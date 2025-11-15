Ion Cristoiu: Nicușor Dan ar trebui să exemplifice Războiul hibrid dus de Rusia împotriva României prin protestele USR-iste împotriva ÎCCJ

În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a discutat despre protestele USR-iste împotriva ÎCCJ care au avut loc în cursul zilei de vineri, 14 noiembrie 2025. Publicistul a menționat că președintele României „ar trebui să exemplifice Războiul hibrid dus de Rusia” împotriva țării prin intermediul protestelor de ieri.

„Ziua de vineri, 14 noiembrie 2025, a adus cu sine o premieră în istoria democrației din România. Mai multe ONG-uri aflat sub evidenta influență a unui partid de guvernământ, USR, au organizat o demonstrație de protest în fața sediului Înaltei Curți de Casație și Justiție, acuzând completele acestei Înalte Curți de sentințe favorabile corupților. Premiera constă în contestarea în stradă a unor decizii ale Justiției, și nu ale unei oarecare justiții. (…) În jurnalul meu video de vineri seara am semnalat aberațiile fără margini ale acestei inițiative. Repet, sub directa influență a USR, un partid care nu încetează să lanseze premiere de când în fruntea țării a ajuns un USR-ist notoriu, Nicușor Dan”, a spus Ion Cristoiu.