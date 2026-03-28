Alexandr Lukașenko – președintele Belarusului – este dispus să facă sacrificii mari pentru o invitație la Mar-a-Lago sau la Casa Albă. De asemenea, știe că timpul se scurge. Trebuie să „stoarcă” din ce în ce mai mult de la administrația SUA înainte ca alegerile pentru Congres din noiembrie să-l lase pe Trump paralizat sau distras.

După toate indiciile, relația dintre Trump și Lukașenko este încă puternică.

Statele Unite relaxează din nou sancțiunile împotriva Belarusului

În schimb, Minsk a eliberat încă 250 de prizonieri politici, permițându-le majorității să rămână în țară pentru prima dată.

Acum apare o perspectivă și mai atrăgătoare pentru liderul belarus Alexander Lukașenko.

Pot fi ridicate majoritatea sancțiunilor americane și poate avea loc întâlnire față în față cu președintele Donald Trump în America.

„Atâta timp cât nicio forță majoră externă nu închide fereastra de oportunitate pentru diplomație, Minsk este pregătit să-și schimbe liniile roșii. Și o face mai repede decât se așteptau mulți”, notează Artyom Shraibman – specialist în științe politice din Belarus – într-o analiză publicată de Carnegie Endowment for International Peace.

„Îl copleșește pe Trump cu complimente”

În ultimul an, dialogul din ce în ce mai intens dintre Minsk și Washington a căpătat un aer preconceput. La fiecare două sau trei luni, Lukașenko îl primește cu căldură pe trimisul special al lui Trump și fostul său avocat, John Cole. Îl primește și pe Christopher Smith, persoana de contact a Departamentului de Stat pentru Belarus.

„Îl copleșește pe Trump cu complimente. Își oferă serviciile de mediator în numeroasele crize externe ale lui Trump (nu că aceste servicii ar fi la mare căutare).

Mai târziu, liderul belarus eliberează o serie de prizonieri politici. Cole anunță că vor fi ridicate noi sancțiuni. Repetați procesul la fiecare câteva luni.

Cu toate acestea, domeniul de aplicare al concesiilor reciproce se extinde treptat. Obiectivele sunt articulate cu o claritate din ce în ce mai mare.

Ultima vizită a produs anunțuri despre o posibilă întâlnire între Lukașenko și Trump în Statele Unite. Pregătirile pentru redeschiderea ambasadelor sunt, de asemenea, în curs de desfășurare.

Ambasadorul SUA s-ar putea întoarce la Minsk pentru prima dată în optsprezece ani”, mai scrie Artyom Shraibman.

Statele Unite vor ridica 80% din sancțiunile împotriva Minskului?

Cole a adăugat că deținuții politici rămași (aproximativ 900 de persoane) trebuie eliberați în acest an.

„Statele Unite vor ridica 80% din sancțiunile împotriva Minskului (n.red. – dacă deținuții politici sunt eliberați).

Acest lucru sugerează că restul de 20% sunt sancțiuni comune cu Rusia .

. Au fost impuse pentru a pedepsi Belarusul pentru rolul său în războiul Rusiei împotriva Ucrainei și, prin urmare, excluse.

Lukașenko a anunțat că este deschis unei „mari înțelegeri” cu Washingtonul. S-a referit, probabil la acest schimb de prizonieri pentru sancțiuni.

Dialogul cu Minsk rămâne cea mai productivă cale a eforturilor diplomatice ale SUA în Europa de Est. Nu este surprinzător faptul că alte țări au intervenit cu propriile solicitări.

Aliații europeni ai Washingtonului cer Statelor Unite să asigure eliberarea cetățenilor lor din închisorile din Belarus.

Melania Trump lucrează prin intermediul lui Lukașenko pentru a determina Kremlinul să repatrieze copiii ucraineni.

Iar Vilnius, cu ajutorul lui Cole, recuperează sute de camioane lituaniene reținute în Belarus.

Pentru Lukașenko însuși, o întâlnire cu Trump ar fi mai mult decât o victorie simbolică. Ar fi o oportunitate de a demonstra cât de utilă ar putea fi Belarusul pentru Statele Unite.

Trump are o slăbiciune pentru lingușire și afaceri profitabile. Dar își arată și disprețul său comun față de elitele europene liberale. Iar speranța lui Lukașenko nu este complet nefondată”, continuă Artyom Shraibman.

„Regimul lui Lukașenko are o mulțime de modalități de a pedepsi disidenții”

Negocierile cu Statele Unite au demonstrat că Lukașenko poate fi mai flexibil decât se așteptau mulți. Puțini credeau că reprezentanții protestelor antiguvernamentale din 2020 – Serghei Tikhanovsky, Viktar Babaryka și Maria Kalesnikava – vor fi printre primii prizonieri politici eliberați sau că Lukașenko va renunța la deportarea lor. Totuși, exact asta s-a întâmplat.

„Următorul moment critic este arestarea noilor prizonieri politici. Opoziția belarusă subliniază pe bună dreptate că Lukașenko a transformat comerțul cu libertatea oamenilor într-o afacere și nu duce niciodată lipsă de stocuri.

În ciuda sutelor de grațieri și eliberări, numărul total de prizonieri politici a rămas între 1.100 și 1.300 timp de mai mulți ani, chiar până la cea mai recentă vizită a americanilor.

Înainte ca John Cole să ridice problema în timpul ultimelor sale discuții cu Lukașenko, se credea că încetarea arestărilor nu mai era posibilă sub Lukașenko.

Mai ales dacă avem în vedere represiunea intensificată după protestele din 2020. Situația nu mai pare atât de clară.

Regimul lui Lukașenko are o mulțime de modalități de a pedepsi disidenții fără a extinde lista prizonierilor politici.

Scenariul merge de la intimidare și amenzi până la arestări administrative.

Prin urmare, dacă Minsk este suficient de motivat, poate și probabil va ușura represiunea.

Nu este clar cât va dura acest lucru. După ce obține ceea ce își dorește de la SUA, Lukașenko s-ar putea întoarce la vechile sale obiceiuri. Asta dacă administrația Trump se schimbă sau devine distrasă. Și dacă UE nu arată niciun interes pentru dialog”, explică Artyom Shraibman.

„Imediat după ce americanii trec pe acolo, Lukașenko îl sună pe Putin”

Lukașenko continuă să joace o poziție intransigentă pentru susținătorii săi. Insistă că discuțiile sale cu americanii sunt despre geopolitică și afaceri, nu despre prizonieri politici.

În realitate, consideră Shraibman, liniile roșii ale Minskului se schimbă. Washingtonul intenționează să le împingă și mai departe.

„Lukașenko este dispus să facă sacrificii mari pentru o invitație la Mar-a-Lago sau la Casa Albă. Înțelege că ceasul ticăie. Trebuie să stoarcă mai mult de la administrația Trump, înainte de alegerile pentru Congres din noiembrie. Trump ar putea fi «paralizat» sau distras de la experimentele sale de politică externă.

Există însă o muscă destul de mare în unt: Rusia. Belarus este dependentă de Moscova. Manevrele sale de politică externă sunt posibile doar în măsura în care Moscova privește în altă parte sau își vede propriul interes în ele.

Atât Minskul, cât și Washingtonul știu acest lucru și sunt atenți să nu provoace ursul.

SUA nu îi cer lui Lukașenko să se distanțeze de Rusia. Nici nu critică rolul Minskului în război – principalul său păcat în ochii Europei.

Lukașenko încearcă să-și plaseze contactele cu Washingtonul în cadrul dialogului SUA-Rusia, pentru a arăta că ajută Moscova.

Imediat după ce americanii trec pe acolo, Lukașenko îl sună pe Putin.

Putin intenționează să exploateze același potențial la Trump pe care îl urmărește Lukașenko – cel de negociator și perturbator global. Acest lucru îi oferă lui Lukașenko un alibi. El și Rusia sunt sincronizați, împingând Statele Unite în aceeași direcție”, mai scrie Artyom Shraibman.

„Ceasul se scurge la Washington”

Dar Belarusul încă nu este în siguranță.

„Între 9 și 15 februarie, mai întâi SVR și apoi Ministerul de Externe au transmis că Occidentul dorește să incite o nouă lovitură de stat în Belarus. Au mai precizat că Lukașenko ar trebui să fie vigilent în relațiile sale cu Statele Unite.

Aceasta ar fi putut fi o reacție la invitația lui Lukașenko la summitul Consiliului pentru Pace, condus de Trump la Washington – la care Rusia nu a participat – sau, pur și simplu, o măsură preventivă.

În orice caz, Lukașenko nu a zburat la Washington, invocând dificultăți logistice și un program încărcat.

Dar s-a întâlnit cu ultranaționalistul rus și secretarul de stat al Uniunii, Serghei Glaziev. Și l-a asigurat că Belarus nu va/nu poate merge nicăieri.

Paradoxal, anxietatea Rusiei îi dă lui Lukașenko motive să acționeze nu doar cu prudență, ci și rapid.

Ceasul se scurge la Washington. Trump ar putea pierde ceea ce i-a mai rămas din interesul pentru regiune sau autoritatea sa deplină, precum și la Moscova.

Dacă Kremlinul decide că administrația Trump și-a depășit utilitatea, biletul lui Lukașenko către Florida s-ar putea transforma în fum”, încheie Artyom Shraibman analiza publicată de Carnegie Endowment for International Peace.

