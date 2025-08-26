Prima pagină » Pastila lui Cristoiu » Ora 11:00 | Incredibil! Discursul lui Nicușor Dan a fost un dezastru!

26 aug. 2025, 11:10, Pastila lui Cristoiu
Ora 11:00. La cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a precizat că „discursul lui Nicușor Dan a fost un dezastru”. Astăzi, președintele României a susținut un discurs în fața diplomaților.

„În jurnalul meu video de aseară, am argumentat de ce discursul de politică externă, ținut în această dimineață de președintele Nicușor Dan diplomaților noștri, trebuie discutat, urmărit, așteptat cu interes, emoție. Printre altele, am spus că e vorba de primul său discurs ca președinte în fața diplomaților. Reamintesc, diplomații au fost convocați la București, într-o reuniune de 2 zile, având drept punct culminant discursul președintelui.

Adică, ei au venit la București și, după ce ascultă discursul președintelui care le prezintă tabloul lumii de azi și ce direcție are politica externă a României, ei se întorc la post și știu dacă sunt schimbări, care sunt punctele importante, ce crede România despre lumea de astăzi. Un alt argument este că un asemenea discurs este un document care este urmărit în toate cancelariile să vedem ce zice România lui Nicușor Dan, în politica externă”, a spus Ion Cristoiu.

