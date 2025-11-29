Curtea Constituțională a României (CCR) a decis, pe 28 noiembrie 2024, renumărarea voturilor înregistrate în data de 24 noiembrie, atunci când românii au mers la secțiile de votare pentru a-și alege președintele. Primul tur al alegerilor prezidențiale a oferit o surpriză de proporții – Călin Georgescu, candidat independent, a obținut prima poziție, fiind urmat de Elena Lasconi, din partea USR. Ulterior, evenimentele s-au precipitat, iar campania electorală desfășurată de Georgescu în mediul online – cu accent pe TikTok – a fost pusă sub semnul întrebării.

Președintele Klaus Iohannis a convocat o ședință a Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT) în data de 28 noiembrie și au apărut în scenariu „atacuri cibernetice” împotriva României, care ar fi influențat alegerile. Un deget acuzator a fost îndreptat către Federația Rusă.

Inițial, Iohannis declarase că serviciile secrete nu l-au informat în legetură cu eventuale probleme în timpul procesului de vot.

Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS), după ședința CSAT, a negat existența unor vulnerabilități informatice care să fi afectat votul românilor.

ai primului tur al alegerilor prezidențiale s-au „contrat” în declarații, în această perioadă, rezultatele oficiale au provocat un șoc în România, iar Marcel Ciolacu a demisionat de la șefia PSD. (mai multe detalii În toată această atmosferă tensionată, românii se pregăteau și pentru alegerile parlamentare, programate pentru data de 1 decembrie 2024.

În ziua de 29 noiembrie 2024 a început, în diaspora, votul pentru alegerile parlamentare.

Potrivit calendarului electoral, ziua de 29 noiembrie 2024 reprezenta termenul limită până la care trebuiau confirmate numele celor doi candidați care au intrat în turul doi al alegerilor prezidențiale.

29 noiembrie 2024. CCR amână pronunțarea în cazul contestației depuse de Terheș

Curtea Constituțională a României (CCR) a continuat analizarea contestației depuse de candidatul Cristian Terheș (PNCR). Acesta ceruse anularea rezultatelor primului tur al alegerilor prezidențiale din 24 noiembrie.

CCR a amânat și confirmarea/validarea rezultatului alegerilor pentru funcția de Președinte al României în cadrul primului tur de scrutin din data de 24 noiembrie 2024

Şedinţa a început la ora 14:00, în data de 29 noiembrie 2024, iar judecătorii au decis să amâne pronunțarea pentru data de 2 decembrie.

„În ziua de 29 noiembrie 2024, Plenul Curții Constituționale, având în vedere că urmează să fie înaintate de către Biroul Electoral Central rezultatele reverificării și renumărării buletinelor de vot cuprinzând voturile valabil exprimate și cele nule la alegerile pentru funcția de Președinte al României din data de 24 noiembrie 2024, a decis să amâne cauzele pentru data de 2 decembrie 2024, ora 17:00:

Cererea de anulare a alegerilor pentru funcția de Președinte al României în cadrul primului tur de scrutin din data de 24 noiembrie 2024, formulată de Cristian Vasile Terheș (Dosar nr.3671F/2024);

(Dosar nr.3671F/2024); Confirmarea/validarea rezultatului alegerilor pentru funcția de Președinte al României în cadrul primului tur de scrutin din data de 24 noiembrie 2024 ( Dosarul nr.3670F/2024)”, transmitea CCR.

29 noiembrie 2024. USR acuză BEC de blocarea accesului partidelor la informații privind renumărarea voturilor

Reprezentanții Uniunii Salvați România (USR) au criticat Biroul Electoral Central (BEC) pentru că ar fi limitat accesul partidelor politice la informații legate de procesul de renumărare a voturilor, invocând confidențialitatea.

„BEC tocmai a trimis o circulară prin care precizează că reprezentanții din BEJ nu pot să ne trimită detalii de la renumărare că sunt confidențiale”, a transmis USR prin intermediul unui comunicat.

Potrivit circularei, BEC a subliniat obligația de a păstra cu strictețe confidențialitatea datelor din procesele-verbale privind rezultatele renumărării voturilor valabil exprimate și voturilor nule.

Documentele trebuiau transmise către BEC până în data 1 decembrie, ora 22:00, în condiții stricte de securitate.

29 noiembrie 2024. Marcel Ciolacu anunță că se va retrage din cursa pentru Cotroceni dacă alegerile vor fi reluate

Chiar în ziua care judecătorii CCR ar fi trebuit să se pronunțe pe contestația depusă de Cristian Terheș, Marcel Ciolacu – premier al României – a avertizat că democrația, în România, se află în pericol.

„Este un moment foarte dificil în ceea ce privește demersul democratic”, a spus Marcel Ciolacu. „Nu fac legea, eu nu fac declarații pe scenarii. În acest moment, sunt doi candidați. Este o renumărare în curs. Și așteptăm”, a mai spus Ciolacu.

Acesta a mai transmis, de la sediul PSD, că se va retrage din cursa pentru Cotroceni, dacă CCR va decide reluarea alegerilor pentru funcția supremă în stat.

29 noiembrie 2024. George Simion nu vrea reluarea alegerilor și o etichetează pe Lasconi drept „fata Leana”

George Simion, liderul AUR, a punctat că numărătoarea voturilor, după primul tur al alegerilor prezidențiale, a fost corectă. În acest context, Alianța pentru Unirea Românilor s-a declarat împotriva reluării alegerilor.

„Nu s-a comis nicio fraudă. În multe secții s-au numărat voturile de două sau de trei ori. Colegii mei au fost acolo, nu s-a comis absolut nicio fraudă. Iar, vor să mintă poporul cu televizorul sau Coldea cu alți băieți. Vor să o sprijine pe fața Leana”, spunea George Simion.

Mai mult, George Simion s-a angajat să „păzească” toate voturile lui Călin Georgescu.

„O să păzim toate voturile suveraniste, toate voturile pentru Călin Georgescu, prin cei 19.000 de oameni pe care îi avem în secții și vom răspunde corect și vom răspunde și în fața lui Dumnezeu dacă vreo fraudă are loc”, a avertizat liderul AUR în data de 29 noiembrie 2024.

29 noiembrie 2024. Elena Lasconi: „Renumărarea voturilor ar fi o încălcare gravă a democrației”

Elena Lasconi (USR), clasată pe poziția a doua după primul tur al alegerilor prezidențiale care s-au desfășurat în data de 24 noiembrie 2024, a declarat că decizia CCR de renumărarea a voturilor reprezintă „o încălcare a democrației” și „un atentat la siguranța națională”.

Lasconi mai avertiza că România ar putea fi destabilizată și a punctat că – din punctul său de vedere – turul întâi al alegerilor prezidențiale s-a desfășurat „corect”.

„Este un abuz și o încălcare gravă a democrației. Este a doua oară, este episodul doi, după ce au scos un candidat din cursa pentru prezidențiale. Asta se întâmplă pentru că ei sunt reprezentanții politicienilor corupți din sistemul corupt până în măduva oaselor.

Au luat această decizie pentru că sunt disperați, au văzut că au pierdut și încearcă să mai facă ceva. Dar eu consider că este un atentat la siguranța națională ce au făcut, pentru că destabilizează țara și, deja, există o mare parte din țară care este mânată de ură, pentru că, până acum, politicienii nu și-au făcut treaba. Nu știu cum se va putea număra. Eu cred că am asistat la cele mai corecte alegeri din aceste 35 de ani”, spunea Elena Lasconi.

