Ion Cristoiu: Răspunsul lui Donald Trump confirmă: Suntem irelevanți pentru America. Punct!

Publicistul Ion Cristoiu spune, în cel mai nou jurnal, că „Răspunsul lui Donald Trump confirmă: Suntem irelevanți pentru America. Punct!” – „A spune că e un subiect neimportant înseamnă că pentru el nu are nici un fel de importanță neliniștea din România”, susține acesta.

„Întrebat de jurnaliștii americani care îl însoțesc în călătoria în Asia, despre decizia de retragere a unui însemnat număr de militari americani din România, Donald Trump a răspuns, citez: „nu e un subiect important”. Așa cum am mai arătat pe parcursul zilei de ieri și aseară în pastilă, în contextul isteriei naționale create de anunțul Pentagonului, din punct de vedere militar nu are nicio importanță. Importanță are umbrela americană ridicată deasupra României”, își începe publicistul cel mai nou jurnal.

„Și, indiferent, că e un militar sau sunt un milion, mult mai importantă este protecția americană, protecție care se exprimă prin grija sau prin preocuparea față de România. Răspunsul pe care l-a dat Donald Trump este mai mult decât neliniștitor. A spune că e un subiect neimportant o decizie care a stârnit atâta îngrijorare în România, în Europa, ba chiar și doi congresmani au criticat dur, deci aceștia au accentuat semnificația deciziei, decizia luată numai în legătură cu România are o semnificație simbolică tragică pentru România, că arată că oricând americanii pot să plece sau să își ia mâna de deasupra noaastră. După părerea mea, cu adevărat gravă este tratarea publică de către Donald Trump a situației trupelor din România, pentru că a spune că este un subiect neimportant înseamnă că, pentru el, nu are niciun fel de importanță neliniștea din România, preocuparea pentru parteneriatul strategic.

Ne-am fi așteptat să spună: din punct de vedere militar, e o chestiune de rutină, și noi, americanii, ne angajăm că vom proteja frontul sud-estic, că România este un partener, prieten apropiat și, în consecință, noi ne reafirmăm angajamentul că vom păstra acest parteneriat, pentru că România este foarte importantă pentru noi. Faptul că a zis că o decizie care a stârnit atâta isterie în România și care a avut semnificația unei ruperi a Americii de noi e considerat un subiect lipsit de imporatanță, ne dovedește, ne confirmă ceea ce de atâtea ori am spus, că pentru Administrația Trump, România este lipsită de relevanță. Deci, în orice moment, indiferent ce i s-ar întâmpla României, presupunând că ar fi atacată, Trump a zis: nu e importantă. Acesta este cel mai grav lucru. Nici nu ne simptaizează, nici nu ne antipatizează, ne tratează ca pe o țară de pe undeva, gen Uganda, adică nici într-un caz ca pe un partener strategic, apropiat, așa cum se străduie ăștia de la putere să ne dovedească. După părerea mea, de-abia de acum, cu acest răspuns, ar trebui să ne liniștim în ce privește poziția americanillor față de noi”, a mai spus scriitorul.