprește această revenire a României la a construi, a face. Este o lovitură cumplită dată și românilor. (…) A venit Ilie Bolojan și a zis: «domne, nu mai sunt bani». Un dezastru. A construi înseamnă a construi pentru viitor. Rămâne. Iată că avem aici o știre, și anume că Ilie Bolojan efectuează, la sfârșitul acestei săptămâni, o vizită oficială la Chișinău, pe data de 23 august. Prima deplasare, la Chișinău, a lui Bolojan în calitate de ministru. Ne spune că agenda discuțiilor include proiecte comune în toate domeniile de interes bilateral, cu accent pe sute de proiecte finanțate de România prin intermediul fondurilor nerambursabile, modernizarea școlilor, grădinițelor, drumurilor locale și a altor obiective din Republica Moldova”, a spus publicistul.

