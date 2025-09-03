Prezența a doi foști premieri PSD la Parada de la Beijing – un fapt benefic pentru România

La cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a făcut precizări legate de prezența a doi foști premieri PSD la Parada de la Beijing. Adrian Năstase și Viorica Dăncilă au fost invitați la acest eveniment, în China, pentru aniversarea înfrângerii fascismului japonez.

„Adrian Năstase și Viorica Dăncilă, foști premieri PSD, au fost invitați de China să participe la uriașa, incredibila paradă organizată de conducerea Chinei pentru aniversarea înfrângerii fascismului japonez. Putem spune că, din punctul de vedere al Chinei, s-a aniversat un moment cu care și vestul colectiv, America, trebuie să fie de acord.

Pentru că, dacă nu mă înșel eu, împotriva Japoniei fasciste a luptat America. Până la urmă, China a făcut parte dintr-o coaliție cu America și, la vremea respectivă, cu Uniunea Sovietică și cu Anglia. Sigur, în partea ailaltă era Germania”, a precizat Ion Cristoiu.

Ion Cristoiu: „Invitarea celor doi mi s-a părut un gest de mare curtoazie și de mare amiciție pentru poporul român”

„Acum, Germania e în coaliție cu America. Deci, am vrut să arăt că acest moment este un moment, ca să spun așa în termeni useriști, progresist. Adică, internaționalist. Până la urmă, nu s-a aniversat victoria asupra Americii, nici asupra Angliei, nici asupra României, ci asupra partenerului de coaliție al Germaniei fasciste. Și anume, Japonia fascistă care a fost în război cu SUA.

SUA a intrat în al Doilea Război Mondial, în principal, luptându-se cu Japonia. Mie, invitarea celor doi, mi s-a părut un gest de mare curtoazie și de mare amiciție pentru poporul român, pentru că pe vremea lui Ceaușescu și după un timp, noi am avut o relație foarte bună cu China”, a continuat Ion Cristoiu.

Ion Cristoiu: „Faptul că cei 2 au acceptat ne amintește de PSD-ul de pe vremuri, PSD-ul care câștiga toate alegerile”

„Indiferent de rânduirea socială, de alianțele Chinei, noi am avut această tradiție după vremea lui Ceaușescu și ar fi fost bine ca România de azi, fără să intre în alianțe cu China, să păstreze relații cât de cât normale. România lui Nicușor Dan, a acestui robot pe care sistemul nu reușește să îl updateze, pentru că el are 2 chestiuni, dacă ați observat. Politica externă a lui Nicușor Dan și a Oanei Țoiu, iată fac și un cuplu, se reduce la două chestii: să ajutăm Ucraina până la capăt, eventual să trimitem și trupe, și să ajutăm Moldova, chiar dacă noi murim de foame. Deci, atât. Nimeni nu spune că trebuie să fie o politică externă în genul celei maghiare sau slovace. Eu cred că Bruxelles-ul ne-ar da voie, să avem și noi, cât de cât, relații normale, poate relații comerciale cu una dintre cele mai mari puteri economice ale lumii care este China. Faptul că cei 2 au acceptat ne amintește de PSD-ul de pe vremuri, PSD-ul care câștiga toate alegerile. Am văzut că la aceasta, și sub influența nepoțeilor lui Brucan din presă, printre care se numără și colegii noștri de trust, Cristian Pantazi și Dan Tapalagă și Petru Clej… Oana Țoiu a avut o reacție isterică. Mai avea un pic și am crezut că se rostogolește pe jos, își rupe părul. Au vorbit că nu reprezintă România, că ce căuta alături de Putin, care Putin bombardează comunitățile românești. Mă rog, texte isterice useriste. Însă ea a vorbit în numele Ministerului Afacerilor Externe, care face parte din Guvernul României. Guvern care depinde fundamental de PSD. Și, atunci, ne întrebăm și noi… iată avem un contrast între 2 foști miniștri PSD, care sunt invitați de China, și actuala conducere a PSD. Și, din această cauză, Partidul Social Democrat se îndreaptă direct spre mormânt. Acum, până la urmă, Oana Țoiu a vorbit și în numele coaliției, deci, așadar, Ministerul Afacerilor Externe a condamnat 2 foști miniștri PSD. Și… PSD-ul nu reacționează?”, a conchis Ion Cristoiu.

Autorul recomandă:

Nouă răscrăcărare postdecembristă a PSD

Președinta Comisiei Europene face o vizită militară la Constanța pe post de Feldmareșal al UE

Ajutorul militar pentru Ucraina e din taxele și impozitele noastre. De ce e ținut secret?

O diversiune de compromitere a Suveranismului autentic: „Nicușor Dan – suveranist”

Nici Nicușor Dan, nici partidele Coaliției n-au suflat o vorbă în campanie despre Măsurile de austeritate!

Incredibil! Discursul lui Nicușor Dan a fost un dezastru!

În politica externă, președintele României e Oana Țoiu, nu Nicușor Dan