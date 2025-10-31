Prima pagină » Pastila lui Cristoiu » Ion Cristoiu: Adevărata semnificație a retragerii americane: Rusia nu reprezintă un pericol pentru România

31 oct. 2025, 11:31, Pastila lui Cristoiu
Ion Cristoiu: Adevărata semnificație a retragerii americane: Rusia nu reprezintă un pericol pentru România

În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a vorbit despre retragerea parțială a soldaților americani de pe teritoriul României.

„Anunțul privind retragerea parțială a militarilor americani din România a stârnit o controversă social-politică, publică, neobișnuită. Această controversă a avut drept temă răspunsul la întrebarea: «Ce semnificație are această decizie a Administrației Trump?». Că s-a născut o controversă nu mă miră, pentru că ea dă curs unei tradiții de secole a Țărilor Române, potrivit căreia boierii, adică elita, se uită către Înalta Poartă, către o anumită Capitală. Ce vrea capitala aia de la noi și ce trebuie să facem noi pentru a intra în grațiile capitalei respective?

Capitalele acestea au fost, pe rând, Constantinopol, Paris, Berlin, Moscova. Mai nou, este Washington, dar și Bruxelles. Controversa s-a ivit din întrebarea: «S-au lepădat americanii de noi și nu ne mai apără de ruși, de marțieni?». Pe de-o parte, suveraniștii și, evident, pesediștii au pus această decizie pe seama unei sancționări de către Administrația Trump a puterii tefeliste de la București, pentru că această putere a anulat alegerile, pentru că promovează cu îndârjire tefeliști și tefeliste anti-Trump”, a spus Ion Cristoiu.

