Prima pagină » Pastila lui Cristoiu » Ion Cristoiu: Răspunsul lui Donald Trump confirmă: Suntem irelevanți pentru America. Punct!

Ion Cristoiu: Răspunsul lui Donald Trump confirmă: Suntem irelevanți pentru America. Punct!

30 oct. 2025, 10:02, Pastila lui Cristoiu
Ion Cristoiu: Răspunsul lui Donald Trump confirmă: Suntem irelevanți pentru America. Punct!

Publicistul Ion Cristoiu spune, în cel mai nou jurnal, că Răspunsul lui Donald Trump confirmă: Suntem irelevanți pentru America. Punct!” – A spune e un subiect neimportant înseamnă pentru el nu are nici un fel de importanță neliniștea din România”, susține acesta.

Întrebat de jurnaliștii americani care îl însoțesc în călătoria în Asia, despre decizia de retragere a unui însemnat număr de militari americani din România, Donald Trump a răspuns, citez: nu e un subiect important”. Așa cum am mai arătat pe parcursul zilei de ieri și aseară în pastilă, în contextul isteriei naționale create de anunțul Pentagonului, din punct de vedere militar nu are nicio importanță. Importanță are umbrela americană ridicată deasupra României”, își începe publicistul cel mai nou jurnal.

„Și, indiferent, că e un militar sau sunt un milion, mult mai importantă este protecția americană, protecție care se exprimă prin grija sau prin preocuparea față de România. Răspunsul pe care l-a dat Donald Trump este mai mult decât neliniștitor. A spune că e un subiect neimportant o decizie care a stârnit atâta îngrijorare în România, în Europa, ba chiar și doi congresmani au criticat dur, deci aceștia au accentuat semnificația deciziei, decizia luată numai în legătură cu România are o semnificație simbolică tragică pentru România, că arată că oricând americanii pot să plece sau să își ia mâna de deasupra noaastră. După părerea mea, cu adevărat gravă este tratarea publică de către Donald Trump a situației trupelor din România, pentru că a spune că este un subiect neimportant înseamnă că, pentru el, nu are niciun fel de importanță neliniștea din România, preocuparea pentru parteneriatul strategic.

Ne-am fi așteptat să spună: din punct de vedere militar, e o chestiune de rutină, și noi, americanii, ne angajăm că vom proteja frontul sud-estic, că România este un partener, prieten apropiat și, în consecință, noi ne reafirmăm angajamentul că vom păstra acest parteneriat, pentru că România este foarte importantă pentru noi. Faptul că a zis că o decizie care a stârnit atâta isterie în România și care a avut semnificația unei ruperi a Americii de noi e considerat un subiect lipsit de imporatanță, ne dovedește, ne confirmă ceea ce de atâtea ori am spus, că pentru Administrația Trump, România este lipsită de relevanță. Deci, în orice moment, indiferent ce i s-ar întâmpla României, presupunând că ar fi atacată, Trump a zis: nu e importantă. Acesta este cel mai grav lucru. Nici nu ne simptaizează, nici nu ne antipatizează, ne tratează ca pe o țară de pe undeva, gen Uganda, adică nici într-un caz ca pe un partener strategic, apropiat, așa cum se străduie ăștia de la putere să ne dovedească. După părerea mea, de-abia de acum, cu acest răspuns, ar trebui să ne liniștim în ce privește poziția americanillor față de noi”, a mai spus scriitorul. 

Autorul recomandă:

Ion Cristoiu: Retragerea americanilor din România: Cum a devenit un dezastru o decizie previzibilă

Ion Cristoiu: Ascultă Nicușor Dan de ordinele lui Macron prin campania scandaloasă împotriva rețelelor sociale?

Mediafax
Ucraina: Fostul șef al grupului energetic public, arestat pentru suspiciuni de corupție
Digi24
Donald Trump, prima declarație despre reducerea trupelor americane din România
Cancan.ro
Fratele Ștefaniei Szabo rupe TĂCEREA după moartea doctoriței din Buzău. Mărturia care dă peste cap ancheta
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, irezistibilă în costum de baie!
Adevarul
Ce averi au sindicaliștii care au scos miercuri în stradă mii de angajați din sectorul public
Mediafax
Reacția lui Trump după retragerea trupelor din România: „NU e mare lucru...”
Click
Alimentul de care Fuego nu se atinge: „Cel mai nociv pentru ființa umană”. Îi îndeamnă pe toți să-l evite
Digi24
Soția lui Buzz Aldrin, românca Anca Faur, a murit la vârsta de 66 ani. Mesajul astronautului despre „iubirea vieții sale”
Cancan.ro
Ce se întâmplă cu autopsia medicului Ștefania Szabo. Familia a pus piciorul în prag. Poliția face percheziții de amploare. Detalii de ultimă oră
Ce se întâmplă doctore
Noi informații ȘOC în cazul morții Ștefaniei Szabo. Doctorița și-ar fi injectat un sedativ puternic, același care l-a ucis pe Michael Jackson
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Mașinile cu cele mai slabe rezultate la testele de siguranță
Descopera.ro
Ingredientul din BERE care face minuni pentru sănătate
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Bulă te-ai culcat cu nevasta-mea? Bulă:– O clipă, stai să văd exact…
Descopera.ro
Test de cultură generală. Care este cel mai vechi club de fotbal din lume?