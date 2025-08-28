Prima pagină » Pastila lui Cristoiu » Au fost anulate și alegerile parlamentare!

28 aug. 2025, 10:42, Pastila lui Cristoiu
„Au fost anulate și alegerile parlamentare!”, susține Ion Cristoiu. La cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a făcut o serie de precizări legate de cel de-al doilea pachet de măsuri.

„Tocmai ce s-a aflat că legendarul, faimosul pachet 2 se va diviza în 5 pachete și, în loc de asumarea răspunderii pe 1 pachet, acum va avea loc în parlament asumarea răspunderii de 5 ori. Pentru că, fiind vorba de 5 pachete, nu mai pot fi adunate. Până acum, era un pachet în care erau cinci. Acum s-au împărțit, sunt 5. Deci, prima mare întrebare este dacă vor fi 5 moțiuni de cenzură.

Este numai una dintre aberațiile acestui fel de a guverna România, pentru că principala aberație constă în guvernarea prin asumarea răspunderii. Asumarea răspunderii este o procedură constituțională, dar destul de greu aplicabilă, deoarece ea presupune adoptarea în Parlament a unor mari modificări legislative, fără dezbatere. Avem, practic, un fel de impunere a unor legi prin șantaj”, a precizat Ion Cristoiu.

Ion Cristoiu: „Ilie Bolojan a anunțat că o să fie și un pachet 3 și vom avea o altă asumare a răspunderii”

„Sigur, veți spune: da, dar uite că se poate pune moțiune de cenzură și dacă moțiunea de cenzură trece, atunci cade pachetul respectiv și cade și Guvernul. Am avut, deja, o primă asumare de răspundere. Tot așa, mai multe legi foarte importante pentru viața cetățeanului, viața românului, au trecut ca gâsca prin apă prin Parlament.

Având în vedere că, la ora actuală, România e condusă de niște așa-zise partide pro-europene care alcătuiesc majoritatea și s-au concubinat de dragul puterii, de fapt a fost o impunere dictatorială a unor modificări legislative. Acum vom avea încă o asumare a răspunderii, Ilie Bolojan a anunțat că o să fie și un pachet 3 și vom avea o altă asumare a răspunderii”, a spus publicistul.

„Practic, asistăm și la o anulare a alegerilor parlamentare”

„Deci, asumarea răspunderii, alături de Ordonanțele de Urgență, sunt proceduri constituționale, dar neindicate, pentru că presupun punerea Parlamentului între paranteze. Ce ar fi însemnat dacă primul pachet și al doilea ar fi fost prin dezbatere normală. În primul rând, ar fi intrat la verificările din partea comisiilor de specialitate. Care, în unele situații, aduceau niște corecturi. După aceea, se dezbăteau în plen. (…) Parlamentul a apărut în istoria lumii tocmai pentru ca acolo unde era tentația sau realitatea ca o lege, o decizie importantă, era produsul unui cap sau a două, trei capete, să fie acum produsul a 200, 300. Deci este foarte importantă trecerea prin Parlament.

Nu numai că este nevoie din punct de vedere democratic. Dar în momentul în care treci prin Parlament o lege, ea, care este produsul câtorva capete, de regulă seci, are toate șansele să fie mai adaptată la realitate. Pentru că, acolo, sunt 300 de inși, mai vine unul, mai vine altul. Deci, tot ce este prin asumarea răspunderii, netrecând prin mai multe capete, prin raport cu realitatea este prost.

Avem, de exemplu, pădurile din perioada regimului Băsescu. Este clar că și primul pachet, și al doilea, din start, în raport cu viața față de realități, vor fi un dezastru, pentru că ele sunt produsul câtorva capete seci. Deci, practic, asistăm și la o anulare a alegerilor parlamentare. Aceste alegeri s-au ținut degeaba, la 1 decembrie, pentru că dezbaterea parlamentară este ocolită”, a mai spus Ion Cristoiu.

