17 nov. 2025, 19:50, Actualitate
Chef Cătălin Scărlătescu

Postul Crăciunului începe, în fiecare an, pe 15 noiembrie și pentru credincioși această perioadă reprezintă o provocare în găsirea de noi preparate care să respecte restricțiile alimentare. În acest context, chef Cătălin Scărlătescu propune o rețetă delicioasă de paste, sănătoasă și simplu de făcut pentru toți cei care țin sau urmează să țină câteva zile din acest post, notează B1 TV.

Ingrediente:

  • 1 kilogram de paste scurte;
  • busuioc proaspăt;
  • rucola;
  • ulei de măsline;
  • muguri de pin.
  • Opțional: sare și piper.

Cum se prepară rețeta de post propusă de chef Cătălin Scărlătescu

Se pun pastele la fiert, timp în care busuiocul și rucola se toacă cu ajutorul unui blender, apoi se adaugă uleiul de măsline și se mai amestecă până ingredientele se transformă într-un sos omogen.

O parte din mugurii de pin se prăjesc și se adaugă în sos, iar cealaltă parte se va pune abia după ce sosul a fost turnat pespe paste, având rolul de a oferi o textură interesantă preparatului.

Foto – caracter ilustrativ: Shutterstock

Chef Cătălin Scărlătescu descrie acest preparat ca fiind echilibrat, fresh și plin de aromă pentru că fiecare ingredient este ales atent pentru proprietățile sale și pentru gust. Busuiocul oferă prospețile, rucola adaugă o ușoară amăreală, iar mugurii de pin oferă consistență și gust delicat de nucă.

