Ion Cristoiu – O ipoteză: Și dacă Scandalul Groenlanda e dinadins amplificat atât de Trump, cât și de liderii europeni pentru a face uitat Războiul din Ucraina?!

În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a adus în discuție o ipoteză. Și anume, „dacă Scandalul Groenlanda e dinadins amplificat atât de Trump, cât și de liderii europeni pentru a face uitat Războiul din Ucraina”.

„Prima știre, știrea dimineții. Volodimir Zelenski a anunțat că nu va merge la Davos, unde urma să semneze cu SUA un acord prin care Ucraina primea 800 de miliarde de dolari pentru reconstrucție. Tot aici, la Davos, liderii europeni urmau să îl sprijine în acțiunea de convingere a lui Donald Trump că rușii nu vor pace și că Ucraina trebuie sprijinită până la capăt.

A doua știre. Această informație lipsește din presa internațională. Ea nu a devenit știre. Altădată, ar fi fost știrea nr. 1, comentarii, liderii europeni ar fi reacționat, Președinta Comisiei Europene, s-ar fi pus întrebări. Nimeni nu amintește această informație.

A treia știre. Kievul este, practic, paralizat de atacurile dezlănțuite ale Federației Ruse asupra infrastructurii energetice. Este frig, e iarnă și aplicând o strategie aparte a terorizării populației civile nu prin ucidere, ci prin lăsare în frig, fără apă caldă, deci urmare a acestei strategii, viața cotidiană s-a înrăutățit catastrofal la Kiev și în alte mari orașe”, a spus Ion Cristoiu.

„În toate discursurile de până acum de la Davos, până la venirea lui Donald Trump, liderii europeni au atacat America”

„(…) În toate discursurile de până acum de la Davos, până la venirea lui Donald Trump, liderii europeni au atacat America. Au atacat pe Donald Trump. Nu s-a suflat vreun cuvânt despre pericolul rus, despre dronele rusești, despre Vladimir Putin. S-a vorbit numai despre pericolul american, despre americanii care vor să ia Groenlanda. Despre faptul că Groenlanda va fi apărată de europeni, în frunte cu danezii, până la ultima suflare. Gata, Danemarca a anunțat că se pregătește de război. Ba chiar un neghiob se dă analist la noi a zis în ziarul Adevărul că Donald Trump se teme de reacția militară a Danemarcei.

Deci, care este concluzia? Principala victimă a scandalului Groenlanda, a războiului Groenlandei este Ucraina. Este clar că Ucraina a fost uitată. Acum, rapiditatea cu care a fost împinsă în plan secund Ucraina mă face să mă întreb. Nu cumva e o înțelegere tacită între americani și occidentali ca să folosească pretextul acestui război pentru Groenlanda, pentru a nu mai sprijini Ucraina? Totuși, ceva este în neregulă. Pe de-o parte, Donald Trump continuă să vorbească despre Groenlandă și să-i înjuri pe liderii occidentali. Iar liderii occidentali au devenit isterici la o chestiune, afirmație a lui Donald Trump că vrea Groenlanda. Putem lansa și această ipoteză”, a conchis publicistul.

