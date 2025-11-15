Prima pagină » Știri politice » Ion Cristoiu: Nicușor Dan ar trebui să exemplifice Războiul hibrid dus de Rusia împotriva României prin protestele USR-iste împotriva ÎCCJ

Ion Cristoiu: Nicușor Dan ar trebui să exemplifice Războiul hibrid dus de Rusia împotriva României prin protestele USR-iste împotriva ÎCCJ

15 nov. 2025, 11:22, Știri politice

În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a discutat despre protestele USR-iste împotriva ÎCCJ care au avut loc în cursul zilei de vineri, 14 noiembrie 2025. Publicistul a menționat că președintele României „ar trebui să exemplifice Războiul hibrid dus de Rusia” împotriva țării prin intermediul protestelor de ieri.

„Ziua de vineri, 14 noiembrie 2025, a adus cu sine o premieră în istoria democrației din România. Mai multe ONG-uri aflat sub evidenta influență a unui partid de guvernământ, USR, au organizat o demonstrație de protest în fața sediului Înaltei Curți de Casație și Justiție, acuzând completele acestei Înalte Curți de sentințe favorabile corupților. Premiera constă în contestarea în stradă a unor decizii ale Justiției, și nu ale unei oarecare justiții. (…) În jurnalul meu video de vineri seara am semnalat aberațiile fără margini ale acestei inițiative. Repet, sub directa influență a USR, un partid care nu încetează să lanseze premiere de când în fruntea țării a ajuns un USR-ist notoriu, Nicușor Dan”, a spus Ion Cristoiu.

Citește și

POLITICĂ Bolojan vrea să interzică cumulul pensiei cu salariul, ca parte din Pachetul 3 de reforme. Câți oameni ar putea fi afectați – SURSE
17:03
Bolojan vrea să interzică cumulul pensiei cu salariul, ca parte din Pachetul 3 de reforme. Câți oameni ar putea fi afectați – SURSE
POLITICĂ Bolojan anunță un nou val de concedieri: 10% din administrația centrală. „Toate domeniile trebuie să fie parte a acestui efort”, declară premierul
16:39
Bolojan anunță un nou val de concedieri: 10% din administrația centrală. „Toate domeniile trebuie să fie parte a acestui efort”, declară premierul
VIDEO Anca Alexandrescu și-a depus OFICIAL candidatura pentru Primăria Capitalei
16:06
Anca Alexandrescu și-a depus OFICIAL candidatura pentru Primăria Capitalei
JUSTIȚIE Bolojan face o nouă lege a pensiilor magistraților. Fost judecător CSM: Premierul se pregătește iarăși să saboteze pensiile magistraților
15:18
Bolojan face o nouă lege a pensiilor magistraților. Fost judecător CSM: Premierul se pregătește iarăși să saboteze pensiile magistraților
POLITICĂ Adriana Săftoiu a fost nominalizată, în urmă cu puțin timp, de Ilie Bolojan pentru funcția de director TVR. Propunerea a fost făcută în cadrul unei ședințe PNL în desfășurare
14:27
Adriana Săftoiu a fost nominalizată, în urmă cu puțin timp, de Ilie Bolojan pentru funcția de director TVR. Propunerea a fost făcută în cadrul unei ședințe PNL în desfășurare
POLITICĂ CTP îl critică pe Nicușor Dan pentru poziționarea de partea magistraților, pentru numirea “urmăritului penal” Vlad Voiculescu și pentru “deconspirarea” lui Calin Georgescu: o nouă matematică prezidențială pe care nu o înteleg
13:33
CTP îl critică pe Nicușor Dan pentru poziționarea de partea magistraților, pentru numirea “urmăritului penal” Vlad Voiculescu și pentru “deconspirarea” lui Calin Georgescu: o nouă matematică prezidențială pe care nu o înteleg
Mediafax
Postul Crăciunului a început pentru credincioșii ortococși. Zilele cu dezlegare la pește din următoarea perioadă
Digi24
Medic ATI, despre cazul fetiței moarte la dentist: Avea risc anestezic ridicat. Mai trebuie să lucrăm la pregătirea personalului
Cancan.ro
A venit prima decizie în cazul fetiței de 2 ani, care s-a stins la stomatolog. Filmul morții Sarei
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, o nouă serie de fotografii mai mult decât îndrăznețe: „Ești păcatul meu”
Adevarul
Cum era Ceaușescu să provoace un război cu URSS. Istoria secretă a unor planuri de invazie
Mediafax
Ce mâncăm în Postul Crăciunului pentru a fi sănătoși
Click
Mariana Moculescu, revoltă maximă! Nu a fost lăsată să intre la priveghi! Mesaj dur pentru Alexandra Velniciuc „Nu înțeleg cine stă în spatele acestor decizii”
Digi24
Fără Rubicon, rușii „nu puteau intra în oraș”: Cum a reușit o unitate de elită a armatei ruse să întoarcă soarta bătăliei din Pokrovsk
Cancan.ro
Ce a apărut la căpătâiul lui Horia Moculescu? Momentul în care s-au emoționat toți 🥺
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Nadia Comăneci în costum de baie. La 64 de ani, „zeița de la Montreal” are o siluetă bine definită
Ciao.ro
Nimeni nu e fără de păcat! Vedetele din România care ţin postul Crăciunului pentru iertare
Promotor.ro
Super-oferte de Black Friday la autoturisme! Modele premium și de familie, disponibile cu prețuri speciale în noiembrie
Descopera.ro
Fuziune imposibilă detectată în Univers!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Iepurașul la restaurant: – Aveți mici de cal?
Descopera.ro
Premieră în astronomie: Forma unică a unei explozii stelare, dezvăluită cu Telescopul Foarte Mare de la ESO
CINEMA Sony lucrează la un film despre jucăriile Labubu, cu potențial de a deveni o franciză
11:25
Sony lucrează la un film despre jucăriile Labubu, cu potențial de a deveni o franciză
EXTERNE Trump spune că va da în judecată BBC, după scandalul Panorama. Președintele american cere despăgubiri de până la 5 miliarde de dolari
11:23
Trump spune că va da în judecată BBC, după scandalul Panorama. Președintele american cere despăgubiri de până la 5 miliarde de dolari
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Nu a fost nevoie să faci un desen românilor ca să înțeleagă faptul că Rusia reprezintă o AMENINȚARE”
11:00
Dan Dungaciu: „Nu a fost nevoie să faci un desen românilor ca să înțeleagă faptul că Rusia reprezintă o AMENINȚARE”
ACTUALITATE Liviu Dragnea: „În condițiile în care nu avem o confruntare cu RUSIA, n-ai cum să zici că ducem un război hibrid de 10 ani”
11:00
Liviu Dragnea: „În condițiile în care nu avem o confruntare cu RUSIA, n-ai cum să zici că ducem un război hibrid de 10 ani”
FINANCIAR Criza Lukoil, analizată de experți: Risc de haos la pompă și prețuri mai mari cu 20%
10:55
Criza Lukoil, analizată de experți: Risc de haos la pompă și prețuri mai mari cu 20%
Gândul de Vreme Inversiunea termică, fenomenul care cuprinde România. Prognoza meteorologilor ANM pentru următoarele zile, în exclusivitate pentru Gândul
10:46
Inversiunea termică, fenomenul care cuprinde România. Prognoza meteorologilor ANM pentru următoarele zile, în exclusivitate pentru Gândul