Pastila lui Cristoiu, ora 14:00: O nouă lovitură dată românului simplu: Taxa pe coletele de la Temu!

„Ministrul Finanțelor a ținut ceva ce s-ar putea numi conferință de presă deoarece am văzut și persoana inconfundabilă a purtătoarei de cuvânt, Ioana Ene Dogioiu, fosta jurnalistă care după ce va încasa niște parale, probabil că se va întoarce în presă și ne va da lecții cât de ticăloși suntem și cât de pură fecioară morală-tefelistă este ea.

Eu, din 1990, n-am fost nici măcar 30 de minute angajat la stat, n-am avut afaceri cu statul și sunt sătul până-n gât de deontologi care mi-au dat lecții de 30 de ani cum să fac presă. Dacă tu ești marea jurnalistă care critică puterea, nu te angajezi ca purtător de cuvânt! Bă, eu vreau să rămân jurnalistă!

Așa cum au făcut toți deontologii, se va întoarce și ne va da lecții. Nu-i vor spune că până mai ieri era cu PUTEREA.

N-am reușit să urmăresc până la capăt ce a spus domnul Nazare. N-am firmă, n-am companie, nu mă interesează. Sunt însă convins că a mai anunțat un val de nenorociri din cadrul acestui asalt fără precedent în istoria României asupra cetățeanului (de la fanarioți încoace). Avem toate instituțiile regimului Nicușor Dan care au pornit un asalt asupra cetățeanului să-l jefuiască, până la piele. Ba chiar îi iau și pielea. Nu cunosc un moment în istorie în care fiecare ministru anunță un nou val de tăiere.

Eu însămi am tresărit o măsură – și anume, anunțată cu pam-pam- coletele extracomunicare de 150 de euro vor fi taxate cu niște bani, 25 de lei, fiecare colet, pe care îi ia statul. Vizează coletele Temu. Eu sunt cumpărător de Temu. M-am dus odată să iau de la poștă un colet și am văzut că și poștărița și cine mai erau acolo erau TEMUIȘTI. Nazare, Nicușor, Bolojan nu știu, probabil că primesc pachete de la Paris.

Chinezii au creat o industrie a lucrurilor utile. Dispozitiv de lichid în care pui ochelari. Iefitini. Și când deschizi Temu, găsești orice. Vrei pix care cântă, iei pix care cântă. De ce cumpără românii și europenii de pe Temu? Că găsesc obiecte ieftine și utile pe Temu și care nu găsesc pe Amazon.

Ce mă fascinează Nazare nenea ăsta – cică în felul ăsta vom dezvolta industria autohtonă. Care mai e mă industria autohtonă? Ce produce România să concureze cu Temu? NIMIC! Produce imagini, e-mail, consultanță politică și cumetrii. Această măsură lovește tot cetățeanul care cumpără de pe Temu. Încă un moment în care cetățeanului i se mai ia o bucată de piele în cadrul acestei exploatări fanariote”, a spus Ion Cristoiu în jurnalul „Pastila lui Cristoiu”.

